Капитан УНИКСа заявил о цели выиграть Еврокубок

Капитан казанского УНИКСа Джамар Смит заявил о желании выиграть в нынешнем сезоне Еврокубок.

«Я два года играл в Малаге и выиграл Еврокубок. Моя цель — добиться этого еще раз. Это будет моя третья попытка, уже с УНИКСом, и я благодарен, что в меня верят вот уже на протяжении трех лет. Казань стала для меня вторым домом.

Я хочу продолжать играть на высоком уровне и конкурировать. Что еще более важно, я хочу продолжать совершенствоваться независимо от того, сколько мне лет, путешествие никогда не останавливается», — приводит слова Смита 3ptshot.

Отметим, что сегодня в рамках Кубка Европы УНИКС на выезде встретится с французским «Нантером».