«Ошибку поселка нефтяников уже не исправить»: начались публичные дебаты по Стратегии развития Казанки
«Защитники Казанки на Гаврилова» едва не сорвали первые общественные обсуждения плана благоустройства 68 км береговой линии, но все же были услышаны
Вечером 8 ноября в Казани начались публичные обсуждения Стратегии развития Казанки. Первым вопросом, с которым разработчики стратегии, франко-питерское бюро Orchestra, обратились к горожанам, стала историческая, культурная идентичность реки. На открытую встречу помимо заинтересованной общественности пригласили краеведов, историков и членов Русского географического общества. Но как вскоре стало понятно, заявленная тема мало волнует казанцев. Мероприятие с более чем мирной повесткой чуть было не сорвано активистами объединения «защитников Казанки на Гаврилова» и местными жителями, недовольными точечной высотной застройкой в Ново-Савиновском районе. О поиске компромиссов, предложениях по эвакуации дебаркадеров в Адмиралтейскую слободу и создании станций орнитологов на Казанке — в материале «Реального времени».
«Мы понимаем, что в ходе разработки стратегии есть конфликтные точки, и будем их прорабатывать»
Несмотря на назначенное время (вечер пятницы), в небольшом и плохо освещенном зале на первом этаже ЦСК «Смена» еще за 20 минут до начала «слушаний» было не протолкнуться. Первый семинар образовательного цикла «Диалоги о реке» собрал аншлаг: помимо специально приглашенных спикеров-экспертов высказаться пришла большая группа активистов, уже не первый месяц сражающихся за сохранение зеленых зон и природных ландшафтов вдоль улицы Гаврилова, экологи, любители экстремальных водных развлечений и просто неравнодушные местные жители.
Образовательный цикл «Диалоги о реке» запустило франко-питерское бюро Orchestra, главный разработчик стратегии развития прибрежных территорий Казанки, работающее совместно с татарстанским Минстроем и мэрией Казани, разумеется, под кураторством команды Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Серия состоит из четырех встреч горожан с экспертами, посвященных культуре, идентичности, экологии и инициативам самих казанцев. Параллельно старту публичных дискуссий запущен сайт kazanka.tatar, на котором казанцы могут оставлять свои идеи и предложения по развитию Казанки. Темой нынешней, первой встречи стал культурный код и историческая ценность прибрежных территорий.
— Мы видим, сегодня у нас есть группа защитников реки на Гаврилова, и мы рады тому, что приходят люди, у которых есть очень четкое видение и мнение по поводу прибрежных территорий. Наша основная функция в этом проекте — выстроить диалог между всеми сторонами. Развитие реки — сложный процесс. Мы понимаем, что в ходе разработки стратегии есть конфликтные точки, и будем обращать на них внимание, отдельно прорабатывать. Для нас важно, что сегодня — образовательное событие, и мы его больше посвятим культурной идентичности реки. По отдельным конфликтным территориям мы будем собирать отдельные семинары, — попыталась с самого начала направить разговор в нужное русло сооснователь архитектурного бюро Orchestra Екатерина Гольдберг.
Пока активисты разворачивали десятки плакатов с надписями «Нет стройке на Гаврилова» и пытались начать самостоятельно модерировать встречу, Гольдберг напомнила, что стратегия предполагает преобразование 3 тысяч га прибрежной территории, или 68 км береговой линии Казанки. Проект должен затронуть водный массив и прибрежные зоны — от исторического русла и Зилантова монастыря, через кремль, Казанский федеральный университет до Голубых озер, связав в единый историко-экологический маршрут основные исторические памятники и ценные природные территории.
План разработки прибрежных зон основной водной артерии города предполагает создание 12 новых парков (общей площадью порядка 2100 га) и порядка 60 км пешеходных и велосипедных маршрутов в черте Казани. Помимо этого, для горожан хотят организовать как минимум 25 точек доступа к воде с экопарковками и остановками общественного транспорта. Точные локации новых парков и функционал «спусков» пока неясен, и помимо уже озвученных общих параметров о стратегии толком пока не известно ничего.
О старте работ по разработке стратегии прибрежных территорий Казанки в границах города было объявлено еще в середине октября, а команда Orchestra в полном составе работает в городе с августа. До конца декабря 2019-го стратегия «в общих чертах» должна быть готова: сформулированы основные транспортные решения, определены границы 12 запланированных парковых зон и выбраны приоритетные территории благоустройства — не секрет, что полное перевоплощение прибрежных территорий Казанки займет десятилетия. Orchestra сдаст городу полноценное «видение развития реки» с учетом мнений и предложений всех заинтересованных сторон, а дальше уже город через конкурсные механизмы будет искать проектировщиков под конкретные, точечные проекты благоустройства.
Дебаркадеры на старом русле, станции орнитологов и казанский тюремный замок
Надо признать, несмотря на общую довольно «нервную» обстановку в зале «Смены», невероятными усилиями и под жесткой рукой Гольдберг первая часть общественных обсуждений прошла внятно, продуктивно и «по теме». Периодически в центральной части аудитории были слышны недовольные выкрики активистов, но главное слово осталось за приглашенными экспертами. Первым свои соображения на заявленную тему вызвался озвучить казанский писатель и краевед Алексей Клочков.
— Несмотря на то, что Казань во все времена была «вывернута» к Волге и Казанке «задним двором», заборами, огородами, промышленными предприятиями и той же железной дорогой, даже в этих ужасных условиях у города была связь с водой. Сегодня очень неплохая построена набережная, но тем не менее эта зона остается «зоной отчуждения», — обозначил он. — Если мы от Дворца земледельцев зайдем на набережную, нам придется пройти 1,5 километра от НКЦ до выхода в город. Набережная как бы автономна, и я не знаю, с чьей легкой руки появился «поселок нефтяников» с полуторакилометровым забором, в результате чего город был отсечен от реки в самом важном месте — практически под кремлевскими стенами…
Краевед подчеркнул, что прекрасно понимает — «ошибку проектировщиков» уже не исправить, но призвал разработчиков стратегии учесть неприятный опыт коллег и избавить город от подобных «зон отчуждения» в виде элитной застройки.
— У нас набережная уже скоро дотянется до 3-й транспортной дамбы, и занимать коттеджными поселками береговую линию, с моей точки зрения, преступление, — заявил Клочков.
Вторым тезисом эксперта стала необходимость реанимирования исторического русла Казанки — пятикилометровой береговой линии.
— Там, как говорится, все карты открыты — у Вертолетного завода площадка убрана, место расчищают. Под Зилантовой горой, по сути, только гаражи, склады и больше ничего! Если все это дело облагородить… Сегодня как раз был на совещании на площади Свободы (научно-методического совета при Комитете Татарстана по охране ОКН, — прим. ред.), там обсуждался вопрос старинных дебаркадеров, которые сохранились на Волге и представляют определенную историческую ценность. И почему бы не эвакуировать их в историческое ближнее устье вдоль Адмиралтейской слободы, как они стояли с 1957 года? А тут и кафешки, и развлекательные заведения, и, чем черт не шутит, прогулки по водной глади старой Казанки, — под запись Гольдберг выдвинул предложение краевед.
Создать новую точку притяжения для туристов и горожан, оздоровительные центры и парковые зоны «со шлейфом татарской национальной идентичности» на территории Зилантовой горы, Пороховой слободы и в районе мечети «Бишбалта» предложил ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов. В свою очередь председатель Русского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер озвучил идею создания в прибрежной зоне станций юных натуралистов.
— С детства нужно приучать человека заниматься исследовательской, научной деятельностью, да и в принципе просто трудиться. Именно на этих территориях создавать станции экологов, где наше казанское студенчество сможет сломать в себе стереотип, «пойти под воду» — первый шаг, благодаря которому мы сможем завести молодежь в большую, серьезную, интересную работу. Я считаю, что мы здесь столкнемся с огромным количеством объектов подводной археологии. Здесь огромное количество работы ихтиологам, орнитологам, я в этом уверен, — завершил эмоциональную речь Дмитрий Шиллер.
«Сколько сейчас лодочных станций на Казанке?» — с неожиданного вопроса в зал начал свой спич другой краевед — Илья Евлампиев. Общими усилиями аудитории в черте города насчитали три стоянки. Спикер поспешил напомнить, что, согласно данным спутниковых снимков, в 1967 году их насчитывалось порядка семи, включая спортивные базы заводов, где непрофессионалы могли заниматься парусным и гребным спортом.
— Казанка до недавнего времени давала возможность заниматься спортом. Возможности и сейчас есть, но это такие возможности, для которых надо прикладывать усилия и очень сильно захотеть. Но никакой маркетинг и реклама на это не направлены… К примеру, весь рынок заточен под то, чтобы вы приобрели автомобиль, а чтобы прийти на воду, вам нужно иметь мечту и противостоять всем факторам «против». Вопрос открытый: нужно ли создавать людям условия, чтобы их мечты реализовывались, или все-таки не стоит, — неуверенно оформил свою мысль спикер.
Дискурс о необходимости возрождения спортивной жизни на Казанке и ее берегах поддержали и другие участники встречи. За прокладку лыжных и велосипедных маршрутов, сопряженных с Казанкой, высказались казанский историк Айрат Файзрахманов и исследователь города, колумнист «Реального времени» Марк Шишкин. Последний замолвил словечко и за казанских рыбаков, которые в последние месяцы стали все активнее выдвигать предложения по обустройству специальных, оборудованных площадок для ловли рыбы в черте города, о чем подробнее также писало «Реальное время». Другую задачу перед разработчиками поставил руководитель татарстанского отделения Российского социально-экологического союза, биоинженер Сергей Мухачев.
— Есть одно уникальное место в Казани, которое до сих пор не разработано, — это казанский тюремный замок (сейчас — СИЗО-1 УФСИН РФ по РТ, — прим. ред.), с которого есть спуск вниз, к Казанке. В следующем году должен строиться новый следственный изолятор, и этот замок куда-то денется… Что с ним будет — никто не знает. Мы поднимали этот вопрос, но он остался, вопрос к вам, — обратился он к представителям Orchestra. Гольдберг же пообещала внести вопрос в список актуальных тем обсуждения с городом.
«Это люди, которые много лет занимаются проектами на Казанке, а не только активизмом и протестами»
Спустя час после старта дискуссии активисты с Гаврилова начали заметно нервничать, требуя передать микрофон «со сцены» в зал и, наконец, дать им слово. Объективности ради стоит отметить, что, пусть и руководствуясь благими намерениями, общественники не раз пытались нарушить ход обсуждений и перебить приглашенных экспертов, совершенно не беря во внимание регламент встречи, согласно которому «в зал» микрофон должен был уйти после «обязательной программы». Активисты начали разворачивать плакаты и вполголоса восклицать: «Делать, что ли, нечего», «Дайте уже микрофон, сколько можно!», «Давайте по существу — застраивают наш парк, а вы тут!..», «Река умирает!», «Нам неинтересно то, что было когда-то, в XVIII веке, надо говорить про сегодня, все застроили, Казанку убивают, нечем дышать будет скоро, одно г* будет там!».
Первые десять минут эксперты будто бы старались не замечать происходящего, продолжая говорить о традициях сплавов по Казанке и лыжных трассах из парка Горького, выходящих к реке, однако обстановка все накалялась. Успокоить активистов попыталась сама Гольдберг, апеллируя к теме встречи — культурному коду Казанки, правда, не очень успешно. Не выдержал Дмитрий Шиллер.
— Организаторы правильно поставили вопрос и разделили проблематику, потому что всем больно. Но как человеку, который участвовал и в первичных обсуждениях и слышал все мнения, и эти мнения высказывались и протоколировались, мне иногда подобные мероприятия напоминают старый анекдот, когда врач заходит с пьяным санитаром и говорит: «Так, Иванов — правая рука». Санитар — тюк! Врач: «Я сказал: правая!» Тот — тюк! Врач: «Я сказал: рука!». Давайте step by step. Сейчас тема разговора — культурная идентичность реки, — перебивая крикунов, возразил глава татарстанского отделения РГО.
— Для того чтобы сохранить природные территории, большую часть нашей работы мы потратим на то, чтобы сформировать границы парков, природных территорий и определить режимы защиты. Это абсолютно приоритетная и важнейшая работа, которую мы уже начали. И как раз следующая наша встреча «Диалогов» (21 ноября, в зале той же «Смены», — прим. ред.) посвящена экологии реки. На этой встрече у нас будут сидеть коллеги-экологи, которые будут говорить об этой проблематике. Я бы хотела попросить, чтобы вы так же, с уважением, отнеслись к нашим коллегам — краеведам, историкам. Это тоже важные для Казанки вещи, — заметила Гольдберг, пообещав дать слово экоактивистам и сегодня, но позже.
На некоторое время модератору удалось восстановить порядок в зале, но выступления каждого следующего спикера проходили под аккомпанемент возгласов и перешептываний недовольных активистов, хрупкую девушку с негромким голосом часто перекрикивали, утихомирить бунтарей Гольдберг всякий раз помогал все тот же Шиллер. Разбираться в предложениях и инициативах краеведов с каждой минутой становилось все сложнее. В конце концов, после того, как по теме высказались все краеведы, культурологи и историки, слово передали гражданским активистам.
Первую пару минут микрофон передавался от активиста к активисту, и в зале звучали все те же лозунги и требования не пускать девелоперов и застройщиков к окрестностям Гаврилова, затем слово от лица всей группы взяла общественница Надежда Ассанова — эколог, сотрудница КФУ, разработчик так и нереализованного проекта создания особо охраняемой природной зоны «Водно-болотные угодья «Займище». Специалист начала с замечания или скорее совета модераторам встречи: пересмотреть формат дальнейших дискуссий образовательного цикла и все-таки чередовать экспертные доклады с мнениями «из зала».
— При таком стиле дискуссии вы будете получать много негатива, — констатировала она.
По словам Ассановой выходило, что все это время активисты лишь хотели представить свое видение организации культурной жизни на реке, а вовсе не сорвать диалог. Возможно, что делали они это не очень умело…
— Я про экологию говорить сегодня не собиралась, это будет отдельная тема. Я хотела бы прокомментировать моменты, связанные с современной культурной идентичностью, которые здесь не прозвучали. Эти люди, которые вас уже, наверное, раздражают... — объясняла свою позицию Ассанова, кивая в сторону активистов с плакатами.
— Нас не раздражают люди, просто хочется, чтобы все друг друга слушали и немножко с уважением относились, — перебила Гольдберг.
— Это люди, которые много лет занимаются проектами на Казанке, а не только активизмом и не только протестами. Они занимаются интересными проектами, — продолжила активистка. — Что хотелось бы именно в активностях отразить. Во-первых, это экологические экскурсии, они идут, это не то, что надо создавать. На них приходят не школьники, не экологи, а просто люди, которым это интересно. Второе направление, с которым мы начали работать буквально два года назад, — это бердвотчинг (наблюдение за птицами, — прим. ред.), пока на некоммерческой основе.
Наблюдение за птицами, фотоохоту и экологический туризм Надежда Ассанова назвала одними из очень перспективных направлений развития прибрежной зоны, в том числе с коммерческой точки зрения. Общественница предложила модератором включить в заветный список и целую россыпь, пусть пока небольших, но уже оформившихся фестивалей, культурных и спортивных активностей, проводимых местными активистами в районе Гаврилова. Напоследок эколог получила приглашение от Гольдберг присоединиться к обсуждениям экологии Казанки 21 ноября.
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