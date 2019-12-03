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Игнат Петухов: «Нужно быть аккуратнее в «переписывании истории»

07:00, 03.12.2019 1 Сюжет: ЛИДЕРЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 6-я

Игнат Петухов: «Нужно быть аккуратнее в «переписывании истории» Фото: ura.news

Игнат Петухов родился в Первоуральске Свердловской области. Экономическое образование он получил в Уральском институте управления РАНХиГС, а через три года получил там и второе высшее — по специальности «Государственное и муниципальное управление». Несколько лет работал в Счетной палате Свердловской области, а в 2018-м получил предложение о работе в особой экономической зоне «Алабуга» и переехал в Татарстан. Победив в конкурсе «Лидеры России», в июле 2019 года возглавил Корпорацию развития Оренбургской области. В новом спецпроекте «Реального времени» он поделился своими взглядами на жизнь, историю страны и ее будущее.

Игнат Петухов, 25 лет, гендиректор Корпорации развития Оренбургской области. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Свердловскую область.

  1. Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
    — История — это череда событий, где каждое отдельное событие может влиять на тысячи и миллионы более поздних событий. Поэтому нужно быть аккуратнее в «переписывании истории». Однако я абсолютно точно уверен в том, что любая война — это выкристаллизованное зло. Поэтому я бы хотел, чтобы в истории России никогда бы не было войн.
  2. Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
    — Любовь, доверие, осознанность.
  3. Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
    — Отдать жизнь за жизнь своих родных и близких, живущих в нашей стране.
  4. Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
    — Переезд из региона, где родился и вырос. С существенной сменой вектора профессионального развития.
  5. Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
    — Ли Куан Ю, создатель Сингапурского экономического чуда. Смог из страны третьего мира сделать страну, которая теперь является примером для большинства других стран.
  6. При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
    — А разве блага 100 человек не являются общественными благами?
  7. Назовите пять самых полезных для лидера книг
    — «7 навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови, «Трилогия желаний» — Теодор Драйзер, «Эгоистичный ген» — Ричард Докинз, «Идиот» — Федор Достоевский, «Sapiens. Краткая история человечества» — Юваль Ной Харари.
  8. Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
    — Какой у вас горизонт планирования и какая главная цель на этом горизонте?
  9. Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
    — Мир осознанной любви людей к друг другу.
  10. Что такое истина для вас?
    — Истина — это все, что делает мир лучше.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной

подготовила Ольга Голыжбина
Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.

На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.

С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:59
    Отдать жизнь - это не поступок ради страны... Для страны таких "мучеников" и без того много.
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