«Ничего они не нашли, ноль!» — как живет Михаил Скоблионок спустя год после покушения
Следком приостановил расследование дела о подосланной бомбе казанскому бизнесмену
В этот день ровно год назад в Казани было совершено покушение на известного предпринимателя Михаила Скоблионка. Бизнесмена пытались убить при помощи подосланной коробки с бомбой, а после случившегося следователи взяли в работу сразу пять различных версий — от конфликта на почве бизнеса до войны наследников. «Реальное время» выяснило, как продвинулось следствие за это время и что думает о покушении сам Михаил Абрамович.
Никаких новостей
«Реальное время» решило узнать у Михаила Абрамовича, как продвинулось следствие и что он думает о покушении спустя год после взрыва в своем рабочем кабинете. Однако развернутой беседы не получилось — предприниматель находился в заграничной поездке и ограничился коротким комментарием:
— Ничего они не нашли, ноль! Никаких новостей, — бросил в трубку Михаил Скоблионок.
Кратким был ответ нашему изданию и правоохранительных органов:
— Дело приостановлено за неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, — сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
Бомба в посылке
Вспомним, как год назад развивались события. Утром 15 октября в офисе ТАКПО прогремел мощный взрыв — при вскрытии посылки с документами, доставленной Михаилу Скоблионку, сдетонировала бомба. Сила взрыва была такой, что пробило рабочий стол — в нем осталась обугленная по краям дыра.
— Около 9.00 в дежурную часть УМВД России по городу Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинской. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Рафаиль Гильманов. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека, — прокомментировал тогда ситуацию замруководителя пресс-центра МВД РТ Ленар Давлетшин.
Пострадавший предприниматель (как и его помощница) был оперативно доставлен в Республиканскую офтальмологическую больницу в состоянии средней тяжести — он получил ожог лица и множественные повреждения роговицы. К счастью, Михаил Скоблионок довольно быстро восстановился.
Пять версий
После произошедшего было заведено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ «покушение на убийство». На поиски того, кто хотел убить 72-летнего предпринимателя, были брошены силы Следкома РТ. В работу было взято сразу несколько версий — выделить основную следователи не смогли.
На первом месте в числе возможных мотивов была коммерческая деятельность потерпевшего. Напомним, у Скоблионка в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, также он ведет транспортный и упаковочный бизнес. Тем не менее эту версию бизнесмен отверг: «Они мне пробуют предложить такую версию. Но если у меня есть с людьми какие-то споры, то мы всегда приходим к мирному урегулированию, и ради этих коммерческих мелких споров убивать человека никто не будет».
Еще одна версия покушения — конфликт с подчиненными. Как рассказывал «Реальному времени» Михаил Скоблионок, сам он давно пенсионер, бизнесом не занимается, а только его контролирует. Все его фирмы имеют собственных директоров. В пользу этой версии говорил и тот факт, что взрывное устройство в офис предпринимателя принес не курьер: Скоблионок лично обнаружил его на своем столе, а значит, положил его туда человек, имеющий доступ в кабинет.
Третья версия — конфликт в семье или война наследников, хотя сам предприниматель в то, что от него хотели избавиться собственные дети, не верил. Также в числе мотивов рассматривался национальный вопрос. Дело в том, что Михаил Скоблионок, кроме того, что является крупным бизнесменом, еще и председатель Еврейской национально-культурной автономии Татарстана. В 1996 году он принимал активное участие в возврате верующим здания синагоги на улице Профсоюзной. В 1998 году стал одним из инициаторов открытия в Казани еврейской школы, является членом попечительского совета школы и учредил стипендию для ее успешных учеников.
Помимо этого, в качестве одной из подверсий покушения, выходящей из конфликтов на почве бизнеса, называлась личная неприязнь. Несмотря на широкую благотворительную деятельность, у бизнесмена могли быть враги, не связанные с профессиональной деятельностью.
комментарии
Очевидный факт - только бандиты используют взрывные устройства.
Если бы прогремел мощный взрыв, от Скоблионка ничего бы не осталось