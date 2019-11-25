Татарстанских предпринимателей уличили в админдавлении друг на друга

Гульнара Сергеева вынесла на суд общественности «темную сторону» предпринимательства, когда бизнес втягивает в «разборки» надзорные службы

Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» публично обсудил истории трех татарстанских предпринимателей, которые подверглись массированному давлению проверяющих якобы по «наводке» конкурентов. Как показала практика, «кошмарить» бизнес могут и бывшие партнеры, и бывшие заказчики, и даже новые соседи по арендованной территории. Формально на заседании, на котором присутствовал корреспондент «Реального времени», ни одно проверяющее ведомство сегодня не уличили в давлении на бизнес в интересах других коммерческих структур. Однако некие намеки на пристрастие выписывать необоснованные штрафы были высказаны в адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ в ходе разбора одного из бизнес-конфликтов.

ЦОП: бизнес «заваливает» друг друга проверками и штрафами

Сегодня на дискуссионной площадке «Точка кипения» в IT–парке прошло четвертое по счету заседание Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции». Если до сих пор представители предпринимательского сообщества сосредотачивались на защите от незаконного уголовного преследования, то на этот раз впервые вынесли на обсуждение широко распространенное явление, когда предприниматели сводят счеты друг с другом, привлекая в качестве тяжелой артиллерии против оппонента контрольно-надзорные органы. Проще говоря, расставшиеся по разным причинам бизнесмены, зная подноготную дела своего экс-партнера, рассылают жалобы во всевозможные контролирующие органы в расчете «завалить» проверками и штрафами, а иногда и просто парализуют работу компании.

На сегодняшнем заседании представители бизнеса, органов власти и привлеченные независимые эксперты публично обсудили три подобных кейса из жизни татарстанских предпринимателей, которые оказались жертвами административного давления, якобы устроенного их «друзьями».

Перед началом заседания сопредседатель Центра общественных процедур Гульнара Сергеева отметила, что бизнесмены все чаще инициируют подобные проверки. Предваряя обсуждение конкретных бизнес-историй, она предупредила, что консолидированную позицию центра предстоит выработать, так как этот вопрос непростой, когда «бизнес заваливает другой проверками», а сами предприниматели жалуются на то, что «один из них инициирует проверки, тем самым оказывает административное давление через контрольно-надзорные органы на другого».

Минэкологии РТ почти в 2 раза увеличило число проверок. Фото tatar-inform.ru

Вместо профилактики — больше штрафов и наказаний

О том, как часто бизнес пользуется этим запрещенным приемом, свидетельствовала статистика по проверкам. По данным ЦОП, общее количество региональных проверок в Татарстане за год снизилось с 18,9 тысячи до 17,3 тысячи, но по сравнению с другими субъектами республика все равно остается на первом месте (видимо, организация Гульнары Сергеевой использовала данные за 2018 год, поскольку за первое полугодие 2019 года республика уже не на первом месте, — прим. ред.). Минэкологии РТ почти в 2 раза увеличило число проверок. А Госалкогольинспекция хоть и снизила тот же показатель, зато вдвое увеличила штрафы — с 24,5 до 49,5 млн рублей.

— Рвение контролирующих органов объясняется тем, что до сих пор действует «палочная система», а от эффективности проверки зависит материальное поощрение проверяющего, — пояснила Сергеева.

Впрочем, по ее словам, есть еще две-три причины, которые заставляют инспектора находить нарушения, а не заниматься их профилактикой. Среди них — плохое знание законодательства, слабая эффективность, развращенность «профессиональных жалобщиков». «Нет мер предупреждения нарушений! Нет профилактики», — негодовала она.

Эксперт ЦОП: суд просто «разбомбил» Минэкологии

Первым кейсом, представленным на обсуждение экспертного сообщества, стала история предпринимателя и учредителя компании «Нерудсервис» Дениса Николаева (входит в ООО «Росагрокорпорация»), который стал жертвой преследования со стороны своего бывшего субподрядчика. ООО «Строительная компания Контракт» Силантьева была нанята для оказания транспортных услуг при разработке карьера известняка в Высокогорском районе Татарстана, но из-за невыполнения обязательств «Нерудсервис» расторг с ним договор. Расставание проходило болезненно: в апреле этого года «Нерудсервис» через арбитраж взыскал 28 млн рублей потерь, после чего, как считает Денис Николаев, владелец стройкомпании Дмитрий Силантьев стал препятствовать работе в этом муниципальном районе.

— Он начал обращаться в различные госорганы для выявления административных нарушений, — рассказал глава «Нерудсервиса». — Общественная деятельность «профессионального жалобщика» усиливается, а госорганы ведут не совсем адекватные действия.

«Три штрафа Минэкологии по 300 тысяч рублей были отменены судом, остались две проверки Россельхознадзора, но актов еще нет», — рассказал Николаев. Фото inkazan.ru

По словам Дениса Николаева, он столкнулся с множеством проверок со стороны надзорных органов: Минэкологии РТ, управления Россельхознадзора, прокуратуры Высокогорского района РТ. «Три штрафа Минэкологии по 300 тысяч рублей были отменены судом, остались две проверки Россельхознадзора, но актов еще нет», — рассказал Николаев.

— Минэкологии 3 раза по 300 тысяч выносит постановления, которые впоследствии суд признает незаконными. Да просто «разбомбил» Минэкологии, — возмутился действиями инспекторов эксперт ЦОП Владислав Попов. — Там даже не пахнет юридической грамотностью.

Силантьев: «Буду идти до конца»

Однако главная трудность «Нерудсервиса» заключается в том, что он не может осуществить перевод сельскохозяйственных земель под промышленную разработку месторождения известняка, а без этого выполнить в срок лицензионные обязательства компания не сможет. А значит, ей снова грозят штрафы. В конечном итоге недропользователь просил помощи в ускорении процедуры перевода земель. Он заметил, что МЗИО РТ 10 раз вносило замечания в документы на перевод, но воз и ныне там. Кстати, прокуратура Высокогорского района обнаружила эти нарушения, и сегодня по ее иску ВС должен был принять решения о наложении обеспечительных мер.

В свою очередь, Дмитрий Силантьев не согласился с обвинениями в том, что он сводит счеты за взыскание с него потерь в 28 млн, и заметил, что он «начал обращаться в надзорные органы до вынесения решения суда». По его мнению, сам заказчик не заплатил ему 1,5 млн рублей, и этот ущерб для него значимый. «Я буду идти до конца», — пообещал Силантьев.

Несмотря на то, что конфликт достиг апогея, эксперты предложили противоборствующим сторонам пойти на примирение. А госорганам рекомендовали решить в короткие сроки вопрос с переводом земель в Высокой Горе. «Приостановка лицензии может отбить охоту бизнеса, а разрабатывать залежи надо».



Из-за неразберихи с переводом средств населения за тепло Русалкина обвинили в мошенничестве (ст. 159 ч. 4. УК РФ). Фото Олега Тихонова

Русалкин погорел на деньгах жильцов?

«Автор» второго кейса — глава компании «Русло» Игорь Русалкин из Альметьевска не смог приехать лично, а прислал своего адвоката. В августе 2015 года «Русло» взяло на себя обслуживание жилых многоквартирных домов в Альметьевске, заключив договоры с ЖЭУ-10 и ЖЭУ-12. Однако из-за неразберихи с переводом средств населения за тепло Русалкина обвинили в мошенничестве (ст. 159 ч. 4. УК РФ).

Предпринимателю четырежды выдавали подписку о невыезде, а после его выступления в прессе прокуратура выступила с ходатайством о взятии его под стражу. Эксперты возмущались крайностью избранной меры, ведь он не убил и руки у него не в крови. Можно было бы оставить под домашним арестом или взять с него денежный залог, рассуждали на заседании.

Ожидается, что до 2 декабря, когда суд вновь начнет слушать дело Русалкина, ЦОП внесет ходатайство.

Когда сосед не подарок

Владелец автомойки, располагающейся на площади Вахитова, у озера Кабан, пожаловался на нового соседа — фирму «Подарки». Та выкупила год назад здание рядом с мойкой, а позднее взялась реставрировать объект культурного наследия — здание фабрики братьев Крестовниковых.

— После того как они купили, пошли жалобы на предпринимателя Юрия Железцова. Он связывает их с тем, что во время публичных слушаний в августе этого года прозвучала проблема нехватки парковочных мест на 45 мест, — рассказала предысторию Гульнара Сергеева.

Сам Железцов не пришел, а его представитель заявил: мол, предприниматель полагает — таким образом его вынуждают прекратить деятельность. За это время мойку проверили представители «Казэнерго», Роспотребнадзора, прокуратуры Вахитовского района и других служб. Владельцу здания «Подарки» соседи предлагали выкупить их собственное помещение, но тот отказался.

Владелец автомойки пожаловался на нового соседа — фирму «Подарки». Та выкупила год назад здание рядом с мойкой, а позднее взялась реставрировать объект культурного наследия — здание фабрики братьев Крестовниковых. Фото Олега Тихонова

— А почему другим не предлагали? — спросили эксперты.

— Когда узнают, что за 2 месяца прошло восемь проверок, никто покупать не хочет, — пояснил представитель Железцова.

Адвокаты компании реставратора подтвердили, что не собираются выкупать, а их возмущают выгребные ямы, которые возникли возле автомойки. «И это в центре Казани!» — негодовали реставраторы. Эксперты посчитали, что городские власти не должны оставаться в стороне и могли бы предложить собственнику перенести бизнес в другие места Казани.