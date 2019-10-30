Как жители Иннополиса зарабатывают на соседстве с горнолыжкой

Квартиры на продажу и в наем, в том числе бывшее арендное жилье, улетают как горячие пирожки

Фото: Роман Хасаев

Квартиры в Иннополисе с характерной для арендного жилья одинаковой мебелью, построенные по соответствующей программе, реализуемой Госжилфондом при президенте РТ для IT-специалистов, выставили на продажу. Как пояснили «Реальному времени» в ГЖФ, в данном случае продается жилье, которое несколько лет назад было передано экс-партнеру фонда для запуска проекта с арендой в Иннополисе. Но из-за высоких ставок ГЖФ разошелся с оператором, и тот распродал жилье. Глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев указывает, что свободных квартир в «умном» городе по-прежнему мало, поэтому единичные предложения от первых собственников уходят с экспозиции мгновенно.

Жилье по разнарядке

Иннополис, по словам экспертов, не балует многообразием свободного жилья, выставляемого на открытую продажу. Поэтому любая свежая экспозиция новой квартиры не остается незамеченной среди интересантов.

На этой неделе интерес подогрели сразу несколько предложений из IT-города. Причем, судя по интерьеру квартир, это арендное жилье от Госжилфонда. Так, на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже полнометражной трехкомнатной квартиры площадью 64 кв. м по цене 4,5 млн рублей. На фото бросается в глаза одна и та же мебель, что и в других квартирах Иннополиса: характерный кухонный гарнитур в светло-кофейных тонах, однотипные обои и другие схожие элементы интерьера.

Как известно, жилье в арендных домах сдается в чистовой отделке, с мебелью и необходимой техникой — холодильником, стиральной машиной, телевизором, микроволновой печью. По общим правилам, такую квартиру может получить лишь тот, кто работает в компании-резиденте ОЭЗ «Иннополис», а если он покидает компанию, то оставляет и жилье. Фактически у большинства работников «Иннополиса» квартиры находятся в пользовании, поэтому свободного рынка продажи жилья в городе нет, да и самих новостроек не так много для коммерческого оборота. Единственным крупным застройщиком IT-города остается ГЖФ, который реализует программу строительства арендного жилья. Впоследствии оно распределяется между компаниями-резидентами ОЭЗ.

Единственным крупным застройщиком IT-города остается ГЖФ, который реализует программу строительства арендного жилья. Фото Рината Назметдинова

Иннополис продает последние остатки свободного жилья от башкирской «Строй-Планеты»

Откуда же в Иннополисе взялось свободное жилье, которое можно купить? Владелец выставленной на продажу «трешки» Ильшат с ходу заверил, что его квартира не из арендного фонда ГЖФ и находится у него в прямой собственности с 2018 года.

— Несколько лет назад ГЖФ вывел дом (из арендного фонда, — прим. авт.) и целиком продал компании «Строй-Планета», — сообщил продавец. По его словам, позднее «Строй-Планета» распродавала квартиры в доме всем желающим.

Ильшат приобрел две квартиры в доме по ипотеке через банк «Дом.РФ», но условия продажи, разумеется, предпочел не раскрывать. «Одна полностью чистая квартира, вторая — есть немного ипотека. В этой трехкомнатной квартире есть частично ипотека, но мы ее закроем. Если вы захотите взять, задаток внесете, мы уже закроем ипотеку, и вы будете через чистую сделку покупать», — пообещал он.

Кому продали бывшие арендные дома

В ГЖФ подтвердили «Реальному времени», что в Иннополисе действительно есть два жилых дома, которые были построены фондом на первом этапе развития IT-города для передачи будущему оператору аренды. Но из-за завышенных арендных ставок договорные отношения были расторгнуты.

Речь идет о московской компании ООО «Территория-Иннополис», которая намеревалась стать крупнейшим собственником арендного жилья в молодом городе. За год до сдачи первых двух домов в 2014 году под руководством ООО «Территория» Григория Невоструева прошла презентация программы приобретения 800 квартир на сумму в 2,8 млрд рублей.

В ГЖФ подтвердили «Реальному времени», что в Иннополисе действительно есть два жилых дома, которые были построены фондом на первом этапе развития IT-города для передачи будущему оператору аренды. Фото Романа Хасаева

Будущий оператор предлагал сдавать жилье по ставке 22—27 тыс. рублей в месяц, но поскольку в ГЖФ посчитали цену завышенной, то ООО «Территория-Иннополис» выкупило два первых построенных дома, в общей сложности свыше 100 квартир. «Это два жилых дома на 105 квартир, которые были реализованы ООО «Территория-Казань» в 2015 году», — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ГЖФ.

Башкирская компания ОАО «Строй-Планета» стала собственником одного из домов, выкупив залог за 51 млн рублей у Агентства финансирования жилищного строительства (АФЖС) в 2017 году. Так ей достался 20-квартирный дом в шесть этажей под номером 1/1. 11 октября 2017 года арбитраж удовлетворил иск об освобождении этих квартир из-под залога. По всей видимости, по этой схеме ей достался второй дом на 85 квартир.

Первые построенные в 2015 году два дома «Территория-Иннополис» вынуждена была продать из-за долгов, появившихся после банкротства «Нота-банка». Для их строительства «Территория-Иннополис» брала кредиты на 253,1 млн рублей и 52,3 млн рублей в «Нота-банке». Впоследствии АФЖС потребовало досрочного возврата обоих кредитов. Арбитражный суд Москвы поддержал требования агентства по их возврату

ГЖФ: продавать арендное жилье не собираемся

«Фондом в рамках обеспечения жильем резидентов ТОИЦ «Иннополис» построено 22 многоквартирных жилых дома, в том числе 20 жилых домов на 1467 жилых помещений по программе арендного жилья и два жилых дома на 105 квартир, которые были реализованы ООО «Территория-Казань» в 2015 году. В настоящее время квартиры в 20 жилых домах, предусмотренных к распределению по программе арендного жилья, реализуются фондом исключительно на условиях аренды», — подчеркнули в ГЖФ.

Между тем права собственности на эти 105 квартир после длительных судебных разбирательств перешли к компании «Строй-Планета». Глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев указывает, что свободных квартир в «умном» городе по-прежнему мало, поэтому единичные предложения от первых собственников уходят с экспозиции мгновенно.

Жители Иннополиса не только продают, но и сдают квартиры. Одна из арендодателей, Татьяна, предлагает в наем однокомнатную квартиру за 2,5 тыс. рублей в сутки.

— Сдаем квартиру исключительно посуточно по фиксированной цене в 2,5 тысячи рублей. Почему такая высокая? В зимний сезон всегда повышаются цены в связи с тем, что рядом горнолыжный курорт. Кстати, до 17 ноября квартира занята, звоните позже, — пояснила девушка.

Оценивая ценовые параметры предложений, глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев заметил, что аренда жилья в Иннополисе сохраняется на уровне казанских цен из-за близости к горнолыжному курорту, где стоимость проживания в отеле достигает 5—6 тысяч рублей. «Лыжники экономят, когда заранее ищут варианты аренды квартир в Иннополисе», — объясняет Савельев и добавляет, что найти быстро их непросто: «Коммерческого рынка недвижимости в «умном» городе пока нет, потому что сам город молодой и строится жилья здесь не так много».

