Ирек Зиннуров: «Вышли на Евро в плановом режиме»

О превратностях любви и ненависти футбольных болельщиков

Фото: Олег Тихонов

Совсем близко финиш отборочного этапа футбольного чемпионата Европы — 2020. 16 ноября сборная России примет на своем поле сборную Бельгии, и это будет игра за первое место в группе, а вовсе не игра за путевку на Евро, которую мы добыли еще в октябре. Депутат Госдумы России, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров вспоминает о том, что злословие и общественное порицание в спорте не всегда имеют под собой реальные основания, в колонке для «Реального времени».



Не медленно, но верно!

Когда в последний раз мы смотрели футбол, а не битву за путевку? На прошлый Евро Россия отобралась, только сменив главного тренера по ходу отборочного этапа, который складывался провально. На ЧМ-2010, ЧМ-2006, ЧМ-1998 не вышли. На ЧЕ-2008 нас вытащили за уши хорваты. На ЧЕ-2004 завоевали путевку в стыковых матчах с Уэльсом, по итогам которых Вадим Евсеев, нынешний тренер ФК «Уфа», кричал в телекамеру слова, которые нельзя произносить прилюдно.

На ЧМ-2014 мы пробились с первого места, но заняли его только в последнем туре, сыграв вничью с Азербайджаном — иначе пришлось бы снова играть стыковые матчи. В отборе на Евро-2012 мы тоже избежали стыков только благодаря победе в последнем туре.

Продолжая углубляться в историю, можно обнаружить, что только на ЧМ-2002 мы отбирались так же уверенно, как сейчас. Вот только вспоминать о том отборе, прямо скажем, не хочется. Он начался с драки в Петровском парке во время трансляции гостевого матча в Швейцарии, а закончился — побоищем на Манежной во время такой же трансляции, но уже с ЧМ, с матча с Японией. Сам отбор проходил на фоне травли российского футбола — как на клубном уровне (вспомните скандальную переигровку матча Лиги чемпионов между «Локомотивом» и австрийским «Тиролем»), так и на уровне сборной — вспомним предвзятое судейство англичанина Грэма Полла, назначившего результативный пенальти в матче со Словенией, когда мы проиграли на последних секундах матча.

Нынешний состав сборной России, как смесь асфальтового катка с болидом «Формулы 1», медленно, но верно, а главное — досрочно, прибыл в пункт назначения. Фото Михаила Шапаева / rfs.ru

Все это не идет ни в какое сравнение с нынешним выходом сборной на Евро-2020. «Письма 14», скандалы из-за экипировки, тренерская чехарда, результативные ошибки на последних секундах матча… Все это осталось в прошлом, нынешний состав сборной России, как смесь асфальтового катка с болидом «Формулы 1», медленно, но верно, а главное — досрочно, прибыл в пункт назначения. Да, со стороны выглядело скучновато. Но если вам нужны потрясения — то можно продолжать изучать историю. Мне же, как Петру Столыпину, «нужна Великая Россия». Как, думаю, и львиной части наших болельщиков.

Секрет Черчесова

На капитанском мостике нашей сборной Станислав Черчесов, назначение которого на пост главным тренером было воспринято скептически. 10 августа 2016 года он стал «единственным, кто согласился» возглавить сборную России, как пояснил это назначение член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Черчесов возглавил сборную как раз после того, как Кокорин с Мамаевым попили шампанского в Монте-Карло. До этого Уэльс «отомстил» нам за проигрыш в 2003 и за обидные слова Евсеева, разгромив со счетом 3:0, а бывший главный тренер сборной расписался в своем бессилии. Комментарии тех лет под материалами о назначении Черчесова сейчас лишний раз подтверждают тот факт, что мнения в интернете — это не глас народа, а всего лишь малая часть высказываний людей, зачастую экзальтированных и некомпетентных.

Увы, но недоумение и критика в момент назначения не имели ничего общего с реакцией накануне домашнего Чемпионата мира, поскольку столько проклятий в свой адрес не слышали и еретики, предаваемые анафеме. Были и конкретные претензии — например, почему Черчесов игнорирует Игоря Денисова —, и эфемерные, когда наставника упрекали в скучной игре сборной, хотя понять сущность этой претензии сложно. Если «скука» заключается в минимуме голов и оборонительных схемах, то милости просим на водное поло. У нас и голов много, и даже самый завзятый аутсайдер проводит атак не меньше, чем фаворит.

Комментарии тех лет под материалами о назначении Черчесова сейчас лишний раз подтверждают тот факт, что мнения в интернете — это не глас народа. Фото Максима Платонова

Почему «извиняться» важнее, чем «переобуваться»

Итог домашнего ЧМ известен: мы добились приемлемого результата. И послевкусием домашнего ЧМ было то, что мы не провалили его, как предсказывалось, а остановились в шаге от полуфинала, от которого отделял один точно пробитый пенальти. Важно еще, что канули в прошлое скандалы, которые сопровождали нашу сборную на протяжении десятков лет: кальянные истории, «ваши ожидания — ваши проблемы». Пусть сборники ничего не выиграли, по большому счету, но они заслужили уважение уже тем, что раздоры оставлены в прошлом и за национальную команду снова болеют, как это и должно быть по определению.

Самые известные из критиков Черчесова поспешили «переобуться», один из них — кумир части нынешней молодежи, сделал это в прямом эфире. И это, конечно же, выглядело некрасиво. Поскольку извинения — это несколько другое. Созвучный с глаголом «извиняться» — глагол «изменяться», важнее изменить свою прежнюю точку зрения, переосмыслить ее неверность, чем просто «переобуться».

Поэтому трудно верится в искреннее прозрение и извинение некоторых властителей душ современной молодежи, которые на человеческие отношения смотрят как на обувной магазин.

Даже Яшина бичевали люди, далекие от спорта

У нас научились бить наотмашь на просторах интернета, как раньше — со страниц газет. Даже не осознавая, что это может повредить не только конкретному человеку, но и общему делу. 90-летний юбилей легендарного вратаря Льва Яшина, который футбольная общественность широко отмечала в октябре, — еще один повод поговорить о том, что зачастую болтуны заметнее, чем люди дела. В ноябре этот юбилей отметят все любители спорта: к нему будет приурочена премьера фильма «Лев Яшин: Вратарь моей мечты».

90-летний юбилей легендарного вратаря Льва Яшина, который футбольная общественность широко отмечала в октябре, — еще один повод поговорить о том, что зачастую болтуны заметнее, чем люди дела. Фото Lindeboom, Henk / Anefo / wikipedia.org

Нам, родившимся в 60-70-е годы, с детства была известна история того, как парочка газетных статей оболгала великого голкипера. Непрофессиональные люди, далекие от футбола и спорта, написали в своих статьях, что Яшин виноват в вылете сборной СССР с чемпионата мира 1962 года. Матчи тех лет не транслировались, и народ был вынужден верить людям, делегированным на ЧМ волею случая, поскольку они работали в партийных изданиях, которым выделили валюту на иностранные поездки. В одночасье чемпион Олимпиады-1956 и чемпион Европы-1960 превратился в изгоя.

А что было на самом деле? Яшин играл в том матче после сотрясения мозга. Мяч на высокогорье летел по замысловатой траектори. Решающий гол был забит после чудовищного обреза игрока сборной СССР, который даже не побежал исправлять свою ошибку. При счете — 1:2 у нас был еще час времени, но полевые игроки так и не смогли сравнять счет. Чилийцы, которым мы проиграли, стали в итоге третьими, победив на том ЧМ еще и Италию, с Югославией. Все эти нюансы, понятные профессионалам, были чужды толпе: мы проиграли, необходим был стрелочник, и 33-летний вратарь подходил под эту роль лучше остальных.

Остальное читатели увидят в фильме, который, как мне кажется, посвящен не только спорту, но и важнейшему моменту преодоления себя.

Яшин вернулся и в футбол, и в нормальную жизнь, и в итоге закончил карьеру в 42 года на глазах 103 тысяч болельщиков. 23 октября 1963 года он сыграл в Лондоне в товарищеском матче за сборную мира, не пропустив ни разу. Этот матч стал реабилитацией великого голкипера на родине, поскольку за границей ему реабилитация не требовалась — весь мир и без того осознавал степень таланта «черного паука».