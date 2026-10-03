Скончался психотерапевт Анатолий Кашпировский

Причиной смерти стала остановка сердца

Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в 06:45 мск. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил Сергей Рудых, передает «Ъ».

Кашпировский родился в 1939 году в селе Ставница Украинской ССР. Окончил Винницкий медицинский институт, работал в психиатрической больнице в Виннице. Был психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, руководил Республиканским центром психотерапии в Киеве и Международным центром психотерапии.

Широкую известность он получил в 1989 году благодаря телепрограмме «Сеансы здоровья». Ее смотрели до 200 млн человек. В эфире он «заряжал» воду, давал установки на здоровье и процветание, якобы исцелял от болезней и гипнотизировал пациентов.

Напомним, в ноябре 2025 года Анатолия Кашпировского госпитализировали в Москве после потери сознания в аэропорту. Журналисты выяснили, что врачи подозревали у него микроинсульт.

Алсу Сабирзанова