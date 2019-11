Списанный халиф: проект «аль-Багдади» придумали в США?

Нестыковки в биографии ликвидированного «террориста №1»

На днях американцы отчитались о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главы террористической организации ИГИЛ. Позже эту информацию подтвердили в самой запрещенной группировке. Подробности этой военной операции окутаны туманом. Ближневосточный журналист Анхар Кочнева в колонке, написанной для «Реального времени», изучает богатую биографию «террориста №1» и находит параллели с жизнью предыдущего «главного злодея» — Усамы бен Ладена. Колумнист не исключает, что оба персонажа были тесно связаны с американским истеблишментом.

Дежавю по-американски

Утро 27 октября началось с сенсации. Все мировые и региональные СМИ спешили сообщить своей аудитории о ликвидации одного из самых известных лидеров боевиков в мире — персонажа, известного широкой общественности как Абу Бакр аль-Багдади. Он «работал в должности» эмира правоверных и главы «Исламского государства» (ИГИЛ — организация запрещена в РФ, — прим. ред.), чеканил золотые динары, сжигал иорданских летчиков, давил танками сирийских солдат и собирал под свои черные знамена головорезов со всего мира.

Однако, от всего разыгранного перед телезрителями действа возникало ощущение некого дежавю. Где-то все это уже было... Самый разыскиваемый… много лет скрывавшийся... И тоже «накрыт» посреди ночи совместно с домочадцами доблестным американским спецназом. И позже — видимо, уже за ненадобностью — сброшенный в синее море. Ну, типа, концы — в воду.

Что характерно — предыдущего злодея (Усаму бен Ладена), тело которого было сброшено доблестным американским спецназом в море, тоже, по сути, вскормили США. Как и нынешнего персонажа недавнего политического шоу. Холили, лелеяли, финансировали и снабжали в качестве противодействия ограниченному контингенту советской армии в Афганистане. Пока он не объявил джихад своим бывшим благодетелям и союзникам.

Усама бен Ладен над картой Афганистана в 1998 bigpicture.ru

Новый «жупел» и «террорист №1», который должен был наводить страх и, в идеале, покончить со светским правительством в непокорной Сирии, впервые появляется на публике на встрече «сирийской оппозиции» (против которой его отряды будут вскорости воевать) с ныне покойным сенатором Маккейном где-то в Турции в мае 2013 года. У будущего халифа тогда еще не было солидной бороды и склонности к театральной мишуре — все это появилось только в следующих действиях по ходу пьесы. Как и громкое имя (вернее, псевдоним).

Все по сценарию

Проводившие свои расследования СМИ утверждают, что родившегося в 1971 году близ иракского городка Самарра (известного своим построенным в середине IX века при Аббасидах винтовым минаретом) будущего повелителя мусульман официально звали Ибрагим аль-Бадри. В принципе, Абу Бакром он вполне имел право наречься в последствии, если своего старшего сына он назвал именем Бакр. Абу Бакр — папа Бакра. Это принятое у арабов прозвище, которым, чаще всего, и называют взрослых семейных мужчин, зачастую и не зная (не используя в быту) имени, данного человеку родителями после рождения. А вот аль-Багдади (то есть «багдадский») именоваться он уже особого права и не имел — по рождению он «самаррский», то есть «аль-Самарри» и никак не иначе. Иракский — да. Но не багдадский. Но кто-то там, кто курировал весь этот проект, уже на этой стадии проявил недюжинную тягу к красивым эффектам.

Позднее, «креативным» стало абсолютно все. Особенно снятые при явном участии профессиональных режиссеров сцены жутких казней «врагов ислама и Исламского государства». Множество камер с разными ракурсами. Медленное «кинематографическое» опускание клеток с несчастными в оранжевых робах в воду для утопления. Поджигание живых. Минирование голов целой группы людей с последующим одновременным подрывом. И даже взрыв несчастного античного храма Баалшамина в Пальмире, который сначала на видео долго минировали и только потом разнесли в пыль. Уже тогда чувствовалось, что такой блокбастер его создатели не смогут завершить какой-нибудь банальщиной. Но финал почему-то получился отсроченным. Как, впрочем, было и в случае с уже упоминавшимся предшественником нынешнего героя — Усамой бен Ладеном (основатель запрещенной в РФ «Аль-Каиды», — прим. ред.).

Взорванный храм Баалшамина в Пальмире. Фото pnp.ru

Как показывали свидетели, в период с 2004 по 2009 год будущий эмир за антиамериканскую деятельность содержался в лагере Букка в Ираке (лагерь носил имя погибшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке пожарного), где, видимо, и был перевербован. Покидал Букку «обычный заключенный» на самолете. И позднее, «всплыл» уже на фотографиях с упоминавшейся выше встречи американского «ястреба» с теми, кого США очень хотели видеть во главе САР. Ставка США и их союзников на «сирийскую оппозицию» себя не оправдала. Тогда-то и пригодился бывший враг Америки, ставший лицом нового проекта по смене власти в Сирии, а заодно и на части территории Ирака, который по знаменитому американскому плану Нового Ближнего Востока должен в итоге распасться на три отдельных государства.

Халиф на час

Однако и этот, вначале ошеломительно успешный, проект, в итоге, провалился. И разросшаяся было территория новоявленного государства стала скукоживаться, как бальзаковская шагреневая кожа. Иракская армия и ополчение, а также сирийские войска и их союзники, включая Россию и Иран, «откусывали» от Нью-Халифата один кусок за другим. Тем более, что на деле все заявления о контроле ИГ над гигантскими пространствами умалчивали о том, что большинство этих территорий — безлюдные и безжизненные ближневосточные пустыни. Пустыню нельзя контролировать. Как и удерживать в течение длительного времени.

«Халифат» частично переместился на территорию Афганистана — мировой наркотической житницы. Ибо получать прибыли от работорговли, грабежей банков и т. п., а также контрабанды артефактов Сирии и Ирака в новых условиях уже не особо получалось. В течение достаточно долгого времени о судьбе самого «Багдади» ничего не было слышно. Журналисты и политологи всего мира периодически задавались вопросом о том, жив ли он вообще. Тем более, что в феврале 2018 года появлялась информация о том, что он был очень серьезно ранен и едва не погиб.

Операция по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Фото youtube.com/Washington Post

Информация о его жизнедеятельности появлялась редко и носила обрывочный характер. То его видели в Ливии, то в Турции, то еще где-нибудь. Внезапно в 2018 году появилось снятое неизвестно где видео с участием вчерашнего «халифа»: давно не крашенная хной абсолютно седая борода (это в 47 лет!), потерянный взгляд, отсутствие недавней стати и лоска. Такие изменения не происходят на пустом месте. Поэтому, я рискну предположить, что его-таки «списали». И сейчас он действительно может быть мертв. Тем более, что уже 5 ноября пришло сообщение об аресте его сестры с семьей в Турции — прятаться им теперь, видимо, действительно негде.

Однако, ряд аналитиков считает, что громкая акция спецназа США, практически детально и в красках с высокой трибуны описанная самим Дональдом Трампом, — всего лишь операция прикрытия по выводу из зоны внимания мировой общественности очередного американского агента. Не зря же снова граду и миру не предъявлено тела того, за одну лишь информацию о ком правительство США обещало многомиллионные выплаты? Сидит себе сейчас экс-халиф где-то на пару с бен Ладеном на горной вилле или в техасском ранчо, и, посмеиваясь, называют они себя новыми именами, придуманными для них все теми же кураторами. И обсуждают, как лучше потратить полученные в награду за служение Империи Добра отступные.

Все может быть. Тем более, что Министерство обороны РФ категорически отрицает какие бы то ни было появления вертолетов и другой «союзнической» авиации в том самом районе. Как уверяли создатели сериала «Секретные материалы», the truth is out there.

Анхар Кочнева