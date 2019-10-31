Где живет лучший Шерлок и как он принес создателям миллиарды долларов

Герой бестселлера Конан Дойла не теряет актуальности, все также радует читателей и дарит неисчерпаемое вдохновение для творчества

Сегодня, 31 октября, знаменательная дата в литературном мире. В этот день в 1892 году Артур Конан Дойл впервые опубликовал свою книгу «Приключения Шерлока Холмса» — сборник из 12 детективных рассказов. Писатель, не считая рассказы серьезными, однажды решил «убить» главного героя и завершить их. Но, по просьбе читателей, ему пришлось «воскресить» Шерлока. Цикл из четырех повестей и 56 рассказов о проницательном сыщике буквально захватил мир. Полицейские взяли на вооружение методы вымышленного персонажа. До сих пор детективы о Шерлоке Холмсе не выходят из моды. Почти за 130 лет по произведениям Конан Дойла поставили множество спектаклей в театрах, сняли огромное количество фильмов и сериалов. «Реальное время» составило 10 фактов по вселенной Шерлока Холмса.

1. За столетие сняли около 300 фильмов о Холмсе

Шерлок Холмс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный литературный персонаж. Приключения Холмса являются самым экранизируемым литературным произведением в истории человечества. Первый фильм, который выпустила в 1900 году компания American Edison, длился меньше минуты, до наших дней он не дошел. На данный момент существует почти 300 официальных экранизаций.

В разное время Холмса играли Кристофер Ли, Роджер Мур, Майкл Кейн, Питер Кашинг, Василий Ливанов, Роберт Дауни-младший, Бенедикт Камбербэтч. Первым исполнителем Холмса на русской сцене был артист Суворинского театра в Санкт-Петербурге Борис Глаголин. С 1906 по 1907 год он заставил публику «неистовствовать от восторга», играя сыщика. За это время на сцене прошло более 50 представлений. В 1912 году имя Глаголина было включено в английскую театральную энциклопедию. Чаще всех Холмса играл британский актер Айли Норвуд — на его счету целых 47 фильмов.

Шерлок Холмс — вымышленный персонаж, хотя его прототипом и выступил профессор Эдинбургского университета и хирург Джозеф Белл. Фото arthur-conan-doyle.com

2. Каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс существовал на самом деле

Реальный доктор Ватсон жил на Бейкер-стрит. Конан Дойл лечил у него зубы. Однако сам легендарный сыщик Шерлок Холмс — вымышленный персонаж, хотя его прототипом и выступил профессор Эдинбургского университета и хирург Джозеф Белл. Литератор написал «Этюд в багровых тонах» в честь юбилея Белла.

Автор детектива познакомился с этим удивительным доктором в 1877 году, а позже Джозеф взял молодого человека к себе в клинику в качестве врача-ассистента. Белл в буквальном смысле этого слова завораживал Дойла: высокорослый и жилистый мужчина в белом халате с точностью определял профессию своего пациента. Например, по запаху краски Джозеф угадывал маляра, а разрывы на брюках «рассказывали», что пришедший больной — сапожник-левша.

Иногда талантливый хирург брался за распутывание преступлений: в 1888 году, когда жестокий маньяк Джек Потрошитель убил очередную жертву, с Джозефом Беллом консультировался полицейский из штаб-квартиры Скотланд-Ярд.

В рассказах о Шерлоке Холмсе Конан Дойл описал методы криминалистики, которые в то время были неизвестны полиции. Фото wikipedia.org (рисунок Сидни Пэджета)

3. Метод дедукции полицейские взяли на вооружение у автора детективов

Холмс не только завоевал любовь многомиллионной армии поклонников детективов, но и реально помог полиции. В рассказах о Шерлоке Холмсе Конан Дойл описал методы криминалистики, которые в то время были неизвестны полиции.

После выхода произведений Конан Дойла дедуктивный метод стал использоваться криминалистами по всему миру. В начале XX века криминальная полиция Египта ввела произведения писателя в обязательную программу экзамена для следователей. Поговаривают, что именно придуманный герой научил следователей снятию отпечатков пальцев. В момент наивысшей популярности книг о Холмсе в Лондоне случился бум частных детективных бюро — новые открывались каждую неделю.

4. Всемирно известный адрес Бейкер-стрит, 221б во времена Конан Дойла не существовал

В 1890 году последний номер дома по Бейкер-стрит имел номер 85. Впоследствии при продлении Бейкер-стрит этот номер присвоили зданию строительного общества Abbey National. По этой причине в течение многих лет Abbey National было вынуждено держать на должности специального секретаря для обработки вороха писем и прочей корреспонденции, постоянно приходящей на имя Шерлока Холмса.

При создании музея в 1990 году специально зарегистрировали фирму «221b Baker Street», чтобы на законных основаниях повесить на «доме Шерлока Холмса» (с реальным номером 239) соответствующую табличку. Позже дом все же получил официально почтовый адрес с номером 221b, и корреспонденция начала поступать непосредственно в музей. Так что нумерация домов на Бейкер-стрит сбита из-за знаменитого сыщика.

При создании музея в 1990 году специально зарегистрировали фирму «221b Baker Street», чтобы на законных основаниях повесить на «доме Шерлока Холмса» (с реальным номером 239) соответствующую табличку. Фото wikipedia.org

5. «Элементарно, Ватсон» — не из Конан Дойла

Фраза Шерлока Холмса «Элементарно, Ватсон» не встречается ни в одной книге Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда фраза стремительно перекочевала в фильмы.

6. Холмс был не только мужчиной, не только человеком, и писал о нем не только Конан Дойл

«Холмсиана» не ограничивается одними рассказами и повестями Конан Дойла. В 1953 году в Лондоне с успехом прошел балет о Шерлоке Холмсе под названием «Великий детектив».

Авторами книг о похождениях гениального сыщика были сын писателя Эдриэн, Айзек Азимов, Нил Гейман, Марк Твен и Стивен Кинг. Шерлок Холмс и доктор Ватсон являются действующими персонажами повести Бориса Акунина «Узница башни, или Краткий, но прекрасный путь трех мудрых». В неканонических романах и экранизациях доктор Ватсон был роботом, женщиной, собакой и вязаной игрушкой.

В связи с одной из годовщин Конан Дойла на книжном рынке США появился целый ряд новых детективных романов с очень старым сыщиком. В посвященной трагедии Холокоста книге Майкла Шабона «Окончательное решение» 89-летний Холмс живет в Лондоне 1944 года. А в романе Калеба Карра «Итальянский секретарь», написанном, кстати, по заказу наследников Конан Дойла, уже 93-летний Холмс расследует дело, связанное с разрушением Хиросимы.

В 2006 году королева Елизавета Вторая пожаловала актеру орден Британской империи за создание самого верного образа легендарного сыщика. Фото kinopoisk.ru

7. Портрет кавалера ордена Британской империи Ливанова в музее на Бейкер-стрит

На портрете Шерлока Холмса в лондонском музее на Бейкер-стрит, 221б изображен Василий Ливанов. В 2006 году королева Елизавета Вторая пожаловала актеру орден Британской империи за создание самого верного образа легендарного сыщика. Идею подал английский посол в России Тони Брентен:

«Шерлок Холмс известен у вас, как у нас. Он прекрасно стал Шерлоком Холмсом, может быть, лучше английских актеров. Шерлок Холмс — очень особенный характер. И Ливанов схватил этот характер».

С ним полностью согласилась королева Елизавета и остальные англичане. По их мнению на тот момент, самый лучший Шерлок Холмс — советский. Причем к такому решению в Великобритании пришли еще в 1982 году, когда фильм с Василием Ливановым впервые транслировали по «Би-би-си».

В музее на Бейкер-стрит даже играет увертюра из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» композитора Владимира Дашкевича. Правда, в 2012 году авторитетное издание The Telegraph опубликовало свою версию 20 лучших воплощений Шерлока Холмса. Василия Ливанова там не оказалось. Но в рейтинге лучших Ватсонов Виталий Соломин занял… второе место!

Комиссия пыталась протестовать против участия в съемках Рины Зеленой, выбранной для роли миссис Хадсон. Кадр из фильма

8. Шумный, непредсказуемый, но идеальный Ливанов и «Руина» Зеленая

До начала съемок «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василий Ливанов уже снимался у Игоря Масленникова в фильме «Ярославна, королева Франции» в роли буйного и всклокоченного рыцаря-пьяницы. Приемная комиссия утвердила Ливанова, признав его идеальным на роль Холмса. Но режиссера предупредили: «Мы знаем Ливанова, он шумный и непредсказуемый».

Позже Масленников убедился, что за пределами съемочной площадки актер был ближе к образу неудержимого и вечно пьяного рыцаря, чем породистого британца. «Моя седая голова — это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым. Терпел потому, что уж очень удачный был выбор», — вспоминал Масленников.

Комиссия пыталась протестовать против участия в съемках Рины Зеленой, выбранной для роли миссис Хадсон: «Да вы что! Ей уже 77! Она не выдержит». К счастью, Рина Зеленая выдержала и дожила. Во время съемок последней части фильма «Двадцатый век начинается» ей было 84 года, и она шутя настаивала, чтобы ее называли Руина Зеленая.

Сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом практически не нуждается в представлении, по популярности он обогнал своих предшественников. Фото wikipedia.org

9. Британский «Шерлок» — лучший драматический сериал

Сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом практически не нуждается в представлении, по популярности он обогнал своих предшественников. В 2011 году эта вольная адаптация детектива Конан Дойла стала обладателем телевизионной премии BAFTA в категории «Лучший драматический сериал». Действия перенесены в современность, при этом он содержит много отсылок к произведениям Артура Конан Дойла. Истинный британец, неподражаемый, гениальный сыщик пользуется современными технологиями, например интернетом и мобильным телефоном.

10. Самый дорогой «Шерлок», конечно, в Голливуде

Пожалуй, самым кассовым фильмом об английском сыщике стала лента американского режиссера Гая Ричи «Шерлок Холмс: игра теней» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Картина вышла в прокат в 2009 году. Ее бюджет — четверть миллиарда долларов. А собрал фильм больше полумиллиарда долларов. Только в трех странах — в США, Великобритании и Китае — его посмотрели в кинотеатрах более 33 млн человек.