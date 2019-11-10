Видео недели: Хабиб ответил Конору, лошадь в Казани и новый клип Shortparis

Топ видеороликов недели по версии «Реального времени»

Хабиб о новом бое, российском флаге и Коноре

Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию перед UFC Fight Night в Москве, где будет биться его брат и еще несколько спортсменов из Дагестана. Отвечая на вопросы, чемпион UFC в легком весе рассказал, насколько близок бой с Тони Фергюсоном, почему он не выходит в октагон с флагом России, и ответил на оскорбления Конора Макгрегора.

Лошадь у Казанского кремля

Лошадь, бегающая в центре Казани, быстро стала новостью пятницы. Выяснилось, что это 8-летняя кобыла по имени Роза и она убежала от хозяина, привезшего ее катать туристов по Кремлевской улице.

Лошадь пробежала по своему привычному маршруту и остановилась под стенами кремля. Владелец заявил, что Роза месяц была «в отпуске» и соскучилась по работе.

Shortparis рифмуется с «Шамсутдинов»

Одна из самых авангардных групп России выпустила новый альбом и клип на его заглавную композицию «Так закалялась сталь». Ролик похож на короткометражку и посвящен проблеме насилия. Видео показывает солдата, начинающего убивать своих сослуживцев.

Участники группы утверждают, что написали сценарий клипа еще летом, но как раз на этапе монтажа произошла стрельба в забайкальской воинской части. Таким образом, рядовой Шамсутдинов привнес дополнительные смыслы в этот ролик.

«Дай порулить»

Ролик с девушкой пилота, которой дали посидеть за штурвалом самолета, начал распространяться еще на прошлой неделе. Однако в понедельник стало известно, что Следственный комитет начал проверку по этому факту.

По предварительным данным, пилот еще в августе пустил свою возлюбленную в кабину самолета Ан-24, летевшего из Якутска в Батагай. Девушка села за штурвал и изобразила, что управляет лайнером.

Как заговоренные

Сербская «Црвена Звезда» разгромно проиграла английскому «Тоттенхэму» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Однако первые полчаса сербам удавалось сдерживать соперника. В игре произошел удивительный момент, во время которого можно было поверить в магию, защищающую ворота белградцев.

На рубеже 32-й и 33-й минут футболисты лондонского клуба несколько раз пробивали по воротам соперника, однако мяч раз за разом отскакивал, пока, наконец, Ло Чельсо не заколотил его на 34-й минуте, открыв счет.

Ренессанс вытрезвителей

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возрождении вытрезвителей в стране. Как ни странно, против выступили депутаты от КПРФ. Больше всего фракции коммунистов не нравится идея развивать это направление в русле государственно-частного партнерства.

Любопытно, что в пояснительной записке необходимость возрождения вытрезвителей обосновывается не только количеством преступлений или погибающих под воздействием алкоголя, но и положительным опытом регионов. В том числе Татарстана и Самарской области.

Малахов и Собчак

Ведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Первом канале он получал порядка $50 тысяч в месяц. Он также затронул вопросы цензуры, рассказал о своем уходе с Первого.

Поскольку Собчак и Малахов в этот раз встретились на youtube-канале Ксении Анатольевны, в оригинальном ролике присутствует нецензурная лексика. Поэтому «Реальное время» приводит сокращенное видео.

Мохнатый спасатель

В Колумбии кошка спасла годовалого ребенка от падения с лестницы. Животное бросилось наперерез малышу и оттолкнуло его от ступенек. В какой-то момент заметно совершенно «человеческое» движение, и, возможно, именно это привлекает в ролике, а не сам факт спасения ребенка.

Слепые зоны

В США школьница придумала технологию борьбы со слепыми зонами автомобиля. 14-летняя Алайна Гасслер использовала только веб-камеру и проектор. Камера была установлена снаружи, а проектор был направлен на переднюю боковую стойку, создавая эффект ее прозрачности.

Технология пока далека от совершенства: аппаратура трясется, искажая изображение. Однако на сам принцип обратили внимание многие.

«Регби» с белухой

Исследователи из Южной Африки сняли на видео «регби» с белухой. Команда судна Gemini Craft зашла в арктические воды. Рядом с кораблем плыла белуха, которой экипаж стал бросать мяч.

В начале ноября сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби, и таким образом матросы отметили победу своей команды.

«Деревянный» суперкар

В Японии показали первый «деревянный» суперкар. Автомобиль представило Министерство окружающей среды Японии на Токийском автосалоне. Машина не выточена из леса-кругляка, она создана из целлюлозного нановолокна. Но для этого материала используются волокна растений.

Правда, пока автомобиль может разгоняться только до 20 км/ч. Для этого используется двигатель на водородном топливе.