Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на прогулке в детском саду. Елабуга, 1940-й год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 83-я

К 1941 году в Татарстане уже полностью сложилась система детских садов. Большинство из них работали по привычной нам системе — дети проводили в саду около десяти часов, пока родители были на работе.

Все садики были бесплатными, стали доступными для всех слоев населения, независимо от их социальной принадлежности, веры и национальности. По республике действовало множество как русскоязычных детских садов, так и национальных дошкольных учреждений (в основном татарских, но были и марийские, и чувашские, и башкирские).

На территории советской Татарии работали не только обыкновенные дошкольные учреждения, но и для детей-сирот, и специальные садики для детей с отклонениями в физическом и умственном развитии. Детей из городов часто вывозили в «летние колонии» и оздоровительные лагеря для дошкольников, которые поначалу называли «дачами». При рабочих клубах по вечерам тоже организовывались дошкольные группы, в которых за детьми приглядывали, пока их родители учились в вечерних школах или участвовали в культмассовой работе.

Летом в колхозах — на время активных полевых работ — продолжали действовать временные детские площадки.



К 1940 году в жизнь советского ребенка уже вернулась елка (правда, из рождественской она превратилась в новогоднюю), и в детских садах проводили утренники — почти такие же, как сейчас.

Елка в одном из казанских детских садов, конец 1930-х годов. Фото из фондов Государственного архива РТ

К 1941 году в Татарии уже сложилась система подготовки воспитателей. Если сначала их учили на кратковременных курсах, то перед войной большинство из них заканчивали специальные педагогические училища и профильный факультет в Педагогическом институте в Казани.



Людмила Губаева