Самый умный знаток: очередной триумф Дениса Галиакберова в «Что? Где? Когда?»
Суперблиц взял 23-летний интеллектуал из Казани. Он в третий раз подтвердил статус лучшего игрока самой молодой команды клуба
19 октября в очередном выпуске телеигры «Что? Где? Когда?» самая молодая команда клуба под руководством Ивана Жаркевича обыграла телезрителей со счетом 6:0. Это лишь второй случай в 44-летней истории клуба, когда игроки ответили верно на все вопросы. Лавры лучшего знатока и приз «Хрустальный атом» (к слову, уже третий) в этой исторической игре достались 23-летнему казанцу Денису Галиакберову, который сумел покорить суперблиц, в одиночку ответив на три вопроса подряд. «Реальное время» связалось с отцом чемпиона, экс-руководителем пресс-службы МВД Татарстана Андреем Галиакберовым, а также с директором лицея им. Лобачевского Еленой Скобельцыной — чтобы выяснить, как им удалось вырастить вундеркинда. К сожалению, сам Денис, связанный контрактными обязательствами с телекомпанией «Игра-ТВ», не смог ответить на наши вопросы.
Самый умный школьник России
Впервые всероссийская слава эрудита пришла к Денису Галиакберову еще в 2010 году, когда он стал чемпионом зимне-весеннего сезона телешоу «Самый умный» на канале СТС. Как вспоминает отец Дениса Андрей Галиакберов, решение участвовать в передаче сын принял самостоятельно.
— Он учился в пятом или шестом классе. Интеллектуальные игры были его главным увлечением, регулярно смотрел по телевизору и «Что? Где? Когда?», и «Самый умный». Как-то увидел на экране номер телефона и, никому не сообщив, позвонил по нему, чтобы пройти предварительный опрос, — вспоминает Андрей. — Мы узнали об этом уже потом, когда Дениса пригласили в казанское представительство СТС на видеокастинг. Вскоре нас позвали на запись шоу в Москву.
В общей сложности Денис провел в «Самом умном» 15 игр, одержав победы в четырех из них, всякий раз обыгрывая по 11 конкурентов. Еще четырежды юноша попадал в тройку призеров.
Секрет воспитания самого умного ребенка страны Андрей Галиакберов не раскрыл.
В «Что? Где? Когда?» через лицей Лобачевского
Записать интервью с самим вундеркиндом проблематично — Денис связан контрактом с Первым каналом, поэтому «любая публичная активность должна согласовываться», поясняет его отец. Путь юноши в «Что? Где? Когда?» начался с лицея им. Лобачевского при Казанском университете, где он учился с седьмого класса. Узнав, что там есть своя команда по спортивному ЧГК (так называется нетелевизионная версия популярной игры), он пришел на ее тренировку. Старшие товарищи оценили интеллектуальную прыть Галиакберова и посадили его за игровой стол.
Денис участвовал во множестве турниров по «Что? Где? Когда?», в том числе в чемпионатах мира и Европы. Ну а в мае 2018 года команда Ивана Жаркевича, в которую попал и казанец, впервые села за игровой стол телевизионного «Что? Где? Когда?» в Нескучном саду. Знатоки тогда проиграли, но Галиакберову достался титул лучшего игрока и первый из трех «Хрустальных атомов». Сборная обладателей этого приза с авторитетным Виктором Сидневым в роли капитана села за игровой стол осенью прошлого года. На этот раз знатоки одержали победу, а Дениса вновь признали лучшим.
Между прочим, Галиакберов — самый молодой игрок в своей команде: 9 ноября ему исполнится всего 24 года. Сейчас он учится в магистратуре Высшей школы экономики.
«За сына радуюсь больше, чем за себя»
Очередная игра команды Жаркевича состоялась в минувшую субботу, 19 октября. Во втором раунде волчок указал на сектор «суперблиц». По правилам игры это означает, что за столом остается единственный игрок, вместо одного вопроса звучит три и для ответа на каждый из них вместо минуты дается всего 20 секунд. Это испытание считается самым сложным в игре: взять очко на суперблице командам удается редко. Ответственную миссию капитан доверил Денису Галиакберову, который блестяще справился с задачей, абсолютно точно ответив на все три вопроса. Неудивительно, что титул лучшего знатока этой триумфальной для команды игры вновь достался молодому казанцу.
— Это очень приятное ощущение, но ведущий дает время, чтобы ты от него отвык и понял, что сейчас будет третий вопрос и еще есть вероятность проиграть со счетом 2:6, — рассказал в интервью после победы сам Денис.
Рассказывая об эмоциях, испытанных во время просмотра игры, Галиакберов-старший признается: было крайне волнительно. Но радость триумфа затмевает все переживания.
— Не знаю, с чем можно сравнить это чувство. Наверное, это как гордость за какие-то собственные достижения, но в несколько раз сильнее. За успехи детей мы всегда радуемся больше, чем за свои, — говорит отец интеллектуала.
Звездной болезнью не страдал
Директор лицея им. Лобачевского Елена Скобельцына вспоминает бывшего ученика с нескрываемой теплотой.
— Денис — удивительный человек. Он всегда отличался стремлением к самосовершенствованию. Думаю, победы в интеллектуальных играх были для него своего рода реперными точками, позволяющими ставить все новые цели. Денис очень трудолюбив, он всегда с большим интересом относился к учебе, — говорит Елена Германовна. — Но главное, что хочется отметить — его отличные человеческие качества. Очень добрый и отзывчивый, пользовался заслуженным уважением в детской среде. Всегда был готов прийти на помощь и ответственно относился к любым поручениям, даже, казалось бы, мелким — вроде дежурства по лицею. Звездной болезнью, несмотря на успехи в «Самом умном», не страдал.
— Иногда видимся, правда, не так часто, как хотелось бы, — продолжает директор. — Денис поддерживает связь с лицеем. В годы учебы он посещал уроки лидерства, которые вел, еще будучи министром образования и науки РТ, Альберт Гильмутдинов. Год назад Альберт Харисович решил собрать ребят, и те с удовольствием отозвались. Денис тогда находился за границей, но записал видеообращение к нынешним лицеистам. Он пожелал ребятам ставить амбициозные цели и делать все, чтобы их достигнуть, трудиться не жалея себя.
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