Фотомарафон «100-летие ТАССР»: читальный зал кинотеатра «Пионер», 1941 год

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Фото: из фондов Государственного архива РТ

К 1940 году в Казани работало несколько кинотеатров: «Электро», «Красная звезда», «Пионер», «Чаткы», «Колхозник», «Рот-Фронт», «Детский». «Пионер» находился в Александровском пассаже — он остался советской Казани «в наследство» от прежнего владельца — Гирша Розенберга, который устроил здесь один из первых «электротеатров» города.

В июле 1908 года мещанин Г.А. Розенберг подал прошение на имя городских властей на «открытие кинематографа в арендуемом помещении в городском Пассаже». Кинотеатр так и назывался — «Пассаж».

Внутренний дворик Александровского пассажа, начало XX века. Вход в кинотеатр «Пассаж» находился за колоннами в дальнем конце дворика. Фото livejournal.com

Во время сеансов в этом кинотеатре играл собственный оркестр. Здесь демонстрировали кинохроники, первые художественные киноленты. После революции кинотеатр «Пассаж» сохранился, несколько раз переходил из рук в руки. По налоговой повинности кинотеатры были приравнены к торгово-промышленным предприятиям, и это было непосильным бременем для частных арендаторов. Например, в пользу Главполитпросвета в 1923 году с каждого билета «Пассаж» должен был отчислять 15%, а еще бесплатно обслуживать 800 красноармейцев в месяц, плюс безвозмездно устраивать праздники в дни революционных торжеств.



Некоторое время «Пассаж» существовал в роли детского кинотеатра. В 1930 году кинотеатр получает название «Пионер» и окончательно переходит в ранг детских культурных учреждений. Жители Казани вспоминают: «Перед началом киносеанса дети обычно сидели в круглой комнате с круглыми окнами, это была игротека. Там выдавали шашки, шахматы и другие настольные игры».

Дети в читальном зале кинотеатра «Пионер», 1941 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

Перед вечерними киносеансами в «Пионере» играло инструментальное трио. Здесь устраивали праздники и культмассовые мероприятия, проводились первые новогодние елки и демонстрировались фильмы (в большинстве своем — воспитательного содержания).

Людмила Губаева