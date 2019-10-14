Роспотребнадзор сообщил об эпидемии ОРВИ в Башкирии

К середине сентября в Башкирии и Смоленской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог. При этом превышение оказалось незначительным.

По данным Роспотребнадзора, 99,8% заболеваний — вирусы не гриппозной этиологии. На 7 октября вирусы гриппа диагностируются в единичных случаях, пишут «Известия»

Исследование продаж медикаментов показало, что в этом году сезон гриппа и ОРВИ в России начался уже в конце августа. Продажи противовирусных препаратов подскочили на 44% с 26 августа по 1 сентября.

Иммуномодуляторов стали покупать больше на 21%, препаратов для лечения горла и капель от насморка — на 20%. По данным компании, в 2018-м и 2017-м сезон простуд начинался на 37-й неделе, то есть в середине сентября.