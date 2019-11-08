Кризис на российско-казахской границе поставил под угрозу торговый трафик Западный Китай — Европа

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на форуме в Омске договорились общими усилиями улучшать приграничную инфраструктуру

На XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана главы двух стран обсудили критическую ситуацию, сложившуюся на общей границе. В двух главных пропускных пунктах стоят многочасовые гигантские очереди, из-за чего стал страдать даже торговый трафик «Западный Китай — Европа». Проблемы устаревшей пограничной инфраструктуры Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обещали решать сообща. Тем временем Казахстан по итогам прошлого года выпал из десятки главных торговых партнеров России, а магическая цифра в 20 млрд долларов (из которых 1 млрд приходился бы на Татарстан) так и не была преодолена, выяснила газета «Реальное время».

Россия с Казахстаном утвердили общую границу — самую протяженную сухопутную в мире

В Омске завершился XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана, на котором стороны обсудили возможности и потенциал сотрудничества в рамках приграничной торговли. Форум был организован Минэкономразвития РФ, Министерством торговли и интеграции Казахстана и Фондом Росконгресс. Дискуссия прошла в рамках сессии «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент» 6 ноября.

Главным событием форума стало утверждение границ между Казахстаном и Россией. Протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установке пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента. Отмечается, что это самая большая сухопутная граница в мире. Москва и Астана подписали договор о госгранице еще в 2005 году, тогда же и начался процесс ее делимитации — определение положения и направления. Завершающим этапом станет демаркация — фактическое перенесение границы на местность с обозначением спецзнаками.

Форум был организован Минэкономразвития РФ, Министерством торговли и интеграции Казахстана и Фондом Росконгресс

На межрегиональные товарные обмены приходится 70% оборота двух стран



В рамках форума прошла встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, причем, изначально она прошла за закрытыми дверями, продолжалась около двух часов, а затем и на пленарном заседании, посвященному актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества. На заседании выступили также министр экономического развития Максим Орешкин и министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов. Для Токаева, ставшего главой Казахстана после ухода Нурсултана Назарбаева весной этого года (ранее Токаев 6 лет был председателем Сената парламента Казахстана), это будет первая подобная встреча с Путиным на полях форума — в апреле, буквально через пару недель после назначения действующем президентом, он уже встречался с главой России во время своего визита в нашу страну.

Владимир Путин рассказал на заседании, что на форуме был подготовлен солидный пакет соглашений и коммерческих договоров, но подробностей не сообщил. Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 4,5%, составив 18,2 млрд долларов, 70% приходится на межрегиональные товарные обмены. По его словам, в оборот между странами включилось уже 76 из 85 регионов России.

Владимир Путин рассказал на заседании, что на форуме был подготовлен солидный пакет соглашений и коммерческих договоров, но подробностей не сообщил

Россия инвестировала в южного соседа — 13 млрд долларов

— Россия — крупнейший инвестор в экономику Казахстана, общий накопленный объем российских инвестиций составил уже 13 млрд долларов, а объем инвестиций Казахстана в экономику РФ — 4 миллиарда, — рассказал президент России. — Сегодня в различных приграничных регионах обеих стран работает 6,5 тысячи российско-казахстанских предприятий.

На нынешнем форуме, по словам Путина, будет подготовлена Концепция программы приграничного сотрудничества, тем более, что протяженность границы составляет более 7,5 тыс. км. Он призвал глав приграничных регионов активнее включаться в реализацию будущей программы. Со своей стороны глава России обещал совместно с казахстанскими властями улучшить приграничную инфраструктуру, в частности, снизив нагрузку на пограничные переходы между Россией и Казахстаном. Бизнес же активно должен участвовать в совместной промышленной кооперации. Из крупных удачных совместных проектов Путин назвал работу НПЗ в Оренбургской области на казахстанском сырье, освоение трансграничных месторождений медных руд.

Главным событием форума стало утверждение границ между Казахстаном и Россией

Один из ключевых совместных проектов — разработка Каспийского шельфа, где могут залегать огромные нефтяные запасы

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, рассказал о росте сотрудничества между двумя странами: с 2003 года (когда состоялся первый такой форум) объем товарооборота к 2018 году вырос в 3,5 раза, приток российских инвестиций составил уже 14 млрд долларов, объем казахстанских инвестиций в российскую экономику составил более 4 млрд долларов (это третье место в зарубежном портфеле казахстанской экономики). На территории Казахстана, отметил Токаев, сегодня ведут экономическую деятельность 3,2 тысячи российско-казахских компаний — это более 38% от общего числа предприятий с участием иностранного капитала. Особенно перспективными для промышленной кооперации Казахстан считает нефтяную, энергетическую и химическую отрасли. За «нефтянку» в первую очередь, по его словам, отвечает Каспийский трубопроводный консорциум (протяженностью более 1,5 тыс. км), поставивший на мировой рынок более полумиллиарда тонн нефти.

Российские и казахстанские предприятия также ведут активную совместную работу на Тенгийском и других нефтегазовых месторождениях, в том числе по разработке Каспийского шельфа. Напомним, в феврале этого года «Лукойл» обещал вложить 300 млн долларов только в разведку казахстанского шельфа Каспийского моря. При этом компания обладает самыми большими разведанными запасами на российском шельфе. (Кроме того, в этом году «Лукойл» с Казахстаном завершили реализацию совместного проекта по запуску производства масел в Алма-Атинской области). По данным ряда экспертов, нефтяные запасы на шельфе Каспийского моря оцениваются в треть от существующих общемировых, только российский шельф может дать 3 млрд тонн нефти.

На территории Казахстана, отметил Токаев, сегодня ведут экономическую деятельность 3,2 тысячи российско-казахских компаний — это более 38% от общего числа предприятий с участием иностранного капитала

Из-за кризиса на российско-казахской границе под угрозой оказался торговый трафик Западный Китай — Европа

Токаев же неожиданно поднял пограничную проблему. По его словам, сегодняшняя инфраструктура на пропускных пунктах не соответствует современным требованиям. Нужны дополнительные пункты пропуска. Тем более, удивился он, подобный опыт разрешения пропускных проблем есть с Китаем, и даже с Узбекистаном уже ведутся соответствующие переговоры. С ним согласился министр экономического развития РФ. По данным российской стороны, вообще сложилась «критическая ситуация», с гигантскими многочасовыми очередями, один из крупнейших пропускных пунктов работает с двукратной перегрузкой, другой — с трехратной. В результате страдает трафик по линии Западный Китай — Европа. По словам Орешкина, нужна совместная программа по реконструкции и модернизации пропускных пунктов по всей границе.

Как министры двух стран «разошлись» в подсчете приграничного населения на 10 млн человек

Забавно, что экономические министры России и Казахстана при этом по разному оценивают численность приграничных регионов. Так, по расчетам Орешкина это 25 млн человек в 12 регионах РФ и 7 регионах Казахстана. А по данным Руслана Даленова — это уже 35 млн человек… И на этих 35 млн человек, считает экономический министр Казахстана, приходится общая экономика на 260 млрд долларов оборота. Он обещал довести объем инвестиций в основной капитал совместных предприятий к 2024 году до 315 млрд долл. Несмотря на разность подсчетов, стороны договорились о совместном решении инфраструктурных проблем, по опыту решения пограничных — экономических проблем с Евросоюзом (впрочем, общая граница с ним по протяженности заметно уступает общей границе с Казахстаном). Стороны также положительно отметили рост в товарообороте доли товаров с глубокой переработки, а не просто сырья — до 82%. Даленов предложил увеличить оборот до 20 млрд долларов, правда эта магическая цифра уже звучала год назад (см. ниже), но достичь ее пока не удалось.

В заключении президент Казахстана Токаев предложил провести следующий форум в Казахстане и посвятить его совместным решениям экологических проблем и «зеленого роста». Путин с предложением согласился.

Экономические министры России и Казахстана по разному оценивают численность приграничных регионов

Казахстан в 2018 году выпал из десятки главных торговых партнеров России…

Напомним, в 2018 году товарооборот России с Казахстаном составил 18,2 млрд долларов, увеличившись на 5,68% (978,6 млн долларов США) по сравнению с 2017 годом, то есть, вырос всего на 1 млрд долларов. Экспорт России в Казахстан в прошлом году составил почти 13 млрд рублей (рост на 4,8% или 600 млн долларов). Импорт России из Казахстана — лишь 5,3 млн долларов, он вырос на 7,7%. Доля Казахстана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет сегодня 2,6%, и в прошлом году он упал почти на 0,4% — Казахстан таким образом опустился с 10-го на 11-е место. В основном РФ экспортирует Казахстану машины и оборудование (четверть всего объема), минеральные продукты (17,4%), металлы (15%), продукты химической промышленности (17%) и сельскохозяйственные товары (11,8%). Казахстан же экспортирует в Россию минеральные продукты (38%), металлы (31,4%), продукты химпрома (16,8%). Так, наибольшее сокращение импорта России из Казахстана в 2018 году пришлось на медь, алюминий и цинк. Интересно, что еще год назад объем экспорта из России в Казахстан вырос на 9%, а импорта из Казахстана в Россию — почти на 10%. Ожидалось, что объем товарооборота между странами достигнет 20 млрд долларов к концу 2018 года, тем более что на долю России приходилось более 20% всего внешнего товарооборота Казахстана.

Татарстан уже взял на себя обязательство по доведению оборота с казахами до $1 млрд

В октябре прошлого года на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан президент РТ Рустам Минниханов рассказывал, что задача, поставленная перед Татарстаном: доведение товарооборота между РТ и Казахстаном до 1 млрд долларов. Если получится, то это будет довольно весомый вклад, с учетом того, что рост оборота в 2018 году как раз и составил 1 млрд. Одной из целью власти РТ видели в продвижении на казахстанский рынок продукции КАМАЗа и нефтехимической продукции: «Надо продвигать нашу шинную продукцию, компрессоры, газоперекачивающие станции… Мы очень близки к сотрудничеству в судостроении». О планах экономического сотрудничества с Татарстаном рассказал тогда и замминистра экономического развития России (в недавнем прошлом глава ВЭБа) Сергей Горьков, сообщивший, что к тому моменту товарооборот между Казахстаном и Россией уже превысил $17 млрд. Ожидалось, что он в итоге составит 18,5 млрд, но этого также не случилось. Горьков отмечал, что в товарообороте с Казахстаном минимальный объем занимают нефть и газ, в основном же это «здоровый натуральный оборот в первую очередь оборудование для обрабатывающей промышленности — машинное оборудование для предприятий химии и нефтехимии, металлургии». Перспективными направлениями для экспорта в Казахстан Россия и РТ называли фармацевтику и машиностроение, упомянув опять же КАМАЗ.

В октябре прошлого года на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан президент РТ Рустам Минниханов рассказывал, что перед Татарстаном поставлена задача довести товарооборот между РТ и Казахстаном до 1 млрд долларов. Фото Максима Платонова

Отметим, что дела у самого КАМАЗа сегодня непростые. «КАМАЗ» за 9 месяцев 2019 года увеличил убыток в 6,6 раза, почти до 2 млрд долларов (год назад за тот же срок убыток составил 288 млн долларов). В компании объяснили это «сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5». Основными экспортными рынками КАМАЗа в настоящее время являются как раз Средняя Азия и Казахстан.