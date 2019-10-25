«Этот режим найдет отклик в любом регионе, независимо от того, донор он или нет»
Заинтересуют ли успехи Татарстана в эксперименте с самозанятыми еще 13 регионов-доноров?
Год назад 25 октября законопроект о самозанятых был принят Госдумой РФ в первом чтении. С тех пор 240 тысяч россиян «вышли из тени» и официально зарегистрировались в этом статусе, отчитался накануне в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов. Промежуточные результаты налогового эксперимента оказались настолько убедительными, что даже глава Минфина признал — пришла пора его распространить. По его словам, в новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Возможно, среди них окажется соседний Башкортостан, который присматривается к татарстанскому опыту. Эксперты-социологи предупреждают, что властям сейчас важно не подорвать доверие граждан и не менять налоговых ставок «на переправе».
Барометр доверия: 240 тысяч зарегистрированных
Эксперимент с самозанятыми, запущенный в четырех субъектах — Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях, преодолел психологический барьер недоверия и апатии и может быть распространен. К такому выводу накануне пришли депутаты Государственной думы, пригласившие на очередные бюджетные слушания министра финансов Антона Силуанова и заодно расспросившие его о прохождении налогового «пилота».
Барометр настроений граждан, которые подрабатывают «на стороне», изучался неслучайно. Как раз год назад, 25 октября 2018-го, депутаты Госдумы после долгих дебатов дали зеленый свет инициативе с запуском необычного эксперимента по обелению «серых» доходов граждан, приняв соответствующий законопроект в первом чтении. И хотя споры вокруг этой идеи не угасали из-за разности в подходах Минфина, Минэкономразвития и ФНС к организации и оценке эффективности пилота, новый лояльный режим легализации граждан начал действовать.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил на заседании в Госдуме, что в настоящее время в качестве самозанятых в экспериментальных регионах зарегистрировались 240 тысяч человек. Причем 90% из них ранее работали «всерую», подчеркнул он, давая понять, что механизм вовлечения в белую зону работников оказался эффективным. «Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется», — подчеркивал он.
Доверие к новому режиму, несмотря на опасения всевозможных рисков легализации, заметно укрепилось. Еще в августе Федеральная налоговая служба докладывала о достижении отметки в 162 тысячи самозанятых. Тогда отмечалось, что 96 тысяч самозанятых зарегистрировались в Москве, 36 тысяч — в Московской области, 26 тысяч — в Татарстане и 4 тысяч — в Калужской области.
Регионы растут одновременно
Однако за последние два месяца количество самозанятых выросло во всех четырех регионах в сопоставимых темпах. Так, в Татарстане зарегистрировалось свыше 37 тысяч человек, сообщил на этой неделе на брифинге в Кабмине министр экономики Фарид Абдулганиев. По его словам, 83% от общего числа зарегистрированных самозанятых ранее не регистрировали свою деятельность и вообще никак не оплачивали свои налоги. Объем налоговых поступлений по итогам 9 месяцев составил чуть больше 50 млн рублей.
Этот механизм в полную силу заработал в Москве. «В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей», — сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Они заняты в таких сферах, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.
Специальный налоговый режим предусматривает, что ежегодный доход самозанятого не превышает 2,4 млн рублей. Поэтому он может уплачивать налог по ставке 4% с дохода, полученного от услуг для физлиц, и по ставке 6% с дохода, полученного от услуг компаниям и индивидуальным предпринимателям. При этом им не нужно сдавать отчетность.
Плюс 13 регионов
Убедившись в эффективности эксперимента, федеральные власти думают, как распространить его. В 2020 году к пилоту смогут присоединиться еще 13 регионов-доноров, сообщил Антон Силуанов, выступая в эфире Первого канала»: «В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте (по введению особого режима для самозанятых, — прим. ред.) в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам высокообеспеченным, регионам-донорам — 13 регионов таких».
В то же время глава Минфина высказал опасения, что некоторые предприятия станут нанимать людей не как своих сотрудников, а как самозанятых, что чревато сокращением страховых взносов. Чтобы избежать потерь, ФНС с будущего года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, которые работают исключительно на одного работодателя.
— Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, — заранее предупредил Силуанов.
А что взамен получит репетитор?
Официально пока неизвестно, кто войдет в эксперимент. Но среди возможных участников — Тюменская область, Башкортостан и еще ряд субъектов.
Коней на переправе не меняют
Категорически не согласен с ним известный российский экономист Никита Кричевский.
По его словам, еще необходимо будет закрыть лазейки в законе, которые позволяют обходить социальное обеспечение, но главное сделано. «Так, запретили переходить в самозанятые тем, кто связан договором с работодателем более двух лет».
— Нужно идти по этому пути и распространить опыт на всю Россию, а через несколько лет обязательно вернуться и посмотреть, как решать проблему с пенсионным страхованием. Но этот разговор будет актуален через несколько лет. Сейчас важно, чтобы больше людей привыкали к цивилизованным налоговым отношениям с государством. Этот режим найдет отклик в любых регионах. Не имеет значения, какой регион — донор или нет, — подчеркнул Кричевский.
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