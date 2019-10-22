Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Садри Ахун во время работы над бюстом Хади Такташа, 1935 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 65-я

Фото: из материалов научно-практической конференции «Третьи казанские искусствоведческие чтения»

Садри Ахун — первый татарский национальный скульптор. Его самые известные работы — памятник Габдулле Тукаю в нынешнем Сквере Тукая и скульптурная группа «Владыкой мира будет труд», или «Интернационал», в саду имени Кирова (он же — сквер «Интернационал»).



Садри Ахун родился в Екатеринбурге в 1903 году. Окончив Свердловский техникум по камнерезному делу, в 1927 году он поступил в Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств на скульптурное отделение. В 1931 году Ахун приехал в Казань. Столице Советской Татарии он подарил памятники, надолго украсившие город.

В середине 1930-х годов, когда по стране прокатилась мода на тотальный спорт, скульптор изваял фигуры спортсменов для стадиона «Динамо»: «Теннисистку» и «Ядрометателя». Они не сохранились до наших дней, как и фонтан «Рыбак», который Ахун создал в 1936 году.

Фонтан «Рыбак» в Кировском районе Казани и группа деятелей культуры. Первый справа — Садри Ахун. 1935 год. Фото: из материалов научно-практической конференции «Третьи казанские искусствоведческие чтения»

Весной и летом 1935 г. Садри Ахун создавал групповую скульптуру для фонтана «Владыкой мира будет труд» — это одна из немногих городских работ скульптора, дошедших до наших дней. Открытие этого фонтана приурочили к 15-летию ТАССР.

Скульптура «Владыкой мира будет труд» в саду имени Кирова, 1940-е годы.

Известно о переписке Садри Ахуна с Роменом Ролланом: татарский скульптор загорелся идеей создать портрет великого француза. Роллан писал: «Посылаю Вам несколько фотокарточек (5 шт.). Но я не знаю, сможете ли Вы на основании их сделать что-либо похожее. Многие скульпторы и художники пытались делать с меня изображения, но ни одно не удовлетворяет меня. Во всяком случае, желаю Вам удачной работы и доброго здоровья. Прошу Вас верить в мою сердечную симпатию. Ваш Ромен Роллан. 8 октября 1937 г.»

Садри создал несколько эскизов, на которых Роллан выглядел романтически и возвышенно. Сам Роллан заметил в своем образе «татарские национальные черты, но часто случается, что в произведениях художников имеется сходство как с самим художником, так и с его моделью».

В тридцатых же годах Садри Ахуну доверили создать целую серию портретов деятелей татарской культуры: он ваял Хади Такташа, Галиаскара Камала, Назиба Жиганова и Мусу Джалиля.

Казанцы знают его «руку» по знаменитому памятнику Габдулле Тукаю в самом сердце города. Ахун работал над ним в сотрудничестве с Л. Кербелем, Л. Писаревским и архитектором Л. Павловым. Установили памятник в 1957 году.

Памятник Тукаю работы Садри Ахуна, наши дни. Фото: wikipedia.org

Садри Ахун возродил скульптурное отделение в Казанском художественном училище. С 1940 по 1950 был председателем правления Союза художников ТАССР. В 1951 году первый татарский скульптор переехал в Москву, там и умер в 1990 году, в возрасте 87 лет, обласканный властью и признанный в среде коллег.



Людмила Губаева