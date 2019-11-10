Ларри Викерс: «Таких масштабов, каких добился Калашников, никто больше не достигнет»

Американский ветеран спецназа пришел в восторг от изобретения советского оружейника

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова — легендарного создателя одного из самых распространенных автоматов. Завтра в Казани откроют памятник отечественному конструктору. По достоинству детище советского оружейника оценивает ветеран спецназа США Ларри Викерс, автор YouTube-канала Vickers Tactical. В интервью корреспонденту «Реального времени» эксперт рассказал, чем так «цепляют» советско-российские АК и как сказались на репутации автомата его зарубежные копии.

Простое, но эффективное оружие



— Ларри, не могли бы вы для начала рассказать о себе?

— Я спецназовец армии США в отставке, сейчас я владею компанией Vickers Tactical, где и работаю. Это фирма, которая занимается исключительно огнестрельным оружием.



— Как давно вы увлекаетесь оружием в целом и российскими и советскими в частности?

— Мое увлечение стрелковыми оружием началось в старших классах — в начале 1980-х. Это было еще до моей службы в армии. Я всегда серьезно подходил к изучению российского стрелкового оружия. А «Калашников» с тех времен является моим самым любимым.

— Чем так привлекательны автоматы Калашникова?

— Во-первых, меня восхищает простота дизайна, как исполнено оружие. Во-вторых, поражаюсь, какие невероятные усилия потребовались для создания такого простого, но эффективного оружия. В этом смысле оно уникально.



— Приходилось ли вам использовать их на службе?

— Я активно тренировался с ними, но на службе никогда не использовал.



«Качество многих копий остается довольно высоким»

— Каковы преимущества и недостатки вы заметили у AK-47?

— Среди преимуществ я бы отметил невероятную устойчивость, надежность и простоту. Что касается недостатков, ему не хватает некоторых усовершенствований и возможности настроить оружие под себя — это, что есть у семейства американских винтовок M16.



— Есть ли у США, НАТО что-то подобное?

— M16 мог бы стать самым похожим американским оружием, но это абсолютно другое оружие. Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины — оба являются фруктами, но на этом сходство заканчивается.



— Как часто вы тестируете российское оружие, АК?

— Я регулярно тестирую и стреляю из российского оружия, в частности для моего YouTube-канала Vickers Tactical.



— Почему АК удалось завоевать такую популярность во всем мире?

— Благодаря своей простоте, надежности, долговечности. И Советский Союз органично приложил все усилия для распространения разработки за пределами своей страны.



— Не считаете ли вы, что копии и подделки АК, производимые в разных странах, подпортили его имидж, сам бренд?

— И да, и нет. Качество многих копий остается довольно высоким, особенно это касается тех, которые произведены в странах бывшей Организации Варшавского договора. Говоря в общем, это не нанесло серьезного ущерба репутации АК в мире.



— Приходилось слышать, что качество АК, производимого сейчас, ухудшилось по сравнению с оружием, изготовляемом в СССР?

— В начале срока службы АК Советский Союз создавал версии превосходного качества. Со временем и ближе к распаду Советского Союза, качество ухудшилось, но оружие все еще прекрасно функционировало. Однако должен заметить, что российский АК, изготовляемый сегодня, очень хорошего качества и по характеристикам выше того АК, созданного к концу существования СССР.



«От поездок в Ижевск получил непередаваемое удовольствие»

— Ларри, удалось ли вам побывать в Ижевске, на заводах самого концерна «Калашников»?

— Да, я был там дважды. Оба раза я получил непередаваемое удовольствие. Благодаря моим видео и книгам по огнестрельному оружию VickersGuide, мне предоставили фантастический доступ на многие объекты предприятия для видеосъемок и фотографий. Отнеслись там ко мне очень хорошо, и у меня остались только приятные впечатления от поездок в Удмуртию.



Фото Тимура Рахматуллина

— Знают ли в Штатах о самом Михаиле Калашникове?

— Люди, которые интересуются огнестрельным оружием, разбираются в нем, абсолютно точно знают, кто такой Калашников. Что касается обычного населения, среди большинства он не так известен. К слову, обычные американские граждане не знают и наших крупнейших оружейных конструкторов, таких как Джон Браунинг, Юджин Стоунер и Джон Гаранд.



— Некоторые говорят, что Михаил Калашников сделал революцию в мире оружия. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

— Да, я согласен. Калашников известен во всем мире. И неслучайно — оружие, носящее его имя, используется в невиданных ранее масштабах, и скорее всего, таких масштабов ни у кого никогда больше и не будет.