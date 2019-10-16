Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанское отделение Госиздата, 1930 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 59-я
Отделение Госиздата РСФСР в Казани создали еще в 1919 году. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, из него выросло Татарское книжное издательство.
После революции многочисленные частные, кооперативные и ведомственные типографии и издательства татарской столицы перешли под контроль государства. После 1921 года в ведении Татгосиздата были Чувашпечать, издательства Марийской автономной и Пермской областей. В 1923 году все издательства и типографии Татарии объединили в комбинат издательства и печати при Совнархозе ТАССР.
С 1925 года эта организация называлась Татгиз (Татарское государственное издательство), в 1927 году стало Татиздатом, в 1933-м — Татгосиздатом, и под этим именем просуществовало до 1954 года.
До 1935 года издательство располагалось в Пассаже на нынешней Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города.
В 1935 году на улице Баумана было построено новое здание, сегодня известное казанцам как Дом Книги, один из немногих сохранившихся в городе памятников конструктивизма. Сюда в итоге и переехали и издательство, и редакции главных изданий АТССР. Строить Дом Книги начали в 1933 году, проект разработал архитектор из Ленинграда С.С. Пэн.
Здание, как из кубиков, состоит из нескольких блоков: это протяженный редакционно-издательский корпус с магазинами вдоль улицы Баумана; печатно-брошюровочный корпус вдоль Профсоюзной улицы; корпус наборного и цинкографического производства вдоль Международной улицы. Еще один корпус, в котором предполагалось производить бытовое обслуживание сотрудников, так и не построили.
Позже здесь обосновались Госкомитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, книжное издательство, главный книжный магазин Татарии, правление Союза писателей республики.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо за доставленное интеллектуальное удовольствие.
После революции многочисленные частные, кооперативные и ведомственные типографии и издательства татарской столицы перешли под контроль государства".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/154849-fotomarafon-100-letie-tassr-kazanskoe-otdelenie-gosizdata-1930-god
Были реквизированы не только типографии, но и все частные библиотеки.
Контроль над словом марксисты установили тотальный - неугодные книги уничтожались (задолго до костров нацистов) или ссылались в спецхран.
Печатались только те тексты, которые прошли контроль марксистской цензуры.
Кстати, несколько квакеров есть и ныне в Казани - не случайно квакер Франк Феттер приезжал в Казань в 1930 году.
Интересно и то, что международные марксисты-террористы назвали одну из улиц Казани "Международной".
Сталин лучший ученик Ленина и Троцкого - он завершил то, что задумали и начали его учителя.
Но как и положено "революционерам"-терористам Сталин "сожрал" своих учителей.
Троцкий был выслан из СССР в 1929 году и готовил Мировую марксистскую революцию в других странах.
Кровавая межвидовая борьба (социальный дарвинизм) между ОПГ марксистов-террористов Троцкого и Сталина завершилась полной победой последнего.
И важнейшую роль в этой марксистской резне играла печать - кто контролирует печать, тот контролирует умы людей.
Вторая фотография похоже на Букинист по ул Московской (Кирова).
На последнем фото ещё деревья на ул. Баумана.