Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на прогулке в детском саду. Елабуга, 1940-й год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 83-я
К 1941 году в Татарстане уже полностью сложилась система детских садов. Большинство из них работали по привычной нам системе — дети проводили в саду около десяти часов, пока родители были на работе.
Все садики были бесплатными, стали доступными для всех слоев населения, независимо от их социальной принадлежности, веры и национальности. По республике действовало множество как русскоязычных детских садов, так и национальных дошкольных учреждений (в основном татарских, но были и марийские, и чувашские, и башкирские).
На территории советской Татарии работали не только обыкновенные дошкольные учреждения, но и для детей-сирот, и специальные садики для детей с отклонениями в физическом и умственном развитии. Детей из городов часто вывозили в «летние колонии» и оздоровительные лагеря для дошкольников, которые поначалу называли «дачами». При рабочих клубах по вечерам тоже организовывались дошкольные группы, в которых за детьми приглядывали, пока их родители учились в вечерних школах или участвовали в культмассовой работе.
Летом в колхозах — на время активных полевых работ — продолжали действовать временные детские площадки.
К 1940 году в жизнь советского ребенка уже вернулась елка (правда, из рождественской она превратилась в новогоднюю), и в детских садах проводили утренники — почти такие же, как сейчас.
К 1941 году в Татарии уже сложилась система подготовки воспитателей. Если сначала их учили на кратковременных курсах, то перед войной большинство из них заканчивали специальные педагогические училища и профильный факультет в Педагогическом институте в Казани.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Спасибо.
Интересно, почему "капитализм" не пошёл по пути "детских садиков"?
Почему в США, Франции, Японии и др. странах отказались от детсадов?
Ведь в начале 20 века "капитализм" активно "внедрял" детские садики - в том числе и в России.
Например, детские садики были при фабрике Алафузова и заводе братьев Крестовниковых.
Марксисты их разрушили и закрыли, а позднее восстановили.
Но США и др. "капиталисты" "пошли другим путем".
И ныне детские садики существуют только для бедных, которые вынуждены целый день работать.
В чём, интересно, дело?