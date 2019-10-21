За последнюю неделю в Казани зарегистрировали более 7 тысяч человек с респираторными заболеваниями

За последнюю неделю в Казани зарегистрировали 7 166 человек с респираторными заболеваниями, рассказал начальник управления здравоохранения Ильнур Халфиев.

Заболеваемость ниже эпидемиологического порога. Темп ее роста по сравнению с предыдущей неделей составил 2,2 %.

Вакциной от гриппа привили 88 тысяч детей, что составляет 45% от плана, также прививку от гриппа сделали 183 тысячи взрослых, это составляет 43% от плана. Ильнур Халфиев напомнил, что медлить с прививками нельзя. Организм должен сформировать иммунитет на вакцину, а на это требуется две недели.

Ранее сообщалось, сколько несчастных случаев зафиксировали на рабочем месте в Казани.