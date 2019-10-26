Самый умный знаток: очередной триумф Дениса Галиакберова в «Что? Где? Когда?»

Суперблиц взял 23-летний интеллектуал из Казани. Он в третий раз подтвердил статус лучшего игрока самой молодой команды клуба

19 октября в очередном выпуске телеигры «Что? Где? Когда?» самая молодая команда клуба под руководством Ивана Жаркевича обыграла телезрителей со счетом 6:0. Это лишь второй случай в 44-летней истории клуба, когда игроки ответили верно на все вопросы. Лавры лучшего знатока и приз «Хрустальный атом» (к слову, уже третий) в этой исторической игре достались 23-летнему казанцу Денису Галиакберову, который сумел покорить суперблиц, в одиночку ответив на три вопроса подряд. «Реальное время» связалось с отцом чемпиона, экс-руководителем пресс-службы МВД Татарстана Андреем Галиакберовым, а также с директором лицея им. Лобачевского Еленой Скобельцыной — чтобы выяснить, как им удалось вырастить вундеркинда. К сожалению, сам Денис, связанный контрактными обязательствами с телекомпанией «Игра-ТВ», не смог ответить на наши вопросы.

Самый умный школьник России

Впервые всероссийская слава эрудита пришла к Денису Галиакберову еще в 2010 году, когда он стал чемпионом зимне-весеннего сезона телешоу «Самый умный» на канале СТС. Как вспоминает отец Дениса Андрей Галиакберов, решение участвовать в передаче сын принял самостоятельно.

— Он учился в пятом или шестом классе. Интеллектуальные игры были его главным увлечением, регулярно смотрел по телевизору и «Что? Где? Когда?», и «Самый умный». Как-то увидел на экране номер телефона и, никому не сообщив, позвонил по нему, чтобы пройти предварительный опрос, — вспоминает Андрей. — Мы узнали об этом уже потом, когда Дениса пригласили в казанское представительство СТС на видеокастинг. Вскоре нас позвали на запись шоу в Москву.

В общей сложности Денис провел в «Самом умном» 15 игр, одержав победы в четырех из них, всякий раз обыгрывая по 11 конкурентов. Еще четырежды юноша попадал в тройку призеров.

Секрет воспитания самого умного ребенка страны Андрей Галиакберов не раскрыл.

— Денис рано, еще до школы, научился читать. За это спасибо его бабушке, учительнице начальных классов. У нее была хорошая библиотека, и в детстве сын много читал. Возможно, дело в этом, — предположил Андрей. — Думаю, в стране много умных детей, но не все из них участвуют в интеллектуальных играх.

В «Что? Где? Когда?» через лицей Лобачевского



Записать интервью с самим вундеркиндом проблематично — Денис связан контрактом с Первым каналом, поэтому «любая публичная активность должна согласовываться», поясняет его отец. Путь юноши в «Что? Где? Когда?» начался с лицея им. Лобачевского при Казанском университете, где он учился с седьмого класса. Узнав, что там есть своя команда по спортивному ЧГК (так называется нетелевизионная версия популярной игры), он пришел на ее тренировку. Старшие товарищи оценили интеллектуальную прыть Галиакберова и посадили его за игровой стол.

Денис участвовал во множестве турниров по «Что? Где? Когда?», в том числе в чемпионатах мира и Европы. Ну а в мае 2018 года команда Ивана Жаркевича, в которую попал и казанец, впервые села за игровой стол телевизионного «Что? Где? Когда?» в Нескучном саду. Знатоки тогда проиграли, но Галиакберову достался титул лучшего игрока и первый из трех «Хрустальных атомов». Сборная обладателей этого приза с авторитетным Виктором Сидневым в роли капитана села за игровой стол осенью прошлого года. На этот раз знатоки одержали победу, а Дениса вновь признали лучшим.

Между прочим, Галиакберов — самый молодой игрок в своей команде: 9 ноября ему исполнится всего 24 года. Сейчас он учится в магистратуре Высшей школы экономики.

Галиакберов — самый молодой игрок в своей команде: 9 ноября ему исполнится всего 24 года. Фото facebook.com

«За сына радуюсь больше, чем за себя»

Очередная игра команды Жаркевича состоялась в минувшую субботу, 19 октября. Во втором раунде волчок указал на сектор «суперблиц». По правилам игры это означает, что за столом остается единственный игрок, вместо одного вопроса звучит три и для ответа на каждый из них вместо минуты дается всего 20 секунд. Это испытание считается самым сложным в игре: взять очко на суперблице командам удается редко. Ответственную миссию капитан доверил Денису Галиакберову, который блестяще справился с задачей, абсолютно точно ответив на все три вопроса. Неудивительно, что титул лучшего знатока этой триумфальной для команды игры вновь достался молодому казанцу.

Как признался после игры капитан команды Иван Жаркевич (на фото), он опасался, что после триумфа на суперблице Галиакберов выключится из игры на волне эйфории. К счастью, этого не случилось.

— Это очень приятное ощущение, но ведущий дает время, чтобы ты от него отвык и понял, что сейчас будет третий вопрос и еще есть вероятность проиграть со счетом 2:6, — рассказал в интервью после победы сам Денис.



Рассказывая об эмоциях, испытанных во время просмотра игры, Галиакберов-старший признается: было крайне волнительно. Но радость триумфа затмевает все переживания.

— Не знаю, с чем можно сравнить это чувство. Наверное, это как гордость за какие-то собственные достижения, но в несколько раз сильнее. За успехи детей мы всегда радуемся больше, чем за свои, — говорит отец интеллектуала.

Звездной болезнью не страдал

Директор лицея им. Лобачевского Елена Скобельцына вспоминает бывшего ученика с нескрываемой теплотой.

— Денис — удивительный человек. Он всегда отличался стремлением к самосовершенствованию. Думаю, победы в интеллектуальных играх были для него своего рода реперными точками, позволяющими ставить все новые цели. Денис очень трудолюбив, он всегда с большим интересом относился к учебе, — говорит Елена Германовна. — Но главное, что хочется отметить — его отличные человеческие качества. Очень добрый и отзывчивый, пользовался заслуженным уважением в детской среде. Всегда был готов прийти на помощь и ответственно относился к любым поручениям, даже, казалось бы, мелким — вроде дежурства по лицею. Звездной болезнью, несмотря на успехи в «Самом умном», не страдал.

По словам Скобельцыной, в родном лицее с интересом и радостью следят за нынешними успехами Дениса.

— Иногда видимся, правда, не так часто, как хотелось бы, — продолжает директор. — Денис поддерживает связь с лицеем. В годы учебы он посещал уроки лидерства, которые вел, еще будучи министром образования и науки РТ, Альберт Гильмутдинов. Год назад Альберт Харисович решил собрать ребят, и те с удовольствием отозвались. Денис тогда находился за границей, но записал видеообращение к нынешним лицеистам. Он пожелал ребятам ставить амбициозные цели и делать все, чтобы их достигнуть, трудиться не жалея себя.

