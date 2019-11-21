Ройзман: активист из Казани предложил создать партию для переноса столицы из Москвы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что активист из Казани предложил ему добиваться переноса столицы из Москвы на Север. Для этого автор идеи хочет создать политическую партию.

«Такой татарин с чувством юмора. Он говорит: «Я хочу, чтоб вы зарегистрировали партию». Я говорю: «Какую партию?» Он говорит: «Надо Партию переноса столицы. Надо убрать столицу из Москвы — и туда, на Север, в Сибирь, и еще посевернее», — сказал Ройзман в эфире передачи «Личный прием» на радиостанции «Эхо Москвы».

По словам экс-мэра, «могучий мужик из Казани» считает оптимальным размещение столицы России в северных широтах, поскольку холод гарантирует заинтересованность тех, кто приезжает в город. «Никакие иммигранты, никакие бездельники не поедут», — пояснил Ройзман.

«То есть логику всю выстроил. Причем мужик веселый такой. Я говорю: «Ну зарегистрируйте Партию переноса столицы». Я, если честно, тоже считаю, что столицу надо переносить», — добавил бывший глава Екатеринбурга.

Напомним, в 2017 году предлагалось перенести ряд федеральных министерств в Казань. В первую очередь авторы идеи хотели повысить лояльность Татарстана и снизить опасность сепаратистских настроений.