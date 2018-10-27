«Главная цель — в продвижении на казахстанский рынок наших КамАЗов
В Казани прошло 20-е заседание МПК по сотрудничеству между Россией и Казахстаном
Под впечатляющий грохот «стрижей», репетировавших агитационную акцию Минобороны, прошло в Казанской ратуше подписание документов 20-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. За предшествовавшим заключительной церемонии межгосударственным диалогом следило «Реальное время».
Круг приоритетов — от инвестиций в долларах до дедолларизации расчетов
Юбилейное заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан первый вице-премьер — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов открыл словами благодарности Рустаму Минниханову за «предоставленную возможность встретиться» — и сразу перешел к делу:
— Казахстан для России является одним из основных торговых партнеров. Объем взаимной торговли растет как в долларовом эквиваленте, так и в натуральном, и с начала года по июль рост товарооборота увеличился более чем на 25 процентов. Это очень позитивно!
По словам Силуанова, объем экспорта из России в Казахстан за этот период вырос на 9%, а импорта из Казахстана в Россию — почти на 10%. Объем прямых российских инвестиций в Казахстане с 2005 года составил более $12 млрд, а инвестиции из Казахстана в Россию — более $4 млрд. В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с участием российского капитала — в области автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, химической отрасли.
— Россия заинтересована в поставках гражданской авиатехники в Казахстан, готова поставлять железнодорожную технику и целый ряд других видов продукции, — заметил Силуанов и затронул тему дедолларизации экономики. — Мы всячески болеем об интеграции, у нас очень хорошие взаимоотношения в рамках евразийского союза, мы все больше и больше переходим на развитие расчетов в национальных валютах и приветствуем инициативу президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о разработке дорожной карты по переходу на расчеты в национальных валютах и готовы идти в этом направлении.
— Российская Федерация является одним из главных торговых партнеров Казахстана, — подтвердил в ответном слове первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин. — На долю России приходится более 20 процентов всего внешнего товарооборота Казахстана, и мы наблюдаем высокую динамику развития торговых отношений. И я думаю, в краткосрочный период мы достигнем товарооборота в 20 миллиардов долларов. Это реальная задача. Потенциал двусторонних экономических отношений огромен.…
Мамин дополнил список проектов, которые Казахстан готов развивать с Россией: фармацевтика, сельское хозяйство, мирное использование атома, транзитный торговый поток, который проходит в Россию через Казахстан. Он сообщил, что только к сегодняшнему заседанию были подготовлены к подписанию «пять важных документов и более 10 различных соглашений на региональном уровне».
Татарстанский миллиард «доставим» на КамАЗах
Рустам Минниханов, поблагодарив за честь, оказанную при выборе места заседания МКС, заверил его участников в готовности Татарстана внести вклад в дело сближения двух государств:
— В российско-казахстанские отношения Татарстан тоже вносит достойную лепту. Задача, которую нам ставили — дойти до 1 миллиарда долларов США товарооборота [с Казахстаном] — очень близка к выполнению, я думаю, мы справимся. У нас очень много направлений, мы активно работаем на межрегиональном уровне.…
Президент Татарстана выделил в приветственной речи первоочередные направления сотрудничества республики с казахстанскими партнерами: экономика, туризм, образование. А позже он расшифровал их перед журналистами, подчеркнув, что одну из главных целей видит в продвижении на казахстанский рынок продукции КАМАЗа:
— Казахстанский рынок для нас — второй после России, и мы очень обстоятельно ведем работу. Следующее — это, конечно, наш нефтехимический комплекс. Это не только поставка в Казахстан продукции, надо рассматривать более глубокую интеграцию! Казахстан имеет огромные сырьевые ресурсы, которые очень интересны для таких производств. Надо продвигать нашу шинную продукцию, компрессоры, газоперекачивающие станции… Мы очень близки к сотрудничеству в судостроении. И мы считаем, что в этой области должны быть представлены не только наши крупные компании.…
От товарообмена — к совместному экспорту
О планах экономического сотрудничества с Татарстаном доложил замминистра экономического развития России (еще в недавнем прошлом глава ВЭБа) Сергей Горьков. Он сообщил, что товарооборот между Казахстаном и Россией в этом году уже превысил $17 млрд.
— Мы ожидаем в этом году рост товарооборота в 9—9,5, а может, даже в 10 процентов, — уточнил Горьков. — Ожидается, что он может достичь более чем 18,5 миллиарда долларов, а цифра в 20 миллиардов — вполне посильная для достижения в ближайшие несколько лет… Что важно — в нашем товарообороте минимальный объем занимают нефть и газ — в основном, это, я бы сказал, здоровый натуральный оборот, в первую очередь, оборудование для обрабатывающей промышленности — машинное оборудование для предприятий химии и нефтехимии, металлургии. Вчера здесь, в Татарстане, заседала рабочая группа, и появились еще дополнительные инвестиционные проекты, в том числе с такими предприятиями, как КАМАЗ.
Горьков указал, что сотрудничество может расширяться в горно-металлургической отрасли, автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, а также в транспортном комплексе. А главное, подчеркнул он, «нам надо научиться совместно создавать добавленную стоимость через промышленную кооперацию для экспорта в третьи страны, на другие рынки, такие, как Китай, Индия, Пакистан — в Юго-Восточную Азию».
О денежных и транспортных потоках
Горьков также сообщил, что в настоящее время в национальных валютах осуществляется 63 процента расчетов между Россией и Казахстаном, однако целевой показатель — 70—75 процентов. Позднее Антон Силуанов подтвердил это журналистам и указал временные рамки, в течение которых этого показателя планируется достигнуть: «В ближайшие год-два».
— В сфере инвестиций за 13 лет валовый внутренний приток инвестиций из России в Казахстан составил более 13,5 миллиарда долларов США, — констатировал первый вице-министр промышленности и торговли РФ Роман Скляр. — На особом контроле правительства РФ — 24 инвестиционных проекта на общую сумму порядка 3 миллиардов долларов США — в таких сферах, как машиностроение, информационные технологии.…
Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, Скляр выделил в первую очередь фармацевтику и машиносторение, упомянув опять же КАМАЗ.
Замминистра транспорта России Сергей Аристов рассказал об «очень интересном проекте в сфере железнодорожного транспорта, который сейчас развивается по инициативе казахстанской стороны, — грузопассажирском движении между Европой и Китаем через Казахстан, Россию и Беларусь». Роман Скляр дополнил его выступление сообщением о необходимости поддержки на правительственном уровне строительства современного транспортного коридора в Китай через Россию и Казахстан, указав, что «в течение ближайших 6 лет нужно выстроить систему параллельных госпотоков». А затем в обсуждение включился Рустам Минниханов, который напомнил, что в этом проекте кровно заинтересован Татарстан. Особенно важной эта задача видится в свете уже достигнутых договоренностей о реализации проекта строительства в Татарстане самого крупного в Поволжье логистического центра.
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