Гран-при — шанс увидеть Загитову, Медведеву, Трусову и Ко вместе

Против могут быть только Кихира и Турсынбаева

Сегодня стартуют долгожданные этапы Гран-при по фигурному катанию. В 11 ночи по Москве сайт Первого канала начнет трансляцию соревнований спортивных пар, а дальше подключится и сам телеканал. «Реальное время» анонсирует все этапы Гран-при в этом сезоне с точки зрения интереса к ним российских болельщиков.

Гран-при Америки, Лас-Вегас, 18—20 октября



Традиционно получается так, что американские этапы, а это еще и Гран-при Канады, — наименее интересные для России старты. Федерация не рискует отправлять спортсменов за океан, чтобы они выступали в максимально неудобное для себя время: с 11 ночи до 7 утра по Москве. Состав участников этих этапов, кстати, позволяет понять, кого руководство российского фигурного катания считает фаворитами, которым, по возможности, резервируют место среди участников домашнего этапа.

Американцы, будучи хозяевами Гран-при Лас-Вегаса, логично заявили своих первых номеров: Нейтана Чена, Брэди Теннел, спортивную пару и танцевальный дуэт. Интересно, что благодаря американцам и австралийцам этот этап будет максимально «пророссийским». Во-первых, Алексей Красножон, экс-ученик Алексея Мишина. Во-вторых, Энтони Пономаренко, сын олимпийских чемпионов 1992 года Марины Климовой и Сергея Пономаренко. Еще никогда в фигурном катании не выступал отпрыск сразу двух олимпийских чемпионов. Пономаренко-младший катается с Кристиной Каррейра, и его дебют на Гран-при состоялся в прошлом сезоне, когда они приезжали в Россию, а в этом году паре доверили выступить перед родной публикой.

Также у американцев стоит отметить возвращение в строй Джессики Калаланг, ранее выступавшей в паре с Заком Сидху. Сейчас у нее новый партнер Брайан Джонсон. У последнего любопытная судьба, на протяжении которой англосакс катается исключительно с американками азиатского происхождения: Каролин Ю, Аяйя Такаи, Челси Лью и, наконец, Калаланг. Челси Лью, кстати, решила сейчас выступать за родину предков — Китай, и это практически уникальный случай, поскольку КНР до сих пор не привлекала в свой спорт людей извне. Но приближение Олимпиады-2022 в Пекине меняет многое.

Интересно, что благодаря американцам и австралийцам этот этап будет максимально «пророссийским». В числе участников — Алексей Красножон, экс-ученик Алексея Мишина. Фото instagram.com/akrasnozhon

Еще одна россиянка в Америке — Екатерина Александровская, выступающая за Австралию с Харли Виндзором, это одна из немногих пар, оставшихся в спорте после юниорской карьеры. К примеру, чехи Душкова — Бидарж уже разбежались, как и украинцы Оганесян — Бардей.

Собственно россиян на Гран-при Америки будет немного, поскольку из-за травмы снялась еще пара Наталья Забияко — Александр Энберт. От нас всего девять участников, и сильнейшие из них одиночницы, что ожидаемо: Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, которые, скорее всего, поведут борьбу за все три места на пьедестале почета.

В мужском турнире хочется отметить, среди прочих, Алексея Быченко из Израиля, который в прошлом сезоне заявил о своем уходе из спорта, но передумал.

Гран-при Канады, Келоуна, 25—27 октября

Это уже вотчина канадского фигурного катания, но еще после завершения олимпийского сезона 2018 года можно было прогнозировать тяжелейший кризис в сборной Кленового листа. Удивительно, как это не предусмотрели сами канадцы, которые в следующем году будут принимать чемпионат мира в Монреале. Еще в прошлом сезоне канадцы не завоевали ни одной медали на взрослом чемпионате мира и провели финал Гран-при в Ванкувере, куда делегировали только одного взрослого участника. Правда, это был Киган Мессинг, который заменил травмированного Юдзуру Ханю. Все текущие успехи Канады — это победа на юниорском финале Гран-при Стивена Гоголева (который ранее был Степаном Гоголевым и начинал путь в фигурное катание в Екатеринбурге), плюс золото юниорского чемпионата мира танцевальной пары Марджори Ладжои и Захари Лага. Бывшие юниоры заявлены на домашний этап, как и сильнейший на данный момент дуэт Пайпер Гиллис — Пол Пурье.

Бывшие лидеры канадского фигурного катания Кейтлин Уивер и Пол Поже заявили о приостановке спортивной карьеры, лидер одиночного катания Габриэль Дейлман начала сезон с 13-го места на старте в Финляндии, и в целом канадцам можно только сочувствовать.

«На полнейшем безрыбье» они смогут поболеть почти как за свою за Евгению Медведеву, которая тренируется в Канаде у Брайана Орсера. Фото: instagram.com/jmedvedeva

Поэтому Канада пытается вернуться в стан лидеров, активно приглашая в свою сборную «легионеров»: парницу Любовь Илюшечкину из России, танцора Николая Серенсена из Дании, участников нынешнего Гран-при, украинского парника Бардей, который катается с Жюстин Брассер, дочерью знаменитой Изабель Брассер.

«На полнейшем безрыбье» они смогут поболеть почти как за свою за Евгению Медведеву, которая тренируется в Канаде у Брайана Орсера. Она и Александра Трусова делегированы российской федерацией фигурного катания, чтобы противостоять японке Рике Кихире. Третьей российской участницей будет Серафима Саханович, хотя местные зрители, скорее всего, ждали Туктамышеву, которая в прошлом году радовала их прокатом в нижнем белье. Впрочем, Саханович буквально только что победила на Мемориале Дениса Тена в Казахстане и наверняка находится в неплохой форме.

Мы же, в свою очередь, поболеем за Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые будут стартовать в парном турнире. Кстати, 5 лет назад, в 2014-м, они дебютировали на Гран-при как раз в Канаде, финишировав тогда третьими.

Гран-при Франции, Гренобль, 1—3 ноября

Это уже возможность познакомиться с лучшими из лучших во французском катании, и само собой, этот этап украсят Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон вместе с Ванессой Джеймс и Морганом Сипре.

Во Францию поедут Алина Загитова и Алена Косторная, которым предстоит побороться с японским трио Хигучи — Сакамото — Шираива. Надеяться на успешный прокат Марии Сотсковой, похоже, не приходится, поскольку она на том же Мемориале Дениса Тена финишировала восьмой с крайне низкими оценками.

Россия, понимая, что в парном катании в Китае будет максимально сложно, делегирует туда Алису Ефимову и Александра Коровина, для которых главное будет не победа, а участие. Фото instagram.com/alisaefim

Гран-при Китая, Чунцин, 8—10 ноября

Китай вернулся в число стран-хозяек этапов Гран-при после того, как в прошлом году не воспользовался этим правом, и старт проходил в Финляндии. Боян Цзинь, Хань Янь, лучшая пара современности Суй Вэньцзин и Цунь Хан ориентированы на домашний этап, на котором китайцы в полной мере хотят воспользоваться и квотой в три участника танцевального турнира. Снова напоминаем о том, что следующая Олимпиада пройдет в Китае, и хозяева будут максимально стремиться к тому, чтобы, например, попасть с финал командного турнира. Канада сейчас «никакая», почему бы не попробовать прыгнуть выше головы, максимально подтянув слабых доселе одиночниц и танцы?

Россия, понимая, что в парном катании в Китае будет максимально сложно, делегирует туда Алису Ефимову и Александра Коровина, для которых главное будет не победа, а участие.

Как и на всех этапах нынешнего Гран-при, самые главные надежды мы связываем с девушками, конкретно с Туктамышевой, Щербаковой и Самодуровой. В соперницах — сильное японское трио Хонда -Михара — Мияхара и Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Гран-при России, Москва, 15—17 ноября

Тарасову и Морозова мы снова увидим уже на домашнем этапе, где, среди прочих, им предстоит конкурировать с новой парой Ксения Столбова — Андрей Новоселов. Столбова возвращается в фигурное катание, посчитав, что сможет перезапустить свою карьеру после распада пары с Федором Климовым. Исторически французы — лучшие в этом плане партнеры, что могла бы подтвердить Марина Анисина (олимпийское золото с Гвендалем Пейзера), англичанка Ванесса Джеймс (золото чемпионата Европы с Морганом Сипре) и украинская немка Алена Савченко (олимпийское золото с Бруно Массо).

Кстати, Новоселов стал выступать за Францию как раз из-за того, что Массо стал выступать с Савченко, бросив свою партнершу Дарью Попову, и именно к ней подъехал Новоселов.

Россиян во Франции всегда было множество, на том же этапе в Москве будет выступать Аделина Галявиева, уроженка Казани, танцующая с Луи Тауроном, с которым ранее танцевала Ангелина Абачкина из Красноярска. На прошлом ЧМ среди юниоров за Францию катали танцовщица из Москвы Евгения Лопарева и парник из Крыма Денис Стрекалин, и именно выступления под флагом «трехцветных» следует признать наиболее массовым для россиян до недавних пор. А именно, пока группа Этери Тутберидзе не разрослась до размеров сборных России и Грузии.

Россиянки приедут в Саппоро втроем: Косторная, Самодурова и Загитова, и в отношении последней точно можно сказать, что выступать она будет практически перед своей публикой. Фото instagram.com/azagitova

Гран-при Японии, Саппоро, 22—24 ноября

Розыгрыш Гран-при, помимо прочего, интересен тем, что в его финале может участвовать максимальное количество спортсменов от одной страны. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это были россиянки, которым могут помешать в этом плане Турсынбаева и Кихира. И у последней будет дополнительный козырь в виде домашнего старта.

Россиянки приедут в Саппоро втроем: Косторная, Самодурова и Загитова, и в отношении последней точно можно сказать, что выступать она будет практически перед своей публикой.

Если вспоминать историю, то по пять наших представителей уже стартовали в финалах юниорских Гран-при среди девушек и парников. Был, правда, финал 2011 года, когда в финал отобрались сразу шесть российских танцевальных дуэтов, но тогда была другая система розыгрыша, поскольку в юниорских финалах выступало по восемь участников. Кстати, победили тогда Ксения Монько и Кирилл Халявин, который также будет стартовать на «Ростелекоме» (российском этапе), но теперь уже с испанкой Сарой Уртадо.

В чем виновата Кошевая?

Упомянутый французско-российский парник Новоселов начинал кататься в Перми с Сабиной Имайкиной, с которой впоследствии успешно выступал Константин Безматерных, ныне молодой 31-летний тренер. Недавно его настигла беда с ученицей Александрой Кошевой, бронзовым призером Универсиады в Красноярске в парном катании, отстраненной РУСАДА от соревнований. Довелось прочитать во многих средствах СМИ, что Кошевая принимала допинг.

Допинг и запрещенные вещества — это совершенно разные вещи, поэтому для запрещенных веществ существует специальный термин при отстранении: «За нарушение антидопинговых правил». Что касается конкретно Кошевой, то она принимала туросемид — препарат, относящийся к диуретикам, как широко известный фуросемид, обладающий мочегонным действием. WADA относит диуретики к запрещенным веществам из-за их способности вымывать допинг из организма в максимально короткий срок. Спортсмены же зачастую принимали и принимают фуросемид, туросемид и препараты этой группы для снижения веса и борьбы с отечностью. Если вспомнить ранее дисквалифицированных гимнасток Алину Кабаеву и Ирину Чащину, фигуриста Юрия Ларионова, а также многочисленных боксеров, борцов и тяжелоатлетов, то становится понятно, что никаким допингом они не промышляли, стараясь банально скинуть вес. Поэтому называть диуретики допингом, приравнивая мочегонку к анаболическим стероидам, как делали это в некоторых СМИ, по меньшей мере глупо, а то и преступно. Надо все-таки быть осторожнее в терминах, особенно российским СМИ и особенно в свете последних событий.

