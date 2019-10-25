«Этот режим найдет отклик в любом регионе, независимо от того, донор он или нет»

Заинтересуют ли успехи Татарстана в эксперименте с самозанятыми еще 13 регионов-доноров?

Фото: Инна Серова

Год назад 25 октября законопроект о самозанятых был принят Госдумой РФ в первом чтении. С тех пор 240 тысяч россиян «вышли из тени» и официально зарегистрировались в этом статусе, отчитался накануне в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов. Промежуточные результаты налогового эксперимента оказались настолько убедительными, что даже глава Минфина признал — пришла пора его распространить. По его словам, в новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Возможно, среди них окажется соседний Башкортостан, который присматривается к татарстанскому опыту. Эксперты-социологи предупреждают, что властям сейчас важно не подорвать доверие граждан и не менять налоговых ставок «на переправе».

Барометр доверия: 240 тысяч зарегистрированных

Эксперимент с самозанятыми, запущенный в четырех субъектах — Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях, преодолел психологический барьер недоверия и апатии и может быть распространен. К такому выводу накануне пришли депутаты Государственной думы, пригласившие на очередные бюджетные слушания министра финансов Антона Силуанова и заодно расспросившие его о прохождении налогового «пилота».

Барометр настроений граждан, которые подрабатывают «на стороне», изучался неслучайно. Как раз год назад, 25 октября 2018-го, депутаты Госдумы после долгих дебатов дали зеленый свет инициативе с запуском необычного эксперимента по обелению «серых» доходов граждан, приняв соответствующий законопроект в первом чтении. И хотя споры вокруг этой идеи не угасали из-за разности в подходах Минфина, Минэкономразвития и ФНС к организации и оценке эффективности пилота, новый лояльный режим легализации граждан начал действовать.

Антон Силуанов сообщил на заседании в Госдуме, что в настоящее время в качестве самозанятых в экспериментальных регионах зарегистрировались 240 тысяч человек. Фото duma.gov.ru

Министр финансов Антон Силуанов сообщил на заседании в Госдуме, что в настоящее время в качестве самозанятых в экспериментальных регионах зарегистрировались 240 тысяч человек. Причем 90% из них ранее работали «всерую», подчеркнул он, давая понять, что механизм вовлечения в белую зону работников оказался эффективным. «Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется», — подчеркивал он.

Доверие к новому режиму, несмотря на опасения всевозможных рисков легализации, заметно укрепилось. Еще в августе Федеральная налоговая служба докладывала о достижении отметки в 162 тысячи самозанятых. Тогда отмечалось, что 96 тысяч самозанятых зарегистрировались в Москве, 36 тысяч — в Московской области, 26 тысяч — в Татарстане и 4 тысяч — в Калужской области.

Регионы растут одновременно

Однако за последние два месяца количество самозанятых выросло во всех четырех регионах в сопоставимых темпах. Так, в Татарстане зарегистрировалось свыше 37 тысяч человек, сообщил на этой неделе на брифинге в Кабмине министр экономики Фарид Абдулганиев. По его словам, 83% от общего числа зарегистрированных самозанятых ранее не регистрировали свою деятельность и вообще никак не оплачивали свои налоги. Объем налоговых поступлений по итогам 9 месяцев составил чуть больше 50 млн рублей.

Этот механизм в полную силу заработал в Москве. «В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей», — сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Они заняты в таких сферах, как пассажирские перевозки, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.

В Татарстане зарегистрировалось свыше 37 тысяч человек, сообщил на этой неделе на брифинге в Кабмине министр экономики Фарид Абдулганиев. Фото Максима Платонова

Специальный налоговый режим предусматривает, что ежегодный доход самозанятого не превышает 2,4 млн рублей. Поэтому он может уплачивать налог по ставке 4% с дохода, полученного от услуг для физлиц, и по ставке 6% с дохода, полученного от услуг компаниям и индивидуальным предпринимателям. При этом им не нужно сдавать отчетность.

Плюс 13 регионов

Убедившись в эффективности эксперимента, федеральные власти думают, как распространить его. В 2020 году к пилоту смогут присоединиться еще 13 регионов-доноров, сообщил Антон Силуанов, выступая в эфире Первого канала»: «В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте (по введению особого режима для самозанятых, — прим. ред.) в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам высокообеспеченным, регионам-донорам — 13 регионов таких».

В то же время глава Минфина высказал опасения, что некоторые предприятия станут нанимать людей не как своих сотрудников, а как самозанятых, что чревато сокращением страховых взносов. Чтобы избежать потерь, ФНС с будущего года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, которые работают исключительно на одного работодателя.

— Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, — заранее предупредил Силуанов.

А что взамен получит репетитор?

Официально пока неизвестно, кто войдет в эксперимент. Но среди возможных участников — Тюменская область, Башкортостан и еще ряд субъектов.

— Насколько я знаю, Башкирия планирует входить в эксперимент, — подтвердил «Реальному времени» Рустем Шайахметов,экономист, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления УГНТУ (Уфа), глава компании «Р-Инвест». По его словам, эта инициатива может вызвать неоднозначную реакцию, «С одной стороны — это выход из тени, с другой стороны — проверить самозанятого достаточно сложно, особенно репетиторов. Таксистов проверить проще, так как они работают с агрегаторами. А те, кто оказывает услуги физическим лицам на дому — это няни, репетиторы, я не вижу у них большой заинтересованности. Ну вот зарегистрировались они самозанятыми, а что взамен?» — рассуждает он. По его словам, небольшой сектор серой экономики есть во многих странах мира. С другой стороны, люди должны понимать, что когда придет время выходить на пенсию, они получат только социальную пенсию. «Хотя наши пенсии такие…» — смеется Шайахметов.

Коней на переправе не меняют

Категорически не согласен с ним известный российский экономист Никита Кричевский.

— Я считаю, что эксперимент сверхудачный, с самого начала я был сторонником того, чтобы он быстрее распространился на всю Россию, — заявил он в разговоре с «Реальным временем». — Эксперимент показал свою успешность, буквально на старте выявил проблемные точки.

По его словам, еще необходимо будет закрыть лазейки в законе, которые позволяют обходить социальное обеспечение, но главное сделано. «Так, запретили переходить в самозанятые тем, кто связан договором с работодателем более двух лет».

— Нужно идти по этому пути и распространить опыт на всю Россию, а через несколько лет обязательно вернуться и посмотреть, как решать проблему с пенсионным страхованием. Но этот разговор будет актуален через несколько лет. Сейчас важно, чтобы больше людей привыкали к цивилизованным налоговым отношениям с государством. Этот режим найдет отклик в любых регионах. Не имеет значения, какой регион — донор или нет, — подчеркнул Кричевский.

Глава Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида объясняет, что настороженное отношение к благой инициативе властей вызвано опасениями, что правила игры могут внезапно измениться: «Поэтому не стоит менять ставки на переправе, тогда будет достигнута цель в 2,4 млн зарегистрированных самозанятых к 2029 году».