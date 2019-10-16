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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанское отделение Госиздата, 1930 год

07:00, 16.10.2019 5 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанское отделение Госиздата, 1930 год Фото: Франк Феттер

Отделение Госиздата РСФСР в Казани создали еще в 1919 году. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, из него выросло Татарское книжное издательство.

После революции многочисленные частные, кооперативные и ведомственные типографии и издательства татарской столицы перешли под контроль государства. После 1921 года в ведении Татгосиздата были Чувашпечать, издательства Марийской автономной и Пермской областей. В 1923 году все издательства и типографии Татарии объединили в комбинат издательства и печати при Совнархозе ТАССР.

С 1925 года эта организация называлась Татгиз (Татарское государственное издательство), в 1927 году стало Татиздатом, в 1933-м — Татгосиздатом, и под этим именем просуществовало до 1954 года.

До 1935 года издательство располагалось в Пассаже на нынешней Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города.

Библиотечный коллектор Татиздата, 1930 г. Фото Франк Феттер

В 1935 году на улице Баумана было построено новое здание, сегодня известное казанцам как Дом Книги, один из немногих сохранившихся в городе памятников конструктивизма. Сюда в итоге и переехали и издательство, и редакции главных изданий АТССР. Строить Дом Книги начали в 1933 году, проект разработал архитектор из Ленинграда С.С. Пэн.

Строительство Дома Печати в Казани. Фото из книги С. Саначина «Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани. Иллюстрированное повествование на стыке истории и градостроительства в 1918—1991 годах»

Здание, как из кубиков, состоит из нескольких блоков: это протяженный редакционно-издательский корпус с магазинами вдоль улицы Баумана; печатно-брошюровочный корпус вдоль Профсоюзной улицы; корпус наборного и цинкографического производства вдоль Международной улицы. Еще один корпус, в котором предполагалось производить бытовое обслуживание сотрудников, так и не построили.

Позже здесь обосновались Госкомитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, книжное издательство, главный книжный магазин Татарии, правление Союза писателей республики.

Дом Печати в 1935 году. Фото из открытых источников
Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:47
    Великолепные фотографии и текст.
    Спасибо за доставленное интеллектуальное удовольствие.
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  • Анонимно 08:22
    "

    После революции многочисленные частные, кооперативные и ведомственные типографии и издательства татарской столицы перешли под контроль государства".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/154849-fotomarafon-100-letie-tassr-kazanskoe-otdelenie-gosizdata-1930-god

    Были реквизированы не только типографии, но и все частные библиотеки.

    Контроль над словом марксисты установили тотальный - неугодные книги уничтожались (задолго до костров нацистов) или ссылались в спецхран.

    Печатались только те тексты, которые прошли контроль марксистской цензуры.

    Кстати, несколько квакеров есть и ныне в Казани - не случайно квакер Франк Феттер приезжал в Казань в 1930 году.

    Интересно и то, что международные марксисты-террористы назвали одну из улиц Казани "Международной".
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  • Анонимно 08:50
    Плакаты Сталина еще)
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    Анонимно 09:17
    До портретов Сталина по всей Казани висели портреты Ленина и Троцкого.

    Сталин лучший ученик Ленина и Троцкого - он завершил то, что задумали и начали его учителя.

    Но как и положено "революционерам"-терористам Сталин "сожрал" своих учителей.
    Троцкий был выслан из СССР в 1929 году и готовил Мировую марксистскую революцию в других странах.

    Кровавая межвидовая борьба (социальный дарвинизм) между ОПГ марксистов-террористов Троцкого и Сталина завершилась полной победой последнего.
    И важнейшую роль в этой марксистской резне играла печать - кто контролирует печать, тот контролирует умы людей.
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  • Анонимно 09:15
    По отражению на первой фотографии можно предположить, что это угол Чернышевского и Кремлевской (часть пассажа которую снесли).
    Вторая фотография похоже на Букинист по ул Московской (Кирова).
    На последнем фото ещё деревья на ул. Баумана.
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