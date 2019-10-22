Сын бывшего пресс-секретаря МВД Татарстана и Москвы выиграл в «Что? Где? Когда?»

Фото: страница Андрея Галиакберова в Facebook. Денис Галиакберов - второй слева.

Денис Галиакберов, сын бывшего замначальника пресс-службы МВД Татарстана и главы пресс-службы МВД Москвы Андрея Галиакберова, стал победителем в третьей игре осеннего сезона «Что? Где? Когда?».

О победе рассказал Андрей Галиакберов на своей странице в Facebook.

Денис Галиакберов выступал в команде знатоков под руководством Ивана Жаркевича. Команда выиграла со счетом 6—0. Андрей Галиакберов отмечает, что такое за историю игры случается второй раз. Денис Галиакберов, кроме того, был признан лучшим игроком команды.

— Сын, ты молодец! Выиграть супер-блиц и получить три хрустальных атома всего за четыре игры — это здорово! Поздравляем команду с максимально убедительной победой, — написал Галиакберов-старший.