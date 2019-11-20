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«Судовое» топливо для большегруза: в Татарстане проверяют АЗС и нефтебазы

11:59, 20.11.2019

В республике проходит месячник по мониторингу качества моторного топлива

«Судовое» топливо для большегруза: в Татарстане проверяют АЗС и нефтебазы Фото: Максим Платонов

Месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправках и нефтебазах, стартовал в Татарстане 28 октября. Как рассказал сегодня журналистам на автозаправке заместитель начальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров, на сегодняшний день лабораториями исследовано 758 проб, из них 16 проб не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
Татарстан
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