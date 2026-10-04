Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +8 градусов

Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Прогнозируются осадки, местами в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Температура составит от +3 до +8 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Галия Гарифуллина