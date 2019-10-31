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Происшествия

ИГ подтвердило смерть своего главаря

18:48, 31.10.2019
ИГ подтвердило смерть своего главаря
Фото: скриншот

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади

Как сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные действительно ликвидировали лидера запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади. 29 октября он сообщил об уничтожении первого заместителя главаря организации.

Позже СМИ назвали главного кандидата в лидеры ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Им является бывший иракский военный Абдулла Кардаш, известный также как Профессор.

Происшествия
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