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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +8 градусов

07:00, 04.10.2026

Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +8 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Прогнозируются осадки, местами в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Температура составит от +3 до +8 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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