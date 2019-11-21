Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работницы ОТК часового завода. Чистополь, 1943 год

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Фото: из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

История часового завода в Чистополе начинается 1 ноября 1941 года, когда сюда прибыли первые баржи с оборудованием и 500 работников эвакуированного Второго Московского часового завода.

Сразу запустить завод в Чистополе не удалось: успели перевезти на баржах только 28 вагонов. Потом навигация на Каме закрылась. Станки, оборудование и материалы остались зимовать в Казани. В результате кто-то из рабочих остался в Казани, а кто-то добирался до Чистополя самостоятельно — и временную работу там искали тоже самостоятельно, потому что Чистопольский горсовет не получал никаких указаний развернуть завод в городе.

В итоге часовому производству выделили здание бывшего духовного училища. Правда, это была лишь четверть от того, что реально требовалось, но автоматный цех начали собирать уже здесь: 2 000 подвод переправляли сюда оборудование, застрявшее в Казани. В начале 1942 года производство в Чистополе стартовало: тут изготавливали военную продукцию. Это были взрыватели и рубашки для гранат, автоматические устройства для раскрытия парашютов. Весной привезли баржами из Казани оставшиеся станки, а в июне завод заработал на полную мощность.

Группа московских специалистов часового завода в Чистополе, 1942 год. Фото: из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

С лета 1942 года здесь восстановили производство наручных часов для командирского состава, корабельных часов. А с февраля 1943 года на заводе начали выпускать мирную продукцию — первые в стране мужские наручные часы «Кировские» — не только для командиров.

Чистополь в ту пору был глубокой провинцией, тихим маленьким городом. Но здесь усилиями московского руководства удалось организовать полноценный завод. Работали здесь больше тысячи местных подростков. Как и везде в войну, трудились в несколько смен, получали скудный продуктовый паек — и конечно же, собирали деньги для фронта.

Часовой завод в Чистополе. Платино-мостовая мастерская цеха №13, 1945—46 гг. Фото: из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

Среди молодых рабочих организовывали фронтовые бригады — как на предприятиях по всей стране. Звание «фронтовой бригады» получал коллектив рабочих, которые брались выполнять задания фронта и выполняли производственные задания с особым тщанием (примерно на 150% в течение двух месяцев подряд). На часовом заводе в Чистополе тоже были такие коллективы, большей частью состоявшие из девушек.

Цех №1. Фронтовая бригада Любови Завьяловой. 1943 год. Фото: из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

Людмила Губаева