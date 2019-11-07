Как Татарстан оказался в топ-5 регионов по сумме автокредитов

Фото: Роман Хасаев

В III квартале года банки выдали татарстанцам 13,5 тысячи автокредитов на общую сумму в 8,8 млрд рублей, следует из отчетности «Национального бюро кредитных историй» и агентства «Автостат». Автодилеры объясняют резкий всплеск продаж возобновлением госпрограмм Минпромторга РФ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», благодаря которым эффективная процентная ставка по автокредитам снижалась с 14—17% до 9—10% годовых. С их скоропостижным окончанием уже 1 октября в топ по продажам, скорее всего, вернется подержанный транспорт, прогнозируют эксперты, добавляя, что без банковских заимствований при покупке автомобилей даже в этом случае не обойтись.

В кредит за статус — 8,8 млрд?

Татарстан вновь оказался на верхних строчках рейтинга по банковским заимствованиям, но на этот раз поднялся выше обычного по автокредитам на новые и поддержанные автомобили. По динамике их выдачи Татарстан вошел в топ-5 среди 30 регионов — лидеров розничного кредитования, заняв четвертое место, следует из опубликованной отчетности «Национального бюро кредитных историй» и агентства «Автостат». Согласно ей, татарстанцы взяли в июле — сентябре этого года 13,5 тысячи автокредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей, то есть ими было приобретено 13,5 тысячи автомобилей (один кредит — один автомобиль).

В лидерах рейтинга традиционно оказались зажиточная Москва (19,3 тысячи кредитов), денежная Московская область (15,7 тысячи) и амбициозный Санкт-Петербург (15,4 тысячи).

Попадание на верхние строчки рейтинга Татарстан обеспечил себе не только абсолютным рекордом по количеству взятых автокредитов, но и взрывным ростом. Татарстанцы заняли на покупку авто на 14,8% больше денег, чем в III квартале прошлого года, отмечается в отчете НБКИ. По этим темпам прироста они немного обогнали непревзойденных лидеров Москву (14,1%) и Санкт-Петербург (14,2%). Очевидно, что больше всего автомобилей в республике покупают казанцы. Парадоксально, но по уровню заработной платы они сильно отстают от жителей некоторых других российских мегаполисов, чтобы обгонять их в кредитных ралли.

Татарстанцы заняли на покупку авто на 14,8% больше денег, чем в III квартале прошлого года, отмечается в отчете НБКИ. Фото Романа Хасаева

Летняя лихорадка

Пик выдачи автокредитов в Татарстане пришелся на июль этого года, свидетельствуют данные НБКИ. Тогда татарстанцы взяли взаймы 2,9 млрд рублей, взбодрив авторынок после зимнего сезона мертвых продаж и медленного просыпания. Так, еще в апреле этого года кредитная активность татарстанцев ослабевала. Тогда они взяли кредитов на 5,3% меньше, чем год назад, показывает статистика НБКИ. В банках объясняют это тем, что в начале года процентные ставки по автокредитам оказались на уровне 17% годовых, то есть максимальными за последнее время. Ключевой фактор роста — ключевая ставка ЦБ в 7,75%, которая осталась в марте неизменной. По словам банкиров, спрос на автокредиты у жителей республики, можно сказать, пропадал, поступали единичные заявки.

Одновременно со ставками выросла средняя величина кредита. Ее «проиндексировали» на 14%. По данным НБКИ, в республике она составляет 638 тысяч рублей вместо прежних 561 тысячи рублей. По среднему «чеку» татарстанцы опустились вниз, пропуская вперед состоятельных москвичей и питерцев, которым доступны автокредиты от 1 млн рублей и выше. Тут нельзя забывать, что за последние 5 лет цены на легковые автомобили в стране выросли на 76%, напомнили аналитики «Автостата». Поэтому рост средней величины автокредита естественный.

Вирус льготного кредитования

Летний пик кредитной активности автодилеры объясняют возобновлением государственных программ по льготному кредитованию при покупке авто «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

— Росту автокредитования способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования, — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.

Действительно, здесь просрочка свыше 30 дней составляет 6,3%. Напомним, что по этим программам банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля, а выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета. По ним можно приобрести автомобиль стоимостью до 1 млн рублей.

В этом году программа заработала в марте, а реальные деньги начали поступать в апреле. Сначала было выделено 3 млрд рублей, потом еще 6 млрд рублей. Основными участниками программы, по словам автодилеров, стала пятерка федеральных игроков (ВТБ, «Русфинанс», «Сетелем банк», «Росбанк», «Совкомбанк»). В регионах также работали местные банки, которые лояльнее относятся к заемщикам. Автодилеры утверждают, что благодаря госпрограммам эффективная процентная ставка по автокредитам снизилась с 14—17% до 9—10% годовых.

— То, что в Татарстане высокий уровень автокредитования — это неудивительно, — отмечает Михаил Котляров, экс-финансовый директор компании АКОС. — У нас много покупают автомобилей в кредит и в лизинг, и раньше около 70% автомобилей находились в кредите.

По его мнению, большая часть кредитов была взята именно для участия в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», поскольку они становятся доступнее. «Был большой перерыв до апреля после окончания программы. Потом деньги выделили — снова пошло», — говорит он.

С «Русфинанс Банком» и ВТБ подписались на 4,8 млрд рублей

— После запуска госпрограмм выдачи автокредитов «Русфинанс Банка» в Казани за 9 месяцев текущего года увеличились на 28% и превысили 2,4 млрд рублей, — рассказал «Реальному времени» директор департамента автокредитования «Русфинанс Банка» Алексей Бородавин. — В последние месяцы мы действительно фиксируем высокий спрос на автокредиты, в том числе это связано с завершением в этом году в России государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и интересными предложениями от автопроизводителей. Наши заемщики активно привлекают средства для приобретения автомобилей с пробегом и в сегменте премиум, а также пользуются программой Balloon, чтобы существенно снизить ежемесячный платеж за счет отложенного платежа. Набирают популярность новые дистанционные каналы продаж и инновационные цифровые решения для выдачи автокредита через онлайн-заявку. Указанные тенденции в полной мере относятся к Республике Татарстан, в которой традиционно высок спрос на наши кредитные программы.

— За многолетнюю практику участия банка в этой программе было замечено увеличение спроса на автокредиты. Клиентам нравится программа, они охотнее приобретают автомобили в период ее действия, что естественно сказывается на динамике реализации автомобилей», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка. По их данным, по программе «Первый автомобиль» наиболее продаваемым автомобилем в Татарстане стала Lada (45%), на втором месте — Kia (24%), на третьем — Hyundai (17%), на четвертом — Renault (14%). По программе «Семейный автомобиль» безоговорочное лидерство вновь у марки Lada (59%), на втором — Hyundai (21%), на третьем — Kia (20%), — отметили положительный эффект и в «Татсоцбанке».

— Инструментом поддержки спроса также является и действие госпрограмм, — соглашаются в пресс-службе ВТБ. — В течение года мы наблюдаем стабильный спрос на программу госсубсидирования со стороны людей, приобретающих первый автомобиль, а также семей с двумя и более детьми. Так, большая востребованность программы «Семейный автомобиль», на наш взгляд, обусловлена тем, что, по статистике, семьи с детьми чаще берут автомобиль в кредит. За 8 месяцев ВТБ выдал жителям республики автокредитов на общую сумму в 2,4 млрд рублей, на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек по автокредиту вырос на 18 процентов. Сейчас он составляет более 600 тысяч рублей.

На наш взгляд, повышению покупательской активности будут способствовать любые инициативы государства и других участников рынка. В частности, использование материнского капитала в качестве первоначального взноса за новый автомобиль, предоставление скидки на автомобиль за счет утилизации прежнего, а также возобновление государственной программы компенсации процентного дохода по автокредитам.

«Татсоцбанк» нацелился на льготы Минпромторга РФ

Кредитная лихорадка закончилась в октябре, когда программа прекратила свое действие, исчерпав лимит в 9 млрд рублей. В будущем году Минпромторг намерен вновь ее возобновить, но к льготному кредитованию будет допущен ограниченный круг банков. Как неоднократно сообщалось в прессе, с 2020 года распределение субсидий будет проходить на конкурсной основе. Собирать заявки банков и отбирать участников станет Минпромторг РФ.

В «Татсоцбанке» подтвердили «Реальному времени», что «банк планирует в будущем году участие и заключение нового соглашения о сотрудничестве с Минпромторгом для реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». «На текущий момент заявка не подавалась, так как ожидается информация от Минпромторга РФ», — уточнили в банке. Каким окажется лимит на компенсацию первоначального взноса, пока неизвестно.

— Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, — говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. — Так, в III квартале 2019 года было продано на 0,5 процента меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан в первую очередь с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент.

Сужение круга банков-участников не должно сказаться на покупателях, уверяет собеседник издания. «Вообще рынок автомобилей чувствует себя не очень хорошо, объем продаж снижается, — отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. — Точкой роста являются кредиты на покупку машин с пробегом, я думаю, что тренд в сторону их кредитования поддержит его. Ведь кредитование новых автомобилей стагнирует и даже снижается».