Игнат Петухов: «Нужно быть аккуратнее в «переписывании истории»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 6-я
Игнат Петухов родился в Первоуральске Свердловской области. Экономическое образование он получил в Уральском институте управления РАНХиГС, а через три года получил там и второе высшее — по специальности «Государственное и муниципальное управление». Несколько лет работал в Счетной палате Свердловской области, а в 2018-м получил предложение о работе в особой экономической зоне «Алабуга» и переехал в Татарстан. Победив в конкурсе «Лидеры России», в июле 2019 года возглавил Корпорацию развития Оренбургской области. В новом спецпроекте «Реального времени» он поделился своими взглядами на жизнь, историю страны и ее будущее.
Игнат Петухов, 25 лет, гендиректор Корпорации развития Оренбургской области. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Свердловскую область.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— История — это череда событий, где каждое отдельное событие может влиять на тысячи и миллионы более поздних событий. Поэтому нужно быть аккуратнее в «переписывании истории». Однако я абсолютно точно уверен в том, что любая война — это выкристаллизованное зло. Поэтому я бы хотел, чтобы в истории России никогда бы не было войн.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Любовь, доверие, осознанность.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Отдать жизнь за жизнь своих родных и близких, живущих в нашей стране.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Переезд из региона, где родился и вырос. С существенной сменой вектора профессионального развития.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Ли Куан Ю, создатель Сингапурского экономического чуда. Смог из страны третьего мира сделать страну, которая теперь является примером для большинства других стран.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— А разве блага 100 человек не являются общественными благами?
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— «7 навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови, «Трилогия желаний» — Теодор Драйзер, «Эгоистичный ген» — Ричард Докинз, «Идиот» — Федор Достоевский, «Sapiens. Краткая история человечества» — Юваль Ной Харари.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Какой у вас горизонт планирования и какая главная цель на этом горизонте?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мир осознанной любви людей к друг другу.
- Что такое истина для вас?
— Истина — это все, что делает мир лучше.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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