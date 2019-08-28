Эксперт о новой форме: «Ак Барс» из года в год делает одно и то же, вместо того чтобы обновить эмблему»

Дизайнер маркетингового агентства Direkt Нияз Хайруллин прокомментировал презентованную накануне «Ак Барсом» обновленную форму на сезон-2019/2020. Напомним, на форме появились даты чемпионских лет. В остальном джерси остались такими же, в каких команда выступала в плей-офф сезона-2017/2018, а также в сезоне-2018/2019.

— Цифры на воротничке для меня как для профессионального дизайнера не решают ничего. Потому что в этом году у клуба нет никакой круглой даты или юбилея — смысла в этом нет никакого. Не добавили ни новых цветов, ни ингредиентов. Они из года в год делают одно и то же — пытаются как-то изменить написание, вместо того чтобы обновить эмблему, ведь они обещают это сделать из года в год.

— А что скажете о новой концепции «843» с кодом города Казани?

— Кодом города сегодня практически никто не пользуется. И даже если его и набирать, то впереди должно стоять «+7». Это очень больная точка у мирового маркетинга, которая называется «маркетинг ради маркетинга». Просто «вот мы классный видос» опять же, наполненный совершенно банальнейшими эффектами, которые делают все.

Уж кому-кому, а «Ак Барсу» код города точно нельзя было использовать. Это можно даже понять на примере матчей «Нефтехимика» и «Ак Барса» в Нижнекамске. Там за «Ак Барс» местных болельщиков приходит в разы больше, чем поболеть за местную команду. Потому что это команда республиканская.

— Что касается нового логотипа. Почему в «Ак Барсе» никак не обновят эмблему? Из года в год играют с устаревшим барсом на голубом фоне. Это боязнь критики от консерваторов?

— Да, есть много примеров даже в Казани. Как я понимаю, наличие герба республики на всю грудь — это для них неизменная черта экипировки и их позиционирования. Можно сделать какую угодно эмблему, но грамотно ее «посеять».

Что такое визуальный код? Его можно начинать сеять в головы людей за три-четыре сезона до презентации. Самый яркий пример был у «Ювентуса», когда там отказались от всей геральдики и ввели полосы в виде заглавной буквы их названия. Но они эти полосы вводили в «визуалку», в социальные сети, в афиши в течение нескольких лет. Они подготовили болельщиков.

Можно «Ак Барсу» создать какую-то альтернативную эмблему, которую будут использовать только в соцсетях, потом ввести его на своих мероприятиях, потом постепенно вносить на атрибутику. А судя по всему, они хотят видеть своей альтернативной эмблемой «843», видимо так.

То есть для этого случая есть такое выражение «страх напортачить гораздо выше желания сделать хорошо». Именно страх, что могут сделать хуже, а вдруг будет много критики, а вдруг первым лицам республики не понравится, и поэтому они так все и оставляют, — приводит слова Хайруллина «Реальное время».