«Главная цель — в продвижении на казахстанский рынок наших КамАЗов

В Казани прошло 20-е заседание МПК по сотрудничеству между Россией и Казахстаном

Фото: Максим Платонов

Под впечатляющий грохот «стрижей», репетировавших агитационную акцию Минобороны, прошло в Казанской ратуше подписание документов 20-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. За предшествовавшим заключительной церемонии межгосударственным диалогом следило «Реальное время».

Круг приоритетов — от инвестиций в долларах до дедолларизации расчетов

Юбилейное заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан первый вице-премьер — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов открыл словами благодарности Рустаму Минниханову за «предоставленную возможность встретиться» — и сразу перешел к делу:

— Казахстан для России является одним из основных торговых партнеров. Объем взаимной торговли растет как в долларовом эквиваленте, так и в натуральном, и с начала года по июль рост товарооборота увеличился более чем на 25 процентов. Это очень позитивно!

По словам Силуанова, объем экспорта из России в Казахстан за этот период вырос на 9%, а импорта из Казахстана в Россию — почти на 10%. Объем прямых российских инвестиций в Казахстане с 2005 года составил более $12 млрд, а инвестиции из Казахстана в Россию — более $4 млрд. В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с участием российского капитала — в области автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, химической отрасли.

Антон Силуанов: «Мы приветствуем инициативу президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о разработке дорожной карты по переходу на расчеты в национальных валютах и готовы идти в этом направлении»



— Россия заинтересована в поставках гражданской авиатехники в Казахстан, готова поставлять железнодорожную технику и целый ряд других видов продукции, — заметил Силуанов и затронул тему дедолларизации экономики. — Мы всячески болеем об интеграции, у нас очень хорошие взаимоотношения в рамках евразийского союза, мы все больше и больше переходим на развитие расчетов в национальных валютах и приветствуем инициативу президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о разработке дорожной карты по переходу на расчеты в национальных валютах и готовы идти в этом направлении.



— Российская Федерация является одним из главных торговых партнеров Казахстана, — подтвердил в ответном слове первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин. — На долю России приходится более 20 процентов всего внешнего товарооборота Казахстана, и мы наблюдаем высокую динамику развития торговых отношений. И я думаю, в краткосрочный период мы достигнем товарооборота в 20 миллиардов долларов. Это реальная задача. Потенциал двусторонних экономических отношений огромен.…

Мамин дополнил список проектов, которые Казахстан готов развивать с Россией: фармацевтика, сельское хозяйство, мирное использование атома, транзитный торговый поток, который проходит в Россию через Казахстан. Он сообщил, что только к сегодняшнему заседанию были подготовлены к подписанию «пять важных документов и более 10 различных соглашений на региональном уровне».

Аскар Мамин: «Я думаю, в краткосрочный период мы достигнем товарооборота в 20 миллиардов долларов. Это реальная задача»

Татарстанский миллиард «доставим» на КамАЗах

Рустам Минниханов, поблагодарив за честь, оказанную при выборе места заседания МКС, заверил его участников в готовности Татарстана внести вклад в дело сближения двух государств:

— В российско-казахстанские отношения Татарстан тоже вносит достойную лепту. Задача, которую нам ставили — дойти до 1 миллиарда долларов США товарооборота [с Казахстаном] — очень близка к выполнению, я думаю, мы справимся. У нас очень много направлений, мы активно работаем на межрегиональном уровне.…

Президент Татарстана выделил в приветственной речи первоочередные направления сотрудничества республики с казахстанскими партнерами: экономика, туризм, образование. А позже он расшифровал их перед журналистами, подчеркнув, что одну из главных целей видит в продвижении на казахстанский рынок продукции КАМАЗа:

— Казахстанский рынок для нас — второй после России, и мы очень обстоятельно ведем работу. Следующее — это, конечно, наш нефтехимический комплекс. Это не только поставка в Казахстан продукции, надо рассматривать более глубокую интеграцию! Казахстан имеет огромные сырьевые ресурсы, которые очень интересны для таких производств. Надо продвигать нашу шинную продукцию, компрессоры, газоперекачивающие станции… Мы очень близки к сотрудничеству в судостроении. И мы считаем, что в этой области должны быть представлены не только наши крупные компании.…

Президент Татарстана выделил в приветственной речи первоочередные направления сотрудничества республики с казахстанскими партнерами

От товарообмена — к совместному экспорту

О планах экономического сотрудничества с Татарстаном доложил замминистра экономического развития России (еще в недавнем прошлом глава ВЭБа) Сергей Горьков. Он сообщил, что товарооборот между Казахстаном и Россией в этом году уже превысил $17 млрд.

— Мы ожидаем в этом году рост товарооборота в 9—9,5, а может, даже в 10 процентов, — уточнил Горьков. — Ожидается, что он может достичь более чем 18,5 миллиарда долларов, а цифра в 20 миллиардов — вполне посильная для достижения в ближайшие несколько лет… Что важно — в нашем товарообороте минимальный объем занимают нефть и газ — в основном, это, я бы сказал, здоровый натуральный оборот, в первую очередь, оборудование для обрабатывающей промышленности — машинное оборудование для предприятий химии и нефтехимии, металлургии. Вчера здесь, в Татарстане, заседала рабочая группа, и появились еще дополнительные инвестиционные проекты, в том числе с такими предприятиями, как КАМАЗ.

Горьков указал, что сотрудничество может расширяться в горно-металлургической отрасли, автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, а также в транспортном комплексе. А главное, подчеркнул он, «нам надо научиться совместно создавать добавленную стоимость через промышленную кооперацию для экспорта в третьи страны, на другие рынки, такие, как Китай, Индия, Пакистан — в Юго-Восточную Азию».

Горьков указал, что сотрудничество может расширяться в горно-металлургической отрасли, автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, а также в транспортном комплексе



О денежных и транспортных потоках

Горьков также сообщил, что в настоящее время в национальных валютах осуществляется 63 процента расчетов между Россией и Казахстаном, однако целевой показатель — 70—75 процентов. Позднее Антон Силуанов подтвердил это журналистам и указал временные рамки, в течение которых этого показателя планируется достигнуть: «В ближайшие год-два».

— В сфере инвестиций за 13 лет валовый внутренний приток инвестиций из России в Казахстан составил более 13,5 миллиарда долларов США, — констатировал первый вице-министр промышленности и торговли РФ Роман Скляр. — На особом контроле правительства РФ — 24 инвестиционных проекта на общую сумму порядка 3 миллиардов долларов США — в таких сферах, как машиностроение, информационные технологии.…

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, Скляр выделил в первую очередь фармацевтику и машиносторение, упомянув опять же КАМАЗ.

Замминистра транспорта России Сергей Аристов рассказал об «очень интересном проекте в сфере железнодорожного транспорта, который сейчас развивается по инициативе казахстанской стороны, — грузопассажирском движении между Европой и Китаем через Казахстан, Россию и Беларусь». Роман Скляр дополнил его выступление сообщением о необходимости поддержки на правительственном уровне строительства современного транспортного коридора в Китай через Россию и Казахстан, указав, что «в течение ближайших 6 лет нужно выстроить систему параллельных госпотоков». А затем в обсуждение включился Рустам Минниханов, который напомнил, что в этом проекте кровно заинтересован Татарстан. Особенно важной эта задача видится в свете уже достигнутых договоренностей о реализации проекта строительства в Татарстане самого крупного в Поволжье логистического центра.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов