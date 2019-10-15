Александр Кузмак: «Свечников — это предсказуемое открытие»

Ведущий комментатор НХЛ на «Яндексе» — о старте сезона для российских хоккеистов

Текущий сезон Национальной хоккейной лиги — во многом особенный для российских любителей заокеанского хоккея, и в первую очередь потому, что они могут видеть абсолютно все игры бесплатно (а это более двух тысяч матчей только «регулярки») и не на привычных телеэкранах, а на интернет-платформе «Яндекс». Один из ведущих комментаторов НХЛ Александр Кузмак рассказал, как прошел запуск нового ресурса, а также порассуждал о первых итогах сезона для российских хоккеистов. За счет чего «божит» Свечников, какое будущее у Наместникова и других русских в «Оттаве» и почему пока нестабильны Панарин и Радулов — об этом в материале «Реального времени».

«Ставлю твердую пятерку организации показа НХЛ на «Яндекс»

— Александр, подведите итоги пилотных двух недель НХЛ на «Яндексе».

— Могу сказать, что по все прошло практически идеально. Ну а технические проблемы, которые возникают, — они возникают всегда у любой телекомпании в любой ситуации, поэтому в данном случае об этом говорить не приходится. Люди, которые работают над проектом, в большинстве своем очень профессиональны, и есть основания полагать, что проект с технической точки зрения хорошо продуман и грамотно сделан. Мне на этом проекте даже чисто по-человечески работать приятно.

— Есть некоторые жалобы по поводу того, что после блока рекламы плеер нужно запускать заново.

— Проект абсолютно новый и масштабный, и, безусловно, по первому году работы какие-то «жучки», недочеты будут выскакивать. Они достаточно оперативно решаются. Можно сказать, что работа, которая ведется именно с точки зрения взаимодействия компании, занимающейся продакшеном проекта, и компании «Яндекс», достаточно живая, есть оперативная обратная связь. Мы будем все эти недочеты исправлять. Понятно, что они будут — у кого их нет? Но для старта могу поставить твердую «пятерку».

— Огромное количество матчей, которые надо отработать — это же еще и ответственность? Вдруг что-то сорвется. Нет внутри коллектива какой-то напряженности?

— Нет. Может быть, лет 15 назад было, но сегодня уже нет. Может быть, какое-то волнение, но это даже не стоит упоминать.

«Не вижу проблемы в том, что Свечников лезет драться»

— В пяти матчах сезона у Свечникова-младшего уже 8 (1+7) очков при полезности «+7». Андрей — лидер НХЛ по последнему показателю. Почему он так хорош?

— Свечников хорош потому, что он очень трудолюбив, а талант плюс трудолюбие — это залог успеха в принципе. Тем более в такой серьезной лиге, как НХЛ.

Он попал в команду, в которой, по сути, нет русских хоккеистов, и он в ней по-настоящему рассчитывает на себя и на собственные силы, и очевидно прогрессирует. Его очень хвалят тренеры и хвалят за дело, потому что Андрей очень четко выполняет требования. Бриндамор ему очень доверяет и не просто доверяет, а как видите — переводит его в звено к Стаалу, а это очень много значит. Я бы сказал так: Свечников — это такое предсказуемое открытие сезона. Причем, по словам тренера, он может играть еще сильнее, и с этим трудно не согласиться.

— Он вроде молодой, техничный «игровик», зачем он лезет в драки? Что это — желание показать себя со всех сторон, чтобы быть как можно более заметным в НХЛ?

— Это характер. Он молодой, но очень боевой и хорошо сложен — почему бы и нет? У человека есть дух и есть характер. Нет, Андрей не драчливый игрок и не провокатор, что самое главное. А то, что он лезет воевать, — я не вижу в этом никакой проблемы. Молодой Овечкин в каком-то смысле делал то же самое. И то, что они схлестнулись в прошлом сезоне… Ну да, силы были не равны, но Свечников растет.

Что касается того, что он хочет себя где-то показать — я так не думаю. Он уже во всех смыслах зарекомендовал себя. Я думаю, со временем Андрей перестанет драться.

— Андрей талантливее своего брата Евгения из «Детройта»?

— Я не считаю, что надо мерить талант, тем более что ситуация с Евгением Свечниковым более сложная. Дело в том, что он попал в очень слабую команду и попал в нее скорее «на флажке». У него задача намного сложнее.

Да, может быть, он не так ярко раскроется: вообще, младшие братья гораздо чаще талантливее старших, хотя и не всегда. Например, по мнению многих, Валерий Буре был талантливее Павла Буре. Но Павел раскрылся, а Валерий — практически нет. Поэтому я не стану мерить такими категориями.

Категория таланта сама по себе ничего не значит, если нет удачи, трудолюбия и попадания в нужную команду — в НХЛ это такая тонкая субстанция.

Фото ruspekh.ru

Ситуация с Евгением Свечниковым более сложная. Дело в том, что он попал в очень слабую команду и попал в нее скорее «на флажке». У него задача намного сложнее.

«Дайте время Панарину и Забинежаду, и все будет. Хотя не факт, что так же хорошо, как у Макдэвида и Драйзайтля»

— Артемий Панарин провел просто отвратительный матч с «Эдмонтоном». Там вся тройка была ужасна...

— Команда только строится. И не забывайте, что практически все свое время они играли против Макдэвида и Драйзайтля. Это матерые и гиперталантливые хоккеисты, связка которых существует уже не первый год, которые великолепно понимают друг друга и в прошлом году были в топ-5 по бомбардирам. Из них двоих по манере игры Драйзайтль, честно говоря, даже больше мне импонирует. Ну а их двойка с Макдэвидом просто космическая. Именно двойка, а не тройка, потому что Касиан там тоже больше в качестве мебели. К этим двум звездам любого поставь — и он заиграет.

В общем, дайте время, чтобы Панарин и его партнеры сыгрались. Артемий только пришел в команду и сыграл всего три игры. То есть какие-то выводы делать еще рано. А что касается партнеров, то Забинежад тоже не пожилой, мягко говоря, с Бучневичем у них хорошая связка.

Фото nhl.com

Дайте время, чтобы Панарин и его партнеры сыгрались. Он только пришел в команду и сыграл всего три игры

— Игрок с 12-миллионным контрактом имеет право проводить такие матчи?

— Конечно. На старте сезона, играя за новую команду, человек за первые две игры набирает 2+2, если не ошибаюсь. Забинежад так и вовсе — 4+4. Они свой контракт отработают, никаких сомнений.

Обратите внимание на игру в большинстве у «Рейнджерс». Она, очевидно, еще не отлажена, в отличие от того же «Эдмонтона», так что нужно время. В общем, все будет. Там играют два настолько талантливых и самобытных игрока (Забинежад и Панарин), что они найдут друг друга и поймут, что нужно делать. Получится ли у них это делать лучше Драйзайтля и Макдэвида — это вопрос, и это не вопрос денег, а вопрос того, как это получится.

«Прав был тренер «Рейнджерс» или нет, покажет время»

— Русская четверка в «Оттаве» начала давать результат. Едва перебравшийся в Канаду Наместников уже набрал 2+1. Дело в доверии Смита?

— Смит был вынужден в него поверить, потому что в Оттаве просто некому было играть. Собственно, Владислава и брали как игрока одного из первых двух звеньев, потому что он хороший крепкий форвард, очень старательный и трудолюбивый, не без таланта. Но на первых парах раскрыться так, как он играл за «Тампу», ему будет сложно — у него нет таких партнеров, и об этом тоже не надо забывать.

Вопрос еще в том, что «Оттава» — настолько слабая команда, что ни Наместников, ни Анисимов, ни Зайцев, ни тем более Абрамов эту команду в плей-офф, скорее всего, не вытащат. Но то, что у них будет много игрового времени и что Наместников будет набирать много очков — это факт. И еще надо помнить, что он играет в первых двух звеньях, а значит, против лучших игроков соперников, поэтому система оценки «+/-» здесь неоднозначная. Если ты играешь против Драйзайтля и Макдэвида, то, конечно, можешь сесть с «-3». И не потому, что играешь плохо, а потому, что кто-то играет еще лучше тебя.

— Почему Владислав не подошел «Рейнджерс»? Вроде и в «Тампе» был неплох, и в «Оттаве» теперь заиграл.

— Можно рассуждать, прав или не прав в этой ситуации тренер «Рейнджерс» Куинн. С одной стороны, у него во втором звене есть Каапо Какко, который будет расти просто как на дрожжах. Ему нужно год-два, и он может выйти на уровень мегазвезд. Но он крайний нападающий и ему нужен центр соответствующего уровня.

То есть тут очень тонкая материя, и такие обмены бывают неудачными, а бывают совершенно логичными. Правы были «Рейнджерс» или нет, избавившись от Наместникова, покажет только время. Может быть, сейчас в звене с Какко он был бы более креативен и полезен.

«Радулов — игрок настроения. Если он играет хуже, значит Сегин и Бенн играют ниже своих сил»

— У Радулова опять начались проблемы с психологией, какие были в первый сезон в «Далласе»? У него всего 2 очка в шести играх.

— Очень трудно залезть в голову Радулову и узнать, в каком он состоянии находится. Это игрок от Бога, гиперталантливый, но при этом это игрок настроения.

Давайте не будем забывать, что Радулов играет в одном звене с Сегиным и Бенном, а когда мы говорим, что Радулов играет ниже своих возможностей, это означает, что ниже своих возможностей играют еще два великолепных игрока. Например, когда я комментировал матч «Далласа» с «Вашингтоном», Радулов был прекрасен, а вот сказать, что его партнеры были хороши, я не могу. То есть Сегин и Бенн должны играть сильнее, и в первую очередь Сегин как центр.

Ведь любой крайний форвард зависим — будь то Буре, Овечкин или кто угодно. Я вам напомню великую историю Могильного и Лафонтейна, или, например, Селянне и Жамнова. Когда у тебя есть Жамнов, то Селянне играет иначе, или когда у тебя есть Лафонтейн, то Могильный забивает больше 70 шайб за сезон.

Фото vesti.ru

Очень трудно залезть в голову Радулову и узнать, в каком он состоянии находится. Это игрок от Бога, гиперталантливый, но при этом это игрок настроения

То же же самое касается Забинежада с Панариным и Радулова с Сегином. Это вопрос общекомандной химии и общекомандного настроения, не говоря уже о том, что у «Далласа» ужасно играет оборона, и это тоже влияет на результат. Поэтому здесь вопрос не в количестве набранных очков, а в том, как выглядит вся команда. «Даллас» сейчас играет ни шатко ни валко.