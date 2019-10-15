«Ничего они не нашли, ноль!» — как живет Михаил Скоблионок спустя год после покушения

Следком приостановил расследование дела о подосланной бомбе казанскому бизнесмену

Фото: Максим Платонов

В этот день ровно год назад в Казани было совершено покушение на известного предпринимателя Михаила Скоблионка. Бизнесмена пытались убить при помощи подосланной коробки с бомбой, а после случившегося следователи взяли в работу сразу пять различных версий — от конфликта на почве бизнеса до войны наследников. «Реальное время» выяснило, как продвинулось следствие за это время и что думает о покушении сам Михаил Абрамович.

Никаких новостей

«Реальное время» решило узнать у Михаила Абрамовича, как продвинулось следствие и что он думает о покушении спустя год после взрыва в своем рабочем кабинете. Однако развернутой беседы не получилось — предприниматель находился в заграничной поездке и ограничился коротким комментарием:

— Ничего они не нашли, ноль! Никаких новостей, — бросил в трубку Михаил Скоблионок.

Кратким был ответ нашему изданию и правоохранительных органов:

— Дело приостановлено за неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, — сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



«Дело приостановлено за неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности», — сообщил Андрей Шептицкий. Фото Ирины Плотниковой

Бомба в посылке

Вспомним, как год назад развивались события. Утром 15 октября в офисе ТАКПО прогремел мощный взрыв — при вскрытии посылки с документами, доставленной Михаилу Скоблионку, сдетонировала бомба. Сила взрыва была такой, что пробило рабочий стол — в нем осталась обугленная по краям дыра.

— Около 9.00 в дежурную часть УМВД России по городу Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинской. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Рафаиль Гильманов. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека, — прокомментировал тогда ситуацию замруководителя пресс-центра МВД РТ Ленар Давлетшин.

Пострадавший предприниматель (как и его помощница) был оперативно доставлен в Республиканскую офтальмологическую больницу в состоянии средней тяжести — он получил ожог лица и множественные повреждения роговицы. К счастью, Михаил Скоблионок довольно быстро восстановился.

Сила взрыва была такой, что пробило рабочий стол — в нем осталась обугленная по краям дыра. Фото Следком РТ

Пять версий

После произошедшего было заведено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ «покушение на убийство». На поиски того, кто хотел убить 72-летнего предпринимателя, были брошены силы Следкома РТ. В работу было взято сразу несколько версий — выделить основную следователи не смогли.

На первом месте в числе возможных мотивов была коммерческая деятельность потерпевшего. Напомним, у Скоблионка в Казани 17 ресторанов и семь гостиниц, также он ведет транспортный и упаковочный бизнес. Тем не менее эту версию бизнесмен отверг: «Они мне пробуют предложить такую версию. Но если у меня есть с людьми какие-то споры, то мы всегда приходим к мирному урегулированию, и ради этих коммерческих мелких споров убивать человека никто не будет».

Еще одна версия покушения — конфликт с подчиненными. Как рассказывал «Реальному времени» Михаил Скоблионок, сам он давно пенсионер, бизнесом не занимается, а только его контролирует. Все его фирмы имеют собственных директоров. В пользу этой версии говорил и тот факт, что взрывное устройство в офис предпринимателя принес не курьер: Скоблионок лично обнаружил его на своем столе, а значит, положил его туда человек, имеющий доступ в кабинет.

В 1996 году Скоблионок принимал активное участие в возврате верующим здания синагоги на улице Профсоюзной. Фото Максима Платонова

Третья версия — конфликт в семье или война наследников, хотя сам предприниматель в то, что от него хотели избавиться собственные дети, не верил. Также в числе мотивов рассматривался национальный вопрос. Дело в том, что Михаил Скоблионок, кроме того, что является крупным бизнесменом, еще и председатель Еврейской национально-культурной автономии Татарстана. В 1996 году он принимал активное участие в возврате верующим здания синагоги на улице Профсоюзной. В 1998 году стал одним из инициаторов открытия в Казани еврейской школы, является членом попечительского совета школы и учредил стипендию для ее успешных учеников.

Помимо этого, в качестве одной из подверсий покушения, выходящей из конфликтов на почве бизнеса, называлась личная неприязнь. Несмотря на широкую благотворительную деятельность, у бизнесмена могли быть враги, не связанные с профессиональной деятельностью.

