Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +8 градусов
Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Прогнозируются осадки, местами в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.
Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Температура составит от +3 до +8 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».