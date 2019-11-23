В Татарстане «дочка» «Камгэсэнергостроя» подала иск о банкротстве

Набережночелнинское предприятие «КамгэсЗЯБ», дочернее предприятие «Камгэсэнергострой», подало иск о собственном банкротстве.

Иск был принят к производству 8 ноября. Сумма требований составила более 1 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражного суда.

Позже УФНС по Татарстану вступило в дело о банкротстве. Заявление ведомства суд принял 20 ноября. Сумма требований понизилась до 153 млн рублей.

Заседание назначено на 17 декабря.

«КамгэсЗЯБ» был учрежден в 2011 году. Компания занимается производством изделий из бетона для дальнейшего использования в строительстве. Единственным владельцем предприятия является ПАО «Камгэсэнергострой». Директор компании — Фарит Дирдизов.

