«Судовое» топливо для большегруза: в Татарстане проверяют АЗС и нефтебазы

Месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправках и нефтебазах, стартовал в Татарстане 28 октября. Как рассказал сегодня журналистам на автозаправке заместитель начальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров, на сегодняшний день лабораториями исследовано 758 проб, из них 16 проб не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам.