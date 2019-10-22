Сын бывшего пресс-секретаря МВД Татарстана и Москвы выиграл в «Что? Где? Когда?»
Денис Галиакберов, сын бывшего замначальника пресс-службы МВД Татарстана и главы пресс-службы МВД Москвы Андрея Галиакберова, стал победителем в третьей игре осеннего сезона «Что? Где? Когда?».
О победе рассказал Андрей Галиакберов на своей странице в Facebook.
Денис Галиакберов выступал в команде знатоков под руководством Ивана Жаркевича. Команда выиграла со счетом 6—0. Андрей Галиакберов отмечает, что такое за историю игры случается второй раз. Денис Галиакберов, кроме того, был признан лучшим игроком команды.
— Сын, ты молодец! Выиграть супер-блиц и получить три хрустальных атома всего за четыре игры — это здорово! Поздравляем команду с максимально убедительной победой, — написал Галиакберов-старший.
Справка
Андрей Галиакберов родился в 1969 году. 23 года проработал в системе пресс-служб органов внутренних дел. Начинал службу в 1993 году в должности инспектора пресс-группы МВД Республики Татарстан. В 2011 году по приглашению руководства столичной полиции перешел на работу в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве. В июне 2012 года возглавил отдел по взаимодействию со СМИ, а затем стал начальником Управления информации и общественных связей. В 2016 году уволился из органов внутренних дел по выслуге лет в звании полковника внутренней службы.
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