Рецепт идеального корпоратива

Как выбрать ресторан для новогоднего корпоратива, чтобы праздник запомнили надолго

Уже сейчас большинство компаний задумываются о том, как провести новогоднюю корпоративную вечеринку. Здесь все имеет значение: и выбор ресторана, и формат, и программа, и меню. Важно, чтобы каждая мелочь была продумана, ведь завершить год на работе нужно на самой праздничной ноте, на подъеме. «Реальное время» рассказывает о трех идеальных площадках для новогоднего корпоратива, которые гарантированно не оставят равнодушным ни одного сотрудника.

«До Нового Года осталось целых два месяца».

«До Нового Года осталось всего два месяца».

Эти фразы совсем не взаимоисключающие: дети, которые ждут подарков, думают, что до праздника еще очень долго. Руководители и менеджеры компаний знают: еще немного — и лучшие площадки для новогодних корпоративов будут забронированы более дальновидными коллегами.

Как правильно выбрать ресторан, в котором сотрудники проводят старый год и зарядятся позитивом на долгие каникулы? Это зависит от того, какие ингредиенты «новогоднего коктейля» для вашей компании особенно важны. Кому-то нужен изысканный интерьер и панорамные виды, кто-то ищет праздник «под ключ» и уникальную авторскую кухню, а кто-то хочет вывезти весь коллектив в швейцарское шале, но не вписывается в бюджет с этой смелой мечтой. Раскрываем секреты: в Казани найдется все, чтобы удовлетворить даже самого взыскательного клиента.

Роскошный вид и несколько форматов праздника: рестораны отеля «Мираж»

ГРК «Мираж» предлагает две площадки вместимостью до 150 человек: премиальный ресторан татарской кухни Milli и ресторан Pivovar с собственной пивоварней. Клиент может выбрать из нескольких форматов: в Milli вас ждет воплощенная изысканность, в Pivovar — сытное и веселое застолье в пивном ресторане. Площадки «Миража» — единственные в сердце города с панорамным видом на Кремль. Уникальность места, где сходятся футуристичная архитектура и величественная древность, рождает и уникальность настроения: где как не здесь еще начинать следующий шаг в будущее?

Корпоративные банкеты в Milli стоят от 4 000 рублей на человека, под них ресторан закрывается полностью. Искусная бригада поваров предложит любую кухню на ваш вкус. В новогоднюю ночь Milli порадует гостей яркой шоу-программой. Камерным компаниям, ценящим уют и уединение, предлагаются два ВИП-зала вместимостью до 12 человек.

Отпраздновать корпоратив в Pivоvar обойдется в 3 000 рублей на человека (плюс специальная цена на алкоголь). 19 и 26 декабря здесь можно будет заказать под корпоратив отдельные столы: сюда, помимо авторской кухни, включена интерактивная шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. В остальные дни декабря ресторан сдается под закрытие.

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Гибкость предложения и корпоративы «под ключ»: Sebbie kitchen & bar

Ресторан для гурманов, в котором нет фиксированной суммы на каждого клиента на обслуживание корпоративов. Ключевое отличие Sebbie — максимальная лояльность и гибкость в организации праздника. Здесь предлагают три зала на любой вкус: большой зал со сценой и мультимедийными экранами на первом этаже, столы в отдельных уголках для небольших компаний — на втором и ВИП-зал с камином и караоке — на третьем. Таким образом, в Sebbie kitchen & bar можно провести праздник любого уровня: под многолюдный корпоратив крупной фирмы ресторан закроют на весь вечер, для небольшой компании предлагается забронировать отдельные столики или ВИП-зал.

По желанию заказчика здесь подготовят праздничную программу любого уровня сложности — корпоратив «под ключ». В ресторане есть мультимедийное оборудование: аудиосистема, экраны, караоке-установка. Если для организации праздника потребуется что-то экстраординарное — команда Sebbie kitchen & bar найдет все необходимое.

Отдельно отметим кухню: здесь сделан упор на высочайшее качество и на возможность выполнить любые гастрономические капризы клиента. И вечеринка с богатой русской кухней, и изысканный французский ужин, и экзотическая трапеза в азиатском стиле — профессионалам из Sebbie все под силу.

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Европейская рождественская сказка и уникальная фотозона: ресторан отеля DoubleTree by Hilton Kazan City Center

Корпоратив в стиле европейского Рождества: застекленная веранда ресторана Kedr в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center переносит вас в атмосферу расслабленного зимнего отпуска в Европе. Представьте себе небольшой отель в швейцарских Альпах: нарядный декор, сказочное настроение, за окном — белые сугробы. Отличительная особенность корпоратива здесь — тщательно продуманная фотозона: этими фотографиями обязательно захочется поделиться со всем миром!

Для вашего корпоратива предлагаются два сета меню, в каждый из которых можно включить алкоголь. Второй вариант — выбрать меню без алкоголя, но воспользоваться рождественским предложением от отеля Hilton и в ходе праздника покупать его в баре по специальной цене. И, наконец, третий вариант для тех, кто точно знает, чего хочет — привезти алкоголь с собой и уплатить пробковый сбор в ресторане.

Если у вас больше 50 сотрудников, вам предложат снять ресторан под закрытие. Но подумали здесь и о мини-корпоративах для небольших компаний: 20—21 и 26—28 декабря в ресторане отеля импозантный ведущий с зажигательным диджеем будут проводить яркий новогодний праздник. Чтобы в нем поучаствовать, компаниям предлагается бронировать столики для своих сотрудников. Стоимость банкета в таком формате будет начинаться от 3 000 рублей. В эту сумму входит ужин, анимационная программа, танцы и уникальные интерьеры, будто бы перенесенные сюда из рождественской Европы.

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