«Если б взрыв произошел, то живых бы в автомобиле не осталось»

Граната под днищем машины в Лениногорске — возвращение девяностых или единичный случай?

По факту обнаружения гранаты на колесе иномарки в Лениногорске Следком Татарстана завел уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» (ст.105 УК РФ). По предварительным данным, машина принадлежит коммерсанту из Ростова-на-Дону, который ведет в Татарстане бизнес и приехал сюда с двумя спутниками по делам две недели назад. Эксперты «Реального времени» рассказали, к чему мог привести взрыв гранаты и действительно ли в нашу жизнь возвращаются бандитские разборки из 90-х, с которыми мы, казалось, уже попрощались.

«Взрывной» интерес к коммерсантам

Год назад предпринимателю Михаилу Скоблионку в Казани подослали коробку с бомбой. За прошедшие 12 месяцев Следственному комитету не удалось выяснить ни мотивов, ни исполнителей этого преступления. Расследование покушения приостановили.

И вот — опять. «Бомба», на этот раз обошлось. В день годовщины ЧП со Скоблионком произошел новый инцидент. Следственный комитет по РТ сообщил о том, что днем 15 октября в тихом Лениногорске случилось покушение на жизнь предпринимателей: к левому заднему колесу автомобиля Infiniti, припаркованного на улице Набережной неподалеку от мечети «Ихлас», прикрепили боевую гранату F-1. Взрыва не произошло: хозяин машины нашел подозрительный предмет и позвонил в полицию.

Близкие к силовикам источники «Реального времени» назвали хозяина машины — бизнесмена Андрея Шепилова. Он и сообщил о находке со стационарного телефона мечети. Прибывшая на место оперативно-следственная группа изъяла гранату. Сейчас она находится на экспертизе в ЭКЦ МВД по РТ.

По факту находки СК возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство, совершенное общеопасным способом. Официальных подозреваемых в нем пока нет.

Что было бы, если б граната взорвалась

Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил «Реальному времени», что способ покушения действительно «общеопаснее» некуда: граната Ф-1 относится к оборонительному типу и метать ее полагается только из окопа или другого укрытия (например, из бронетехники), потому что она дает крупные осколки.

«Это очень мощное оружие. У нее специальная насечка на корпусе, рубашка корпуса выполнена из сталистого чугуна, и эти осколки крупной фракции имеют убойную дальность для человека до 200 метров. В радиусе до 30 метров они способны пробивать даже бронежилеты и каски. Если б взрыв был под днищем автомобиля, то практически гарантированно, что живых бы в автомобиле не осталось. Фугасный эффект там небольшой, но вот эти осколки имеют высокую пробивную способность и тяжелое поражающее действие. Естественно, пострадали бы и прохожие, потому что она дает круговой разлет осколков».

Виктор Иванович рассказывает, что в боекомплекте экипажа танка содержится 10 таких гранат: «Из люка высунулся, гранату кинул — и в люк скрылся. Есть она и в пехоте на вооружении — например, у экипажей бронетранспортеров».

Детонирует Ф-1 не от удара, а после вынимания чеки, на замедление, за четыре-пять секунд. Мураховский предполагает, что, скорее всего, кольцо гранаты закрепили леской или проводом за колесо, при движении оно бы выдернуло чеку, и через четыре секунды произошел бы взрыв.

Криминальные риски аграриев

Источники «Реального времени» говорят, что бизнесмена из Ростова-на-Дону Андрея Шепилова сопровождали Сергей Пироженко и Саид-Эми Висхаджиев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году Пироженко зарегистрировал в Лениногорске ООО «С В Маис», став его генеральным директором и единственным учредителем. Основным видом деятельности предприятия значится оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.

Шепилов был связан с Пироженко по бизнесу ранее: в 2017 году они были учредителями и совладельцами (в равных долях) компании «Агропартнер», зарегистрированной в Пензенской области. Сейчас «Агропартнером» руководит Жениш Орозбаев, но в списке связанных с ней лиц в базе данных «СБИС» значится компания «Донстройпроект», единственным учредителем и директором которой сейчас является Шепилов. Основная деятельность «Донстройпроекта» — «деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях», но в списке направлений, по которым еще работает компания, есть все та же оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Данных по наличию какого-либо бизнеса у Висхаджиева «Реальное время» не обнаружило.



Эксперт указывает на то, что Ф-1 небольшая, она легко помещается в руке, поэтому заметить ее просто так, не осматривая специально днища, очень сложно. Фото unian.net

Фигурирует в истории и четвертый персонаж, трижды судимый житель Краснодарского края, который работал в ООО «С В Маис» — о нем в ходе опроса рассказали избежавшие взрыва. Сейчас этого человека разыскивают оперативники МВД Татарстана.

Шепилов с Висхаджиевым также не раз привлекали внимание правоохранительных органов. Одного подозревали в мошенничестве, другого в грабеже, проверяли на причастность к наркотикам, впрочем сведений о судимостях «Реальному времени» найти не удалось.

В Татарстан бизнесмены приехали не просто так — по предварительным данным, в 2018 году компания Пироженко «С В Маис» договорилась о поставке семян пшеницы и подсолнечника в бугульминское ООО «Агропродукт». История с гранатой заставляет задуматься — кому краснодарцы перешли дорогу и насколько уронили цены на рынке...

Вызывает некоторое удивление и поразительная бдительность Шепилова. Наш эксперт Виктор Мураховский предполагает, что о наличии гранаты под днищем машины бизнесмен либо знал точно, либо подозревал. Эксперт указывает на то, что Ф-1 небольшая, она легко помещается в руке, поэтому заметить ее просто так, не осматривая специально днища, очень сложно.

«Девяностые уже вернулись»

Нулевые и начало десятых стали в России спокойными временами, по сравнению с лихими девяностыми. Криминальные разборки бизнеса и шквал кровавых инцидентов в Татарстане, казалось бы, остались в прошлом. Но не успело «Реальное время» вспомнить недавнюю историю Михаила Скоблионка, как случилась история в Лениногорске. Мы поговорили с Александром Михайловым, генералом ФСБ в запасе о том, как он видит криминогенную обстановку в бизнесе сейчас. И видение его неутешительно:



«Девяностые уже вернулись, в полном объеме. Мы живем даже в более сложных оперативных условиях сейчас, когда происходит передел собственности, и бизнес возвращается к бандитским разборкам. Меня это уже совершенно не удивляет. Сегодня даже возникают ситуации, когда происходит дележка собственности между отдельными ЧОПами — один обороняется от другого, причем с оружием. Мы уже с этими фактами сталкиваемся. Бандитские истории снова становятся нормой жизни.

Тенденция прослеживается: выросли дети тех бандитов, которые осуществляли все эти забавы в девяностых, и сейчас мы видим уже новую генерацию. Я не критикую МВД Татарстана ни в коем случае, потому что преступность сегодня не имеет границ, и покушение на своих бизнесменов могли совершить и ростовские бандиты. Вокруг — полная калька девяностых, и я пока не вижу из этого выхода.

Мне очень нравилось, как работал Сафаров: он ведь в свое время эффективно и жестко разобрался с казанским феноменом. Поэтому я считаю, что нужно к этому опыту возвращаться».

Свои неутешительные выводы Михайлов объясняет тем, что 90-е характеризовались высочайшей экономической нестабильностью и криминализованностью. В 2000 году после смены политического руководства все начало стабилизироваться:

«От дефолта мы ушли и начали жить спокойно. И бизнес вошел в нормальное русло, и бандитов почистили. Но опять-таки не на устойчивой основе это происходило. В 1990-х еще оставались оперативники, сыщики, сотрудники КГБ старой школы, которые с этим боролись. А сегодня мало того, что люди опять теряют уверенность в завтрашнем дне, так еще и произошло много изменений в правоохранительной системе. РУБОПы ликвидированы, их сейчас нет. Управление по экономическим преступлениям и противодействию коррупции работает неэффективно. Поэтому бороться с этим будет очень сложно».