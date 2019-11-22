Американские бизнес-миссионеры привезли в Казань семь франшиз

Джеймс Голсен в Татарстане начал выстраивать отношения с малым бизнесом

Фото: предоставлено ТПП РТ

Американский бизнес вновь начинает проявлять интерес к вхождению в российские регионы, несмотря на санкции. Сегодня представители коммерческого департамента посольства США встретились с татарстанскими предпринимателями, привезя с собой для продвижения семь популярных американских франшиз. Советник по торговым вопросам посольства США Джеймс Голсен полагает, что именно франчайзинг может стать отправной точкой для восстановления деловых отношений между двумя державами. О своем заходе в Казань амбициозно заявили представители сети фитнес-клубов UFС GYM, а укрепиться здесь настроены сеть быстрого питания Subway и Baskin-Robbins. Подробности — в материале «Реального времени».

По совету Джона Хантсмана



Казань посетил советник по торговым вопросам посольства США Джеймс Голсен, нацеленный на восстановление деловых взаимоотношений между американским и татарстанским бизнесом. Голсен впервые выехал за пределы Москвы для изучения ситуации в регионах. При выборе места знакомства он, по его собственному признанию, последовал совету бывшего шефа — посла США Джона Хантсмана, завершившего в октябре работу в России.

— Он мне сказал, что если хочешь достигнуть результата — езжай в Казань. Все, что я увидел за это время, подтверждает тот факт, что это именно тот город, куда должен заходить американский бизнес, — торжественно заключил советник посольства США.

Вместе с Торгово-промышленной палатой РТ коммерческая служба посольства США организовала в Казани франчайзинговый семинар Franchising Together. Голсен рассказал, что приехал не один: привез представителей семи известных американских компаний, готовых развиваться в Татарстане на условиях франшизы. По его мнению, это самый быстрый путь налаживания деловых отношений.

— Я впервые выехал за пределы Москвы, и времени не так много, поэтому нам надо концентрироваться в тех областях, где есть максимальные возможности, — отметил Джеймс Голсен, имея в виду франшизы как готовые платформы для построения отношений.

По его словам, их особенность в том, что когда американские компании открывают предприятие в России, то не привозят с собой персонал, а обучают местные кадры. Отвечая на вопрос о влиянии санкций, заметил, что 90% бизнеса не затронула ограничительная политика.

Голсен впервые выехал за пределы Москвы для изучения ситуации в регионах. При выборе места знакомства он, по его собственному признанию, последовал совету бывшего шефа — посла США Джона Хантсмана, завершившего в октябре работу в России

Франшиза UFC GYM ищет партнера в Казани

Среди привезенных из США франшиз есть новинки для Казани. Это бренд профессиональных фитнес-клубов Little Gym и UFC GYM, которые существуют с 2009 года, и сейчас сеть насчитывает более 150 заведений в 15 странах. Клубы стали первым дочерним брендом для крупнейшего международного организатора боев MMA — UFC. Обладателем этого бренда в России является московская компания «Спортфорум». По словам ее генерального директора Игоря Рыжова, в апреле был подписан договор на использование бренда UFC GYM в нашей стране на 10 лет. Согласно ему Рыжов рассчитывает открыть 55 клубов по всей стране. В ближайшее время они появятся в Нижнем Новгороде, Тюмени, Санкт-Петербурге, а вот в Казани у москвичей пока нет партнера. По словам Рыжова, здесь нужны минимальные вложения — от $20 тыс. до $50 тыс., а окупаемость достигается уже через два-три года.

Второй бренд, SUBWAY, известен, но недостаточно развит в Татарстане. У сети ресторанов быстрого обслуживания также небольшой входной порог и быстрая окупаемость. Третья компания — Baskin Robbins Concept Presentation, под брендом которой в России работает сеть фирменных кафе, мировой лидер по премиальным сортам мороженого, — также заинтересована в расширении своей сети в Казани и республике. Во время встречи представители американских компаний отмечали, что франшизы Little Gym и UFC Gym в настоящий момент не представлены на территории Татарстана и компании заинтересованы в скорейшем поиске партнеров. Согласно данным Национальной ассоциации франчайзинга, в настоящее время в России действуют более 2600 франшиз, 35% франшиз являются иностранными, 12% представленных франшиз — из США.

— Это не одиночный визит, а начало целой серии дальнейших мероприятий, — пообещал Джеймс Голсен. — Важная часть моей работы — это наладить связи на межрегиональном уровне, чтобы в регионы России приезжали представители американского бизнеса. В следующий раз мы привезем представителей 20 компаний.



Голсен привез представителей семи известных американских компаний, готовых развиваться в Татарстане на условиях франшизы. По его мнению, это самый быстрый путь налаживания деловых отношений

По его словам, это случится не раньше чем через 10 месяцев. Но есть ли у американцев понимание потребительских вкусов в Татарстане, «приживутся» ли франшизы, поинтересовались журналисты у советника посольства. «На данный момент нет, — честно признался Джеймс Голсен. — Но мы детально изучаем потребительские тренды по всей России и прекрасно понимаем, что в регионах разные предпочтения. Впрочем, задача посольства не сводить бизнес напрямую, а предоставлять максимум информации для упрощения процесса принятия решения».

Представленные сегодня франшизы имеют средний срок окупаемости инвестиций, которые как раз пользуются популярностью, оценила их потенциал директор международной площадки по поиску и привлечению инвестиций «Бизнес Платформа» Айсылу Гарипова. По ее мнению, рынок франшиз растет на 15% в год, а спросом пользуются те, у которых относительно простые бизнес-модели, быстрая окупаемость (до 2 лет) и вложения до $50 тысяч.

— Вообще, потребительский рынок Татарстана очень активный, и представленные сегменты находятся в жесткой конкурентной среде. Для успешной реализации необходимо дать потенциальным клиентам свое уникальное торговое предложение и проявить максимальную лояльность к их запросам, — считает она.

Могут ли сложные политические отношения между США и Россией повлиять на лояльность клиентов к американским брендам? По ее мнению, в первую очередь на доходность будет влиять понимание своих клиентов и востребованность на рынке, а политические факторы не будут являться ориентиром для целевой аудитории: «На первый план будут выходить такие критерии, как доверие к бренду, удовлетворяемые потребности, лояльное отношение компании к потребителям».

«Задача посольства не сводить бизнес напрямую, а предоставлять максимум информации для упрощения процесса принятия решения», — поясняет Голсен

Американская ТПП думает о Казани

В сентябре появилась информация, что американская Торгово-промышленная палата собирается открыть представительство в Казани. «Когда это произойдет?» — спрашивали у господина Голсена, но точного ответа тот не дал: «Да, я знаю, что они очень заинтересованы в том, чтобы обозначить свое присутствие здесь. Но как развивается проект, мне неизвестно».

По поводу ухода из России флагмана американского автомобилестроения — компании Ford советник по торговым вопросам посольства США Джеймс Голсен сообщил, что это стало результатом не региональных обстоятельств, а последствием глобальных общемировых трендов. «Индустрия проходит разные циклы развития по всему миру. Очень плохо, когда компания уходит или минимизирует свое участие на рынке. Такое событие связано с общемировыми трендами, не с какими-то региональными особенностями. Если смотреть в целом, Россия по объемам инвестиций США остается на первом месте. Коллеги из АИР сообщили, что Америка — один из ключевых инвесторов в Татарстане. Несмотря на то, что ушел Ford, продолжает работать американская Cummins, и у них все идет очень хорошо», — резюмировал он.

