Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанское отделение Госиздата, 1930 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 59-я

Фото: Франк Феттер

Отделение Госиздата РСФСР в Казани создали еще в 1919 году. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, из него выросло Татарское книжное издательство.

После революции многочисленные частные, кооперативные и ведомственные типографии и издательства татарской столицы перешли под контроль государства. После 1921 года в ведении Татгосиздата были Чувашпечать, издательства Марийской автономной и Пермской областей. В 1923 году все издательства и типографии Татарии объединили в комбинат издательства и печати при Совнархозе ТАССР.

С 1925 года эта организация называлась Татгиз (Татарское государственное издательство), в 1927 году стало Татиздатом, в 1933-м — Татгосиздатом, и под этим именем просуществовало до 1954 года.

До 1935 года издательство располагалось в Пассаже на нынешней Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города.

Библиотечный коллектор Татиздата, 1930 г. Фото Франк Феттер

В 1935 году на улице Баумана было построено новое здание, сегодня известное казанцам как Дом Книги, один из немногих сохранившихся в городе памятников конструктивизма. Сюда в итоге и переехали и издательство, и редакции главных изданий АТССР. Строить Дом Книги начали в 1933 году, проект разработал архитектор из Ленинграда С.С. Пэн.

Строительство Дома Печати в Казани. Фото из книги С. Саначина «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани. Иллюстрированное повествование на стыке истории и градостроительства в 1918—1991 годах»

Здание, как из кубиков, состоит из нескольких блоков: это протяженный редакционно-издательский корпус с магазинами вдоль улицы Баумана; печатно-брошюровочный корпус вдоль Профсоюзной улицы; корпус наборного и цинкографического производства вдоль Международной улицы. Еще один корпус, в котором предполагалось производить бытовое обслуживание сотрудников, так и не построили.

Позже здесь обосновались Госкомитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, книжное издательство, главный книжный магазин Татарии, правление Союза писателей республики.

Дом Печати в 1935 году. Фото из открытых источников

Людмила Губаева