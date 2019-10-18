Тедеско начинает без лидеров, «Зенит» на подходе к функциональной яме и злой ЦСКА для «Уфы»

Превью 13-го тура РПЛ

Двухнедельный перерыв в Российской премьер-лиге должен был помочь перезагрузиться тем командам, которые сбились с курса, но точно не пошел на пользу лидерам — большой десант сборников потратил немало сил на спаренные игры и перелеты. Ближайшие выходные (плюс сегодняшняя пятница) и покажут, как сказались на первой пятерке отборочные матчи ЧЕ-2020. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему в центральной встрече 13-го тура «Ростов» окажется в более выгодном положении, чем «Зенит», что делать Доменико Тедеско в его первом матче без целой группы лидеров, чем закончится «приволжское» (но не волжское) дерби между «Крыльями» и «Оренбургом» и за счет чего Виктор Гончаренко должен побеждать Вадима Евсеева.

«Спартак» — «Рубин»: хватит ли москвичам эмоциональной встряски без помощи лидеров?

Приход в «Спартак» Доменико Тедеско стал главной футбольной новостью последней недели, так что субботней игре красно-белых с «Рубином» гарантировано внимание всей страны. Вот только немецкому специалисту особо не позавидуешь, учитывая тот «материал», с которым ему предстоит начинать свой российский поход.

Тедеско уже успел пожаловаться журналистам на переполненный лазарет, причем потери у москвичей действительно ключевые — из-за дисквалификации и травмы матч пропустят сразу два центральных защитника Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Из-за травм же, скорее всего, не сыграют и Роман Зобнин и Андре Шюррле. Хотя в случае со своим соотечественником тренер все же ожидает положительной динамики к субботе:

— В среду Андре провел первую тренировку вместе с командой. Он в неплохой форме, здорово готовил себя по индивидуальной программе. Но все-таки пропустил довольно много из-за болезни, 2-3 недели принимал лекарства, так что не знаю, хватит ли ему времени войти в оптимальную форму до встречи с «Рубином», — сказал Тедеско.

«Рубин» в последнем туре перед перерывом одержал долгожданную, хотя и несколько вымученную победу над аутсайдером, и даже по той игре было видно, что команде нужна пауза. Казанцы действовали тяжело, а во втором тайме и вовсе больше отбивались.

Прогноз «Реального времени»

Неписанное правило, что с приходом нового наставника футболисты получают дополнительную мотивацию и команда оживает, уже много раз было опровергнуто как в мировом, так и в российском футболе. Взять хотя бы приход Тьери Анри на пост главного в «Монако» на смену Леонарду Жардиму в прошлом году — дебютный матч был проигран, в целом дела стали только хуже и еще до конца сезона французу пришлось сложить свои полномочия.

Не получится ли так же с Тедеско — главный вопрос этих выходных. Рискнем предположить, что за двухнедельную паузу «Рубин» должен был перезагрузиться, и, кроме того, у казанцев меньше потерь в составе.



Ничья — 1:1



«Зенит» — «Ростов»: питерские лидеры могут просесть, а Шомуродов — похоронить соперника

С чисто игровой же точки зрения центральным матчем тура станет противостояние двух лидеров, набравших по 26 очков.

«Ростов» в этом сезоне настолько мощен и техничен, что говорить о каком-то фаворитизме более дорогого «Зенита» не приходится. Команда Валерия Карпина уже обыграла практически всех конкурентов за место в Лиге чемпионов — поочередно были «вынесены» ЦСКА и «Локомотив», так что разобраться с Питером ростовчанам тоже вполне по силам.

Ростовский лидер атак Эльдор Шомуродов набрал блестящую форму и заканчивать матчи без голов или хотя бы голевых передач, похоже, считает признаком дурного тона. Фото fc-rostov.ru

В то время как в «Зените» ломают голову, что делать с самым дорогостоящим легионером Малкомом, прооперированным на днях, ростовский лидер атак Эльдор Шомуродов набрал блестящую форму и заканчивать матчи без голов или хотя бы голевых передач, похоже, считает признаком дурного тона — за 12 игр у него 10 голов и 2 ассиста.

Вот и наставник сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что опасаться нападающего сборной Узбекистана нужно в первую очередь. Кроме того, он посетовал на неровное состояние своих игроков после возвращения из сборных.

— Шомуродов действует блестяще, много забивает, — приводит слова Семака Sport24. — Это открытие чемпионата. Та результативность, которую он показывает, радует многих болельщиков. «Ростов» очень здорово играет в быстрых атаках. Очень квалифицированные исполнители. Стандарты очень опасны. У соперника много плюсов. «Ростов» набрал столько очков абсолютно заслуженно. Травм у нас нет. Но игроки в сборных — это всегда проблема для тренеров. У всех разное состояние. Кто-то играл больше, кто-то меньше.

Прогноз «Реального времени»

«Зенит» в последних турах перед перерывом играл нестабильно — крупная победа над «Рубином» и тут же поражение от «Локомотива». В график питерцев вклинились матчи Лиги чемпионов, а тут еще поездка российских лидеров команды в сборную. По сути, Артем Дзюба и компания сейчас играют на три фронта.

У ростовчан же такого многочисленного десанта сборников нет, команда целенаправленно готовилась к предстоящему матчу. Очевидно, что без голов в этой игре не обойдется, и, скорее всего, их будет немало. Но победителя соперники вряд ли не выявят.

Ничья — 2:2



«Уфа» свой приличный августовский ход в сентябре подрастеряла и за весь прошлый месяц одержала всего одну победу. Зато какую — над разваливающимся «Спартаком». Фото spartak.com

«Уфа» — ЦСКА: армейцам очки нужнее

Проблемы ЦСКА с ростером начались еще в августе — травмы восьми ключевых игроков уже вынудили Виктора Гончаренко расставлять приоритеты и несколько «подзабить» на Лигу Европы (0 очков в группе, 7 пропущенных и лишь 1 забитый мяч), перераспределив все ресурсы на внутреннее первенство. И поначалу такой крен давал свои плоды — армейцы даже на пару дней выбивались в единоличные лидеры таблицы. Но вот пришло время матча с «Ростовом» и случилось неприятное — 1:3 без шансов в домашнем матче.

«Уфа» свой приличный августовский ход в сентябре подрастеряла и за весь прошлый месяц одержала всего одну победу. Зато какую — над разваливающимся «Спартаком» и без единого удара в створ ворот москвичей.

Прогноз «Реального времени»

ЦСКА нужно реабилитироваться, поэтому третье поражение подряд армейцы допустить не должны (победа в Кубке не в счет). Евсеев, конечно, может выстроить мощные оборонительные редуты, стараясь выжать максимум из ошибок молодежи команды-соперницы, и, возможно, даже забьет. Но терять очки москвичам больше нельзя, иначе группа лидеров уйдет в отрыв. ЦСКА будет нагнетать, хотя и с осторожностью.

Победа ЦСКА — 2:1



Божовичу тоже удалось поправить дела после не самого удачного старта сезона. Фото vk.com/fckssamara

«Оренбург» — «Крылья Советов»: стоит ли Божовичу волноваться в игре с «палачом тренеров»?

Вчерашний безнадежный аутсайдер «Оренбург» начал свой триумфальный ход в игре с «Уфой», продолжил с другими соседями, и сегодня уже делит седьмую строчку с «Арсеналом». Поочередно побежденные оренбуржцами «Спартак» и «Динамо» уже подарили Премьер-лиге сразу две тренерские отставки и соответствующие назначения — «Оренбург» неожиданно стал палачом тренеров в РПЛ.

Божовичу тоже удалось поправить дела после не самого удачного старта сезона — «Крылья Советов» одержали две победы в последних двух турах, не пропустив ни одного гола и забив четыре. Да и проигрывали самарцы последний раз больше месяца назад — аж 15 сентября.

Прогноз «Реального времени»

И «Крылья Советов», и «Оренбург» сейчас в хорошей форме, а принципиальности матчу добавляет географическое соседство — любовью самарские и оренбуржские болельщики друг к другу не пылают. Скорее всего, нас ждет упорная и вязкая игра без обилия голов.

Победа «Крыльев Советов» — 1:0