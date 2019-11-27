Уехать учиться за рубеж и попытаться там остаться — мечта более половины молодежи

Число желающих уехать из России молодых людей достигло максимума за последние 10 лет

Фото: Максим Платонов

По данным, полученным социологами «Левада-центра», больше половины молодых людей хотят уехать из России за границу — это абсолютный рекорд за последние десять лет. Причины эмиграционных настроений молодежи — в статье The Bell.

Больше половины молодых людей хотят уехать за границу — это абсолютный рекорд за последние десять лет. К такому выводу пришли социологи «Левада-центра» по итогам сентябрьского опроса (результаты есть у The Bell). Заметно выросло и число состоятельных людей, задумывавшихся об эмиграции. У большинства эти мысли возникают на фоне беспокойства за будущее детей.



Главные результаты

По данным «Левада-центра», эмигрировать из России хотели бы 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет (сумма ответов «однозначно да» и «скорее, да» на вопрос «Хотели бы вы переехать за границу на постоянное место жительства?»). Это рекорд с 2009 года. Минимум желающих уехать молодых людей был зафиксирован в мае 2014 года — около 20%. С тех пор эта цифра увеличивалась. Резкий — сразу на 16 п.п. — рост пришелся на период с мая по сентябрь 2019 года.

Весной 2019 года американский Gallup оценивал число желающих уехать молодых россиян в 44%.

Среди материально обеспеченных россиян (людей, которые могут позволить себе товары длительного пользования) доля потенциальных эмигрантов составляет 28%. Это выше, чем в среднем по стране, на 7 п.п.

В среднем число потенциальных эмигрантов составляет 21%. Это меньше, чем в отдельных категориях, но все равно самый высокий результат с 2013 года (тогда в желании уехать признались 22% респондентов).

Что не так в России

Основная причина, которая заставляет задуматься об эмиграции респондентов всех возрастов, — беспокойство за будущее детей (ее называли 45% желающих уехать). На втором месте по популярности — экономическая обстановка, на третьем — высокое качество медобслуживания за рубежом и политическая обстановка в России.

Настроения

Среди тех, кто задумывался о переезде, деятельность Владимира Путина не одобряет гораздо больше людей, чем в среднем по стране (73% против 54%).

Гораздо больше потенциальных отъезжающих считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (56% против средних 36%).

Также среди них выше доля тех, кто испытывает растерянность (17% против 10% в среднем по стране) и стыд за происходящее в России (18% против 11%).

Тем не менее среди них гораздо больше людей, которые готовы участвовать в политической жизни страны. Среди потенциальных эмигрантов об этом говорят 39%, а в среднем — 23%.

Почему уехать хочет именно молодежь

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.

В мае 2014-го, после присоединения Крыма, произошел рост мобилизационных настроений, рейтинги одобрения власти и доверия к ней пошли вверх — в том числе и среди молодых людей, объясняет Гончаров. Но затем показатели удовлетворенности властью пошли на спад.

Дело в том, что в 2016—2018 годах популярность телевидения у молодежи резко упала. Как следствие — снизилась роль государства в формировании ценностного образца у нее. В марте 2016-го около 75% молодых людей узнавали о происходящем в мире из телевизора, в марте 2019-го — только 42%, следует из исследования «Левада-центра». Число тех, кто узнает новости из соцсетей, выросло с 40 до 64% за то же время.

Эмиграционные настроения — одно, а непосредственно отъезд — другое: у молодых людей ограничены способы и модели эмиграции, в основном они сводятся к возможности уехать учиться за рубеж и попытаться там остаться, говорит Гончаров. У более взрослых и состоятельных россиян этих моделей больше.