«Сократит пробки и простои»: на перекрестке Назарбаева и Петербургской появится светофор

Как стало известно «Реальному времени», на перекрестке улиц Нурсултана Назарбаева и Петербургской скоро появится светофор. По мнению экспертов, он поможет заметно разгрузить движение за счет регулирования пешеходного потока. При этом в данный момент работы по «строительству светофорного объекта», как свидетельствует объявление, проходят 30 метрами выше — прямо у въезда на территорию «МУП «Метроэлектротранс». В ситуации разбиралось наше издание.

«Это для пешеходов»

Пробуренное отверстие квадратной формы, мешки с землей и натянутая вокруг оранжевая сетка — такую картину застал накануне корреспондент «Реального времени» у въезда на территорию «Метроэлектротранса». Паспорт объекта, представлявший из себя лист А4 в канцелярском пакете, гласил: «Ведется строительство светофорного объекта. Заказчик: ГКУ «Главтатдортранс». Производитель работ: ООО «Комплексная безопасность». Все свидетельствовало о том, что на микроскопическом пешеходном переходе, пересекающем въезд на территорию «МУП «Метроэлектротранс», скоро появится светофор.

Наше издание обратилось к представителю компании-подрядчика, чей номер телефона был указан в «паспорте объекта» — некоему Антипову А.А., который хоть и сухо, но все же прокомментировал происходящее:

— Не могли бы вы объяснить, для чего там устанавливается светофор?

— Будут стоять только машины при повороте направо: если пешеход нажмет кнопку на светофоре, то им будет гореть красный.

— Но ведь этот поворот направо ведет прямо к «Метроэлектротрансу»?

— Все верно. Правая полоса будет вставать для пешеходного перехода.

Пробуренное отверстие квадратной формы, мешки с землей и натянутая вокруг оранжевая сетка — такую картину застал корреспондент «Реального времени» у въезда на территорию «Метроэлектротранса». Фото Рустема Шакирова

«Я не понимаю, зачем он там»

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», ознакомились с фотографиями объекта и не смогли объяснить, к чему на этом месте новый светофор. Командир полка ДПС по Казани Михаил Савин усомнился в том, что подобное разрешение вообще могли подписать, а региональный представитель ФАР Рамиль Хайруллин заявил следующее: «Я не понимаю, зачем он там. Исключительно для пешеходов этот светофор в этом месте не нужен. Как будто делают для себя».

«Реальное время» обратилось за комментарием к главе МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову по поводу того, не исходит ли инициатива установки светофора в столь странном месте от него. К сожалению, спикер оказался занят и не смог побеседовать с корреспондентом издания.

Эксперты также предположили, что речь возможно идет об установке светофора на перекрестке ул. Назарбаева и ул. Петербургской, а не о возведении новой конструкции несколькими метрами выше. По мнению собеседников «Реального времени», такие работы действительно имеют смысл.



«Светофорный объект по проекту должен быть установлен на пересечении улиц Назарбаева и Петербургской, а вовсе не там, где вы говорите», — удивился Евгений Пыров. Фото prokazan.ru

— Светофорный объект, идентичный тому, который установлен на перекрестке улиц Вишневского и Шмидта, по проекту должен быть установлен на пересечении улиц Назарбаева и Петербургской, а вовсе не там, где вы говорите — перед заездом к зданию «Метроэлектротранса», — удивился замдиректора МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД) Казани Евгений Пыров вопросу корреспондента «Реального времени», зачем нужен светофор для пешеходов на местном проезде шириной чуть больше трех метров. — Я съезжу на место сегодня же и выясню, почему работы ведутся не на предусмотренном проектной документацией участке.

«Будет просто колодец»

Поиски на портале госзакупок подтвердили предположения экспертов: там обнаружился контракт на 2,8 млн рублей, заключенный между ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ» (ГКУ «Главтатдортранс») и ООО «Комплексная безопасность».

Согласно документу, подрядчик обязывается выполнить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП (установка светофорных объектов) в Казани. В частности, в контракте прописано строительство светофорного объекта по ул. Нурсултана Назарбаева — ул. Петербургской. Стоимость работ составляет 146 тыс. рублей.



«В данном месте будет просто колодец для проходящего кабеля, сам светофор будет на перекрестке с ул. Петербургской», — поясняет Пыров

Так почему паспорт объекта и вырытая яма находятся в нескольких десятках метров от нужного перекрестка? Окончательную ясность внес замдиректора АСУДД Евгений Пыров, вернувшийся с осмотра объекта:

— В данном месте будет просто колодец для проходящего кабеля, сам светофор будет на перекрестке с Петербургской, там якобы закладные под опоры уже забетонированы.

«Лучше пропускать людей порционно»

По словам Евгения Пырова, светофор для поворота с Назарбаева на Петербургскую, сократит пробки, так как сейчас автомобилисты вынуждены постоянно останавливаться и пропускать одиночных пешеходов, которых там бывает много, в частности, из-за близости метро, а если зеленый свет будет зажигаться пешеходам по требованию — при нажатии кнопки, то простои машин на повороте сократятся (обычно такие светофоры программируются так, что между двумя зелеными сигналами для пешеходов продолжительное время горит красный свет, сколько бы пешеходы ни нажимали «волшебную» кнопку).

— Действительно, иногда бывает такое, что пешеходы идут один за другим, и в таких случаях лучше пропускать их порционно. Лишь бы этот светофор не стоял близко к перекрестку, чтобы на Назарбаева не остался хвост из желающих повернуть, — высказал свое мнение председатель республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин.

Если зеленый свет будет зажигаться пешеходам по требованию — при нажатии кнопки, то простои машин на повороте сократятся. Фото nhknews.ru

Водителям, кстати, установка светофора на пересечении Назарбаева с Петербургской, выгодна еще и тем, что на перекрестке перестанут постоянно дежурить сотрудники ГИБДД, которые, «работая на пешеходов», дополнительно тормозят поток и перекрывают движение по одной из двух полос в сторону площади Тукая, «расставляя» на ней автомобили нарушителей.