«Paramartha» закрывается? Заведение Гульнары Хамзиной продают за 150 млн рублей

Его владелица уже жаловалась «Реальному времени» на непростое положение уникальных ресторанных проектов на рынке

Ресторанный рынок Казани скоро может лишиться еще одного игрока. В городе выставили на продажу двухэтажное здание Центра физического совершенства и ресторана «Paramartha» Гульнары Хамзиной. Собственник оценил коммерческий объект площадью почти 850 «квадратов» в 150 млн рублей. Связаться напрямую с предпринимательницей не удалось, в заведении сообщили, что она в отъезде. Сам продавец объяснил, что причиной продажи стало желание владельца выйти из бизнеса. Еще в прошлые годы Хамзина жаловалась «Реальному времени», что концептуальный индивидуальный проект вести очень тяжело и бизнес ее в буквальном смысле не живет, а «выживает». Эксперты рынка, впрочем, считают, что проект до последнего времени был успешным, подобных штучных ресторанов в Казани открывается все больше, однако «вести» эти уникальные по концепции проекты действительно очень тяжело.

177 тыс. рублей за квадратный метр в «Парамарте»

В Казани выставили на продажу помещение свободного назначения площадью 847,4 кв. м по улице Маяковского, 19. В двухэтажном особняке по указанному адресу находится Центр физического совершенства и ресторан «Paramartha» Гульнары Хамзиной.

Заведение открылось в 2010 году и включало в себя не только кафе: здесь организовали занятия по йоге, танцам, работали кабинеты массажа, салон красоты и прочие услуги. «Парамарту» (представлена на фотографиях в объявлении) владелец оценил в 150 млн рублей.

В начале октября на Avito выставляли ресторан «Хан Сарай» площадью 1,3 тыс. кв. м за 100 млн рублей, или по 77 тыс. рублей за один «квадрат». Получается, что «Парамарта» гораздо дороже: в 177 тыс. рублей за кв. м (оно и понятно с учетом расположения — «Paramartha» в центре города).

Заведение открылось в 2010 году и включало в себя не только кафе: здесь организовали занятия по йоге, танцам, работали кабинеты массажа, салон красоты и прочие услуги. Фото paramartha.ru

В объявлении указано, что продается именно помещение вместе с земельным участком в собственности, а не сам бизнес или хотя бы только ресторан. Продавцу предлагают использовать здание «под медицинскую клинику, представительство крупной компании, банк» (ресторан не упоминается).

Преимуществом двухэтажного здания владелец считает окружение — «офисные центры, гостиницы, учебные заведения, салоны красоты, медцентры, развлекательные, образовательные и культурные организации, административные здания, элитные дома» — и собственную парковку.

Сотрудники заведения о планах руководства продать объект, похоже, пока не знают. Ресторан продолжает работать, а Гульнара Ильдаровна, как сообщили в администрации центра, в заграничной командировке.

Йога, аюрведа, клизма, массаж и блюда «из-под ножа»

ЦФС «Парамарта» — известный в Казани концептуальный проект, основателем, идейным вдохновителем и руководителем которого является Гульнара Хамзина, «первооткрыватель частного бизнеса в сфере образования танцевального искусства в городе Казани», как указано на сайте (здесь и далее — орфография и пунктуация источника). Кроме этого, она «консультант по проведению аюрведических методов оздоровления организма и снижения веса, шеф ресторана «Paramartha», ведущий специалист и действующий тренер по йоге и уникальным для Казани практикам Gyrotoniс, Gyrokinesis».

ЦФС предоставляет услуги авторских программ балетной хореографии (дети и взрослые), практики йоги (хатха, универсальная йога, виньяса), программу оздоровления и профилактики проблем опорно-двигательного аппарата, «уникальные Аюрведические программы очищения организма, масляные массажи, порошковые процедуры, масляные клизмы». А также «традиционный классический массаж, обертывания, структурирование и лепка тела» и просто услуги косметолога.

Ресторан специализируется на блюдах индийской, итальянской, европейской, национальной кухни.Фото 2gis.ru

Сам ресторан специализируется на блюдах индийской, итальянской, европейской, национальной кухни: «все блюда готовятся без полуфабрикатов, «из под ножа».

Газете «Реальное время» не удалось получить оперативный комментарий у Хамзиной — «пока она в отъезде». Впрочем, девять часов назад в своем «Инстаграме» предпринимательница оставила сообщение, находясь в своем ресторане. Никакой информации о продаже «Парамарты» в блоге нет. Страница «Парамарты» в соцсети «ВКонтакте» не обновлялась с весны этого года. Продавец-посредник из объявления рассказал, что причиной продажи стало желание владельца выйти из бизнеса. Не исключено, впрочем, что собственник хотел бы переехать в другое здание, продав бывшее, хотя терять наработанный годами трафик — поступок весьма рискованный.

«И мы сейчас выживаем. Жалко людей будет терять, которые уже работают…»

Гульнара Хамзина в Казани работает с начала 2000-х, она одной из первых открыла школу-студию танцев в 2001 году на улице Космонавтов. Напомним, что в конце 2015 года Хамзина участвовала в бизнес-бранче газеты «Реальное время», на котором пожаловалась на тяжелые условия, в которых оказался ресторанный бизнес в кризис. Тогда она заявила, что является «представителем самого что ни на есть самого малого бизнеса, потому что кормушки нет никакой: что сам руками сделал, то и получил».

— Первый момент, который очень сложный на сегодняшний день, — это обслуживание того, что ты делаешь, выросло настолько, что невозможно покрыть расходы на содержание: на зарплаты, энергоресурсы, воду, на составляющие, на которых ты работаешь. Все это — импортосодержащие вещи, потому что своих производителей качественных, к сожалению, нет. Соответственно, все выросло в цене, и при всем при этом расход на содержание, на обслуживание намного выше, чем ты зарабатываешь. И этот момент — он единственный ключевой, который на сегодня объясняет все. И мы сейчас выживаем. Жалко людей будет терять, которые уже работают. И содержание площадей, а поскольку даже, например, танцы на одного человека — положено два квадратных метра, то есть содержание на одного-два человека я уже должна дать, потому что танцевать невозможно иначе. Соответственно, людей немного, а площади содержишь большие, — рассказывала она тогда с сожалением.

Почему уникальные по концепции ресторанные проекты обходятся недешево

По ее словам, бизнес «еще выживает» лишь потому, что здание она не арендует, оно находится у нее в собственности. Однако и это ложится на нее тяжким бременем — «любые ремонтные работы: сделать паркет, поправить зеркало, даже обслуживание интернет-ресурсов и реклама стали такими высокими темпами расти, трудозатраты и энергозатраты на сегодня настолько высоки, что думаешь: зачем уже, в конце концов, тебе это надо?» Предпринимательница пожаловалась тогда и на нехватку кадров, назвав ее «бичом», из-за которого бизнесмен даже может потерять моральные силы, «чтобы что-то возрождать, что-то терпеть, что-то делать». Ее работу делает дороже и оригинальная концепция проекта, так как в маленьком кафе на 25 посадочных мест работали шесть человек, и делают там блюда не из полуфабрикатов. В конце 2015 года, по словам Хамзиной, на ресторанном рынке снижалось число клиентов:

— И в кафе стали меньше в декабре приходить, чем, например, даже это было в ноябре. И услуги берут только тогда, когда даешь очень большие скидки, просто чтобы выжить опять-таки, чтоб дать работу своим людям, — заявляла она.

«Это нормальный, очень хороший городской формат»

Галина Шарафутдинова, глава Ассоциации рестораторов РТ, новости о продаже «Парамарты» сильно удивилась: еще месяц назад она встречалась с Хамзиной, была в ее ресторане («все очень хорошо, вкусно, достойно»), и тогда никаких разговоров о продаже хозяйка не вела. По словам Шарафутдиновой, после кризиса 2015 года Хамзина проделала очень хорошую работу: в частности, поменяла и ресторанный зал, многое изменила в других помещениях.

— И последние два года у Хамзиной в «Парамарте» дела неплохо шли. И ее повара были участниками шоу «Пицца-акробатика», у нее очень вкусная пицца, если говорить о Казани. И я не думаю, что она основывается только на ресторанном, у нее же и другие бизнесы есть. Возможно, были какие-то причины, связанные именно с ними. По сути, у нее уникальный проект, точно такого у нас нет. Есть рестораны с гостиничными комплексами, но в плане предоставления подобных услуг — конкурентов у нее нет, — отметила в беседе с нами Шарафутдинова.

Новость о продаже она не считает очередным тревожным сигналом негативного разворота на ресторанном рынке — «рестораны вовсе не умирают», считает Шарафутдинова (к тому же, напомнила она, объявление о продаже может быть связано и с желанием владельца узнать реальную стоимость активов). Спрос на такие концептуальные проекты есть и сегодня, как, например, и на похожие лаунж-рестораны вроде «Марусовки», полагает глава Ассоциации рестораторов Татарстана:

— У нее сегодня в «Парамарте» активно проводятся бизнес-завтраки, очень любят там собираться предприниматели. Это нормальный, очень хороший городской формат.

«Это требует много времени, это требует безумного количества креатива, таланта, умения выдерживать критику»

Гендиректор ООО «Кафе Сказка» Михаил Шарипов считает, что такие концептуальные вещи, как ЦФС «Парамарта», рынку нужны, но если бизнесмен работает с высоким средним чеком — это всегда очень сложно.

— Это требует много времени, это требует безумного количества креатива, таланта, умения выдерживать критику — потому что не всем это нравится. Но это нужно рынку, потому что только концептуальные проекты, проекты, в которых есть идеи, только такие вещи двигают вперед культуру, — полагает Шарипов. — И как раз сейчас все больше появляется ресторанов таких форматов со средним чеком от 600 рублей и выше, и мы работаем тоже в этом формате.

Шарипов не видит в продаже «Парамарты» каких-то экономических предпосылок в смысле общего кризиса: рынок, по его словам, напротив, развивается. Возможную причину выхода из бизнеса он видит в том, что маржа, которую получает собственник, может его больше не удовлетворять.

— Не думаю, что эта продажа — показатель каких-то рыночных трендов. Мне кажется, это скорее какая-то внутренняя история. Проект прибыльный, возможно, просто собственник нашел другую сферу деятельности. Отрасль бурно развивается, и каждый человек, который вкладывает душу, он хорошо зарабатывает сегодня, — уверен бизнесмен.