Гус Иваныч Хиддинк: «волшебник», бабник и жулик

С кем мы радовались «бронзе» Евро и возмущались кальянной историей: история великого футбольного комбинатора

8 ноября Гус Хиддинк отмечает 73-й год рождения. С этим человеком связаны и самый большой успех, и два самых глубоких разочарования в истории современного российского футбола: позорные поражения 1:2 от Израиля и 0:1 от Словении. Оба этих матча прошли в ноябре — Израилю мы проиграли 17 ноября 2007 года, а Словении — 18 ноября 2009. Что Хиддинк больше не волшебник, футбольная Россия осознала 10 лет назад. «Реальное время» вспоминает, как же случилось так, что сборная бронзовых медалистов превратилась в «сбродную кальянщиков», и почему в этом виноват голландский тренер.

Хиддинка обыгрывал нынешний тренер сборной России, когда играл за Беларусь

Гус Худдинк родился ровно через полтора года после окончания второй мировой войны, 8 ноября 1946-го года. Он не был гениальным игроком — в его молодости звезд в голландском футболе вообще не было. В 1970—1972 годах Гус играл за команду ПСВ из Эйндховена, она и стала главной в его карьере. Спустя 10 лет Хиддинк вернулся в Эйндховен — теперь уже в тренерский штаб. Под руководством сначала Яна Рекера, а потом — Ханса Краая была собрана суперкоманда, выигравшая один из финалов Кубка Голландии со счетом 8:2.



После ПСВ у Хиддинка началась зарубежная карьера, со своими взлетами и падениями, одно из которых очень приятно вспоминать российским болельщикам. Малоизвестный на тот момент «Карлсруэ» разгромил звездную «Валенсию» Хиддинка 7:0 (!). Один гол в той игре забил Валерий Шмаров, один — Славен Билич, а еще в составе немцев был наш Сергей Кирьяков…

Никаких серьезных успехов «Валенсия» Хиддинка не добилась, но это не помешало чиновникам из федерации футбола Голландии пригласить тренера возглавить национальную сборную. В итоге Голландия «на соплях» отобралась на чемпионат Европы, пропустив вперед себя Чехию, которая за год до этого рассталась на государственном уровне со Словакией, потеряв с полдесятка сильных футболистов. Более того, голландцы набрали одинаковое количество очков с Норвегией(!), которую догнали только в последнем туре. Судьба тренера Хиддинка висела на волоске, но его спасли два гола — на 88-й и 89-й минутах матча.

А еще голландцы проиграли молодой сборной Беларуси. И это при том, что у противника в составе было семь футболистов из чемпионата заштатной футбольной страны, а у Голландии — семерка из «Аякса», выигравшего в тот год Кубок чемпионов. Кстати, в том составе Беларуси выступал и Мирослав Ромащенко, представитель нынешнего тренерского штаба сборной России.

Хиддинк (справа) и Ханс ван Брекелен (слева) держат Кубок Европы. 1988 г. Фото Rob Bogaerts / Anefo / wikipedia.org

Бышовец мог тренировать Корею, но польстился на «Зенит»

Поколение у «оранжевых» в середине 90-х было бомбическое. Еще не ушли люди, завоевывавшие «золото» и «бронзу» Евро-1988 и Евро-1992, а тут еще хлынула звездная поросль «Аякса», выигравшего Лигу чемпионов. Но и с этой суперкомандой Хиддинк снова еле-еле выкарабкался из группы, опередив Шотландию за счет лишнего гола и проиграв в четвертьфинале Франции в серии пенальти.

Получше обстояли дела через 2 года, в 1998 году, когда Голландия добралась до «бронзового» матча ЧМ. Но на том чемпионате у Хиддинка случилась игра, которая потом «кормила» его еще несколько лет. 20 июня команда Гуса разгромила Южную Корею со счетом 5:0. Корейцев тогда тренировал Бум Кун Ча, легенда местного футбола. Сыграла его дружина на ЧМ-1998 неплохо, сделав ничью 1:1 с Бельгией. Но вот с Голландией его ребята не справились. Восемь из них через 4 года будут играть уже у Хиддинка.

Кстати, до Бум Кун Ча наставником корейцев работал Анатолий Бышовец, тренируя их еще к Олимпиаде в 1996 году. Если бы Бышовец остался в Корее — возможно, он и был бы в числе кандидатов на место главного тренера ее сборной. Но Анатолий Федорович вернулся в Россию, возглавив «Зенит».

В итоге сборную Кореи после ЧМ-1998 возглавил Хо Джон Му, чуть менее легендарный, чем Бум Кун Ча. Он руководил сборной на трех турнирах — до 2000 года. Отправив тренера в отставку после двух невыходов из группы из-за худшей разницы мячей, корейская федерация спросила у него совета, кто мог бы возглавить сборную. Хо Джон Му предложил тренера, под руководством которого работал еще в 1983 году в Эйндховене — Гуса Хиддинка, разбившего Корею двумя годами ранее.

На тот момент Гус прозябал в «Реал Бетис», вместе с которым вылетел из Примеры в Сегунду. Тренера с таким бэкграундом ни одна серьезная страна на пушечный выстрел не подпустила бы к сборной, но Южная Корея тогда была глубокой футбольной провинцией. Поэтому Хиддинка не выгнали из сборной и после Кубка Конфедераций-2001, где команда снова не вышла из группы, опять же из-за худшей разницы мячей. Тогда, обыграв Мексику и Австралию, корейцы не прошли дальше из-за разгрома от французов 0:5.

Получается, что Хо Джон Му точно за такой же результат, как у Хиддинка, «попросили» из сборной, а Гус в ней удержался. Неизвестно, кто в Южной Корее решил: «дайте Гусу поработать», и оставил его во главе сборной. При этом Хиддинк ничего в ней не менял, опираясь на квартет футболистов, сформированный еще Бышовцом, 16 человек, доставшихся ему в наследство от сборных Бум Кун Ча и Хо Джон Му. Сам Гус пригласил в сборную только троих, один из которых — Хен Ен Мин — потом играл в «Зените».

На ЧМ-2002 корейцы на старте 4 июня катком проехались по Польше, а 29 июня уже еле волочили ноги в матче за «бронзу» против Турции. Фото Reuters

«Удивительные» победы корейской сборной

Хиддинк на тот момент уже имел опыт выхода из группы на чемпионатах мира. С Голландией на ЧМ-1998 он сделал это достаточно легко, набрав пять очков в группе. Потом ему сильно везло: были победы над Югославией (2:1 за счет гола Давидса на 92-й минуте) и Аргентиной (2:1, гол Бергкампа на 93-й минуте). Но сил на весь турнир не хватило. Голландцы «дожили» до полуфинала с Бразилией, но там им не повезло в серии пенальти. В матче за «бронзу» против Хорватии шансов уже не было.

У Хиддинка был свой план, и он ему следовал. План этот был прост: блистательно выглядеть на старте турниров за счет физической формы, которая терялась по ходу приближения к финишу. В дальнейшем такая парабола выступлений на крупных турнирах станет отличительной чертой команд Хиддинка: яркий старт и снижение ударной мощи ближе к концу турнира. На ЧМ-2002 корейцы на старте 4 июня катком проехались по Польше, а 29 июня уже еле волочили ноги в матче за «бронзу» против Турции. Потом и Россия на Евро-2008 действовала по этой же схеме.

При этом Корее «дома и стены помогали». На родном чемпионате мира в 1/8 финала Хиддинк и компания, в которую надо включить и судью того матча Байрона Морено из Эквадора, обыграли Италию — 2:1. Морено как мог охранял Корею в течение игры: отменил чистейший гол Дамьяно Томаззи и удалил Франческо Тотти. В свою очередь, корейцы в том матче сохранили силы на концовку, забив на 88-й и 117-й минутах. В России на эту победу «с душком» особо не отреагировали. «Спорт-Экспресс», тогдашний властитель спортивных дум, даже вышел с заголовком: «Нам нужен свой Хиддинк». А вот в Италии были так возмущены этим поражением, что владелец «Перуджи» Лучано Гауччи тут же расторг контракт с Ан Джон Хваном, забившим «золотой» гол в ворота его сборной.

В четвертьфинале с Испанией работал египетский судья Аль-Гандур, отменивший два гола испанцев. Забить с игры корейцы не смогли, зато лучше выполнили пенальти. К полуфиналу корейцы сдулись и проиграли — и немцам, и туркам в матче за третье место.

Для Аль-Гандура матч с Испанией стал последним в карьере, а вот Морено пережил странную карьеру от кандидата в депутаты до наркоторговца. Хиддинк же в Корее озолотился и вернулся в родной «Эйндховен», прихватив «на память» Ли Юн Пе и Пак Джи Сона, двух подопечных по сборной Корее.

Хиддинк, Чулина и Ко последовательно обыграли Соломоновы острова, Уругвай, а на самом ЧМ прошли Японию и вышли из группы, опередив Хорватию. Фото eurosport.ru

Достойное возвращение в «Эйндховен» и австралийский контракт

Работу с ПСВ Гус провел очень достойно: выигрывал чемпионаты страны, отлично выступал в Лиге чемпионов. В 2005 году команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов, 4 мая проиграв «Милану». И уже 22 июня Хиддинк принял предложение тренировать еще и сборную Австралии. После этого Австралия готовилась на базе «Эйндховена», куда Хиддинк достаточно оперативно пригласил из сборной Джейсона Чулину, ранее игравшего за «Твенте». Хиддинк, Чулина и Ко последовательно обыграли Соломоновы острова, Уругвай, а на самом ЧМ прошли Японию и вышли из группы, опередив Хорватию.

Правда, едва выглянув в плей-офф, Австралия попала там на Италию, и теперь уже итальянцы взяли реванш по несправедливостям у Хиддинка: обыграли за счет весьма сомнительного пенальти, назначенного на 95-й минуте и реализованного Франческо Тотти.

Хиддинку поражение от Италии не испортило настроения. Его уже ждали в России, заманив сюда многомиллионным контрактом, «подарком» от Романа Абрамовича.

Вытащив Россию на Евро, Билич отдал «должок» за «Карлсруэ»

В 2003 году Абрамович купил «Челси», и российский истеблишмент вдруг очень полюбил футбол. Правилом хорошего тона стало летать на выходные на матчи «Челси» в Лондон. Российские СМИ тех лет с непередаваемым елеем описывали забавы элиты, напирая на колорит домашних матчей «Челси» и шапки-ушанки с эмблемой клуба. Слова «коррупция» в 2003 году практически не применяли.

Почему-то про отбор на Евро-2008 помнят только по заключительным матчам, но начинал-то Хиддинк с двух домашних ничьих — с Хорватией 0:0 и Израилем 1:1. Домашнюю победу над Эстонией вымучивали в последнюю четверть матча, когда Павел Погребняк забил на 78-й минуте, а Дмитрий Сычев закрепил успех на 90-й.

Вообще, у России в том цикле было только два ярких матча — домашний разгром Македонии 3:0, который судил норвежец Том Хеннинг Эвребе, и незабываемый отскок с Англией — 2:1, когда у нас забивал Роман Павлюченко. Случились тогда и три позорных игры: разгромом в Англии 0:3, поражение в Израиле 1:2 и беспомощная победа в Андорре, когда мы сыграли всего 1:0, а на последних минутах матча был удален Андрей Аршавин.

Почему-то про отбор на Евро-2008 помнят только по заключительным матчам. Фото etoday.ru

Любопытно, что Хорватию, которая «втащила за шкирку» Россию в число участников Евро-2008, тогда тренировал Славен Билич — 14 годами ранее он играл в «Карлсруэ» и громил «Валенсию» Хиддинка, а потом обыгрывал его Голландию на ЧМ-1998.

Мы вынуждены вспоминать события тех лет так скрупулезно, поскольку тогдашние «былинники речистые» в один голос пиарили голландского тренера. Мутные победы времен ЧМ-2002 вдруг в одночасье стали историей его тренерского гения. Даже любовницу Хиддинка Элизабет у нас деликатно называли «подругой», хотя в Голландии у него была жена, с которой Гус не собирался разводиться. Он даже называл причину такого аморального поведения: «Это слишком дорого». Эта цитата в целом олицетворяла его характер — характер человека, который жил в одной из самых дорогих гостиниц Москвы, не оплачивая номер из своего 7-миллионного контракта. Более того, даже любимый им капучино оплачивал РФС.

«Разоблачение» Хиддинка: жил с любовницей, не платил налоги, работал «свадебным генералом»

Часть этой информации начала просачиваться через прессу уже в разгар отборочного цикла ЧМ-2010, когда сборная медленно, но верно катилась под откос. Кажется, ничейный позор с Азербайджаном — 1:1, завершавший отбор в группе, стал первым, когда Хиддинка начали критиковать в наших СМИ.

Между тем, Гус Иваныч уже был приговорен на родине к шести месяцам тюрьмы условно за неуплату налогов. Хиддинка не трогали даже тогда, когда он снова начал подрабатывать — на этот раз он сорвался из сборной, чтобы слегка подшабашить с «Челси». Если бы не чудовищное судейство норвежца Эвребе в полуфинале Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной», то в финал вышла бы команда Романа Абрамовича. Да простят нас Лэмпард и Терри, Дрогба и Чех, но их коуч к тому времени уже перешагнул порог бесстыдства, и, видимо, только из «уважения» к Абрамовичу в России старались не замечать этого.

Голландец стал первым тренером РФС, который должен был, согласно своей должности, стать «координатором всех сборных страны». Но Хиддинк наплевал на этот пункт в контракте сразу же, после того, как поставил в нем подпись, ознакомившись только с «суммой прописью». О какой «координации» может идти речь, если он за 2 года не нашел времени, чтобы посмотреть на игру «Рубина», двукратного чемпиона России, сильнейшей команды страны по всем показателям в 2009-м?

Сомнительные с точки зрения развития национального футбола города Хиддинк посещал в качестве свадебного генерала, в которого превратился сразу же, как завоевал «бронзу» на Евро-2008. Фото kremlin.ru

Набережные Челны, Сочи, еще какие-то, сомнительные с точки зрения развития национального футбола, города Хиддинк посещал в качестве свадебного генерала, в которого превратился сразу же, как завоевал «бронзу» на Евро-2008. Сделав это в своем стиле, «галопом по Европам», с проигранным в конце турнира матчем. На этот раз это была пощечина от Испании — 0:3. Да, до этого разгрома были победы над Грецией, Швецией и Голландией, но российская команда стала автором сомнительного антирекорда, когда призер чемпионата финишировал с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей — 7:8. И это была сборная, на две трети состоявшая из обладателей Кубка УЕФА в составе ЦСКА и «Зенита», чьи игроки в клубах побеждали «Баварию», «Байер», «Манчестер Юнайтед»…

От любви до ненависти

Поражение от Словении в 2009 году 0:1 прошло на фоне многочисленных скандалов вокруг футболистов сборной, которых «вдруг» начали замечать то в кальянных, то в других увеселительных заведениях. «Человек и закон» показал сюжет о курении кальянов 3 декабря 2009 года, спустя ровно 2 недели после провала России на «Людски врт». После этого Хиддинк узнал, что значит поговорка «От любви до ненависти один шаг». Умей он читать по-русски — ушел бы досрочно со своего поста, как, к примеру, Олег Кононов, отказавшийся от миллиона долларов отступных.

Но любовь к деньгам — главная отличительная черта Хиддинка. Он полгода получал зарплату, ничего не делая в качестве тренера сборной и ограничившись абсолютно ненужным для нее матчем со сборной Венгрии, по поводу которого договорился с тренировавшим ее Эрвином Куманом. Во время этой игры уже было известно, что Хиддинк возвращается в Турцию, где еще в 1990 году работал с «Фенербахче».

— Туркам здорово повезло, что они договорились с таким профессионалом, — хвалил тренер венгров Эрвин Куман соотечественника. — Гус — исключительная персона, он, не сомневаюсь, добьется успеха и с новой командой.

«Исключительная персона» сидела рядом, ссылаясь на «контракт с Россией до 14 июля». Интересно, а был ли в этом контракте пункт о том, что он может параллельно со сборной потренировать и какой-нибудь «Челси»? Через 2 года с турками он провалился в стыковом матче с Хорватией 0:3 и не попал на ЧЕ-2012.

Хиддинк принес «Анжи» «бронзу» чемпионата страны и кубковый финал, при этом его «табор» состоял из звезд мировой величины. Фото fc-anji.ru

Закат сомнительной звезды

Не блистал Хиддинк и в «Анжи», чей хозяин Сулейман Керимов создал яркий и громкий проект. В 2000 году дебютант Премьер-лиги «Анжи» финишировал четвертым в чемпионате страны (команда стала бы третьей, если бы не придуманный пенальти в решающем матче с «Торпедо»). Год спустя «Анжи» уже дошел до финала Кубка России, пропустив в матче с «Локо» на 94-й минуте и проиграв почетный трофей в серии пенальти. Тренером той команды был Гаджи Гаджиев. «Анжи» времен Гаджиева открывал российскому болельщику местные таланты — Агаларова, Адиева, Сирхаева — и недорогих иностранцев (Рахимича и Ранджеловича). Хиддинк принес «Анжи» «бронзу» чемпионата страны и кубковый финал, при этом его «табор» состоял из звезд мировой величины — тут были и Роберто Карлос, и Это'о, и Буссуфа, и Карсела-Гонсалес… Для развития отечественного футбола не было сделано ровным счетом ничего.

Следующий провал ожидал его уже с родной сборной Голландии. Приняв блестящую команду, Хиддинк проиграл с ней все, что только можно было, включая товарищеский матч с Италией, матчи отбора на Евро-2016 Чехии и Исландии. После этого тренера наконец-то отправили в отставку. А деморализованная таким стартом Голландия заняла в том отборе всего лишь четвертое место. И это — после «бронзы» ЧМ-2014...

Отставка Хиддинка состоялась 12 июня, в День России, к которой, к счастью, он уже не имел никакого отношения, но полгода спустя, 17 декабря 2015 года, Хиддинк снова вернулся в футбол, во второй раз возглавив «Челси».

— Хиддинк великий человек и отличный специалист. У него интенсивные тренировки, но он доверяет всем своим игрокам, — нахваливал «старого-нового» тренера Джон Терри.

— Я взволнован возвращением на «Стэмфорд Бридж». «Челси» — одна из сильнейших команд мира, — вещал Хиддинк. — Сейчас мы находимся не на тех позициях, к которым привыкли (16-е место после 16 туров), но я уверен, что исправим ситуацию. С нетерпением жду момента, когда начну работать с футболистами и тренерским штабом.

Момент настал — и в 2016 году команда Абрамовича финишировала на 10-м месте, самом низком с момента покупки «Челси» русским олигархом. В итоге Абрамович сделал ставку на Леонида Слуцкого, а Гус, отдохнув, отправился к новым «вершинам» — в Китай, готовить местную молодежь к борьбе за попадание на Олимпиаду.

— Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа, — бодрился 71-летний голландец.



Полтора месяца назад, 19 сентября, Гус покинул пост главного тренера олимпийской сборной Китая.