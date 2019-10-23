Фотомарафон «100-летие ТАССР»: члены правительства АТССР на открытии путей на участке Юдино — Зеленый Дол

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 66-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

11 июня 1894 года в Казань из Москвы приехал первый пассажирский поезд. А 15 июня был открыт участок Московско-Казанской железной дороги Казань — Зеленый Дол с несколькими дачными полустанками, одним из которых была Красная Горка (здесь стояла скромная небольшая платформа). Красная Горка впоследствии выросла в один из главных узлов Горьковской железной дороги — в станцию Юдино.

В 1912 году начали строить Казанбургскую линию — железнодорожную ветку из Казани в Екатеринбург. Вести линию решено было из Красной Горки. С этого момента и началось развитие здесь крупного железнодорожного узла, стратегически важного для страны, особенно после революции. В 1914 году здесь построили депо, на этом разъезде стали базироваться паровозы, построены склады и ремонтные мастерские. В Юдино стремительно росло население: из скромного села образовался оживленный рабочий поселок. В конце 1920-х в Юдино открыли сортировочную горку, а железнодорожное училище, которое было здесь организовано, уже направило на работу свой первый выпуск.

Станцию развивали, строили новые пути, связывавшие Юдино с Казанью и с Зеленым Долом.

Члены правительства АТССР на открытии двух путей участка сообщением Юдино — Зеленый Дол, середина 1930-х гг. Фото из фондов Государственного архива РТ

Многие рабочие каждый день приезжали сюда на работу из Казани все по той же железной дороге — зимой и летом в одних и тех же неотапливаемых вагонах, при несоблюдении техники безопасности, в условиях антисанитарии. Но пятилетку нужно было выполнять, из ударных бригад было никуда не убежать, требования были самые строгие. Вот что писала в 1930 году газета «Красная Татария»:



«Хотя станция Юдино в третьей декаде декабря работала значительно лучше, чем раньше, все же зада­ния ударного квартала не выполнены, а первая пятидневка января сигнализирует о еще более угрожающем положении. Процент больных паровозов дошел до 20. ... юдинцы еще не научились работать по-боевому, не умеют закреплять достигнутых результатов.

Станция и район в достаточной мере не используют энтузиазм масс, социалистическое соревнование и ударничество. Профорганизации Юдино не борются за удовлетворение справед­ливых требований рабочих, проходят мимо этого и хозорганы.

До сих пор не выполнен ряд мероприятий по охране труда. Баки с водой, аптечки, полотенца отсутствуют во многих цехах и посто­вых будках; в помещении паровозных и поездных бригад непролазная грязь, не хватает коек, скамеек, бригадники валяются на полу. Перевозка рабочих из города на станцию происходит безобразно: мало того, что вагон передачи Казань — Юдино находится в антисани­тарном состоянии, он не отапливается, на стенах — лед. Передача плетется от Юдина до Казани 3-4 часа. Нет дня, чтобы передача пришла вовремя из города в Юдино, опоздания на 1-2 часа — обычное явление. 7-часовой рабочий день остается на словах, производительность труда сильно снижается, растет количество больных паровозов. Рабочий приезжает окоченевший от холода и на работе не имеет возможности согреться, т. к. печи в мастерских не топлены. Месткому известно обо всем, но он не устраняет безобразий. Требования охраны труда не выполняются, инспектора труда в Юдине не бывают. Грузчики без спецодеж­ды грузят купоросное масло».

Члены правительства АТССР на открытии двух путей на участке Юдино — Зеленый Дол, середина 1930-х. Фото из фондов Государственного архива РТ

В 1930 году в Юдино постоянно жили 1430 рабочих, только 7% из них были татары. Несмотря на то что власти нажимали на необходимость обучения татар на рабочие специальности, татарских кадров для железной дороги почти не выращивали. В той же «Красной Татарии» писали:

«В вечернем техникуме есть несколько татар, но больше их нигде не встретите: ни на курсах по подготовке в вуз, ни в школе повышенного типа. Ни на одном номере стенной газеты нет статей на яналифе, нет этого и в многотиражке «На рельсах». Проведение национальной политики партии, вероятно, не касается партийно-профессиональных и хо­зяйственных организаций ст. Юдино и IV района. Бывший начальник станционной горки Цехановский не мог спокойно видеть рабочих-татар. Если татарин обращался к нему с просьбой принять на работу, он ставил условием: «Перейди в православную веру да надень вместо лаптей сапоги, тогда еще посмот­рим».

Удивительно, но вредителя и шовиниста Цехановского за это не арестовали, не расстреляли и даже выговора ему не объявили. Его просто перевели в Агрыз — устранять неполадки в работе тамошней станции.

А пятилетка все-таки выполнялась в четыре года, и простые юдинские рабочие самоотверженно трудились на благо Родины. До войны оставалось меньше десяти лет.

Грамота ударнику труда железнодорожной станции Юдино, 1933 год. Фото из фондов Железнодорожного музея в Юдино

Людмила Губаева