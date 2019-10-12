«Надеемся на, скажем так, постоянный прогресс Шумахера»

Жан Тодт посмотрел гонку с Михаэлем, но смотрел ли ее сам Красный Барон?

Фото: Mark McArdle / Flickr: 2011 Canadian Grand Prix / wikipedia.org

Бывший руководитель команды «Феррари» Жан Тодт сказал в интервью итальянской газете «Република», что иногда смотрит гонки гран-при «Формула-1» со своим бывшим подопечным по команде Михаэлем Шумахером. «Реальное время» разбиралось, означает ли это, что знаменитый автогонщик медленно, но верно возвращается к нормальной жизни.

«Михаэль каждый день стремится к прогрессу»



Жану Тодту уже 73, и сейчас он является президентом международной федерации автоспорта FIA, причем занимает этот высокий пост на протяжении последних десяти лет. Это его третий, последний срок, который Тодт планирует завершить в 2022 году. То есть обвинить его в пиаре, необходимом для чего-нибудь, сложно. На выборы он снова не пойдет, стать героем новостных лент всего мира, наверное, также не стремится, в таком возрасте больше интересуют показания тонометра, чем новостные ленты или подписчики в соцсетях. Таким нехитрым умозаключением мы можем прийти к выводу, что Тодт говорил правду, заявив, что иногда смотрит по ТВ гонки «Формулы-1» с Михаэлем. И более того: «Надеюсь, в один прекрасный день мы с ним сможем вместе посетить гран-при. Я каждый день на связи с ним и его семьей. Сейчас я опять собираюсь в Женеву, чтобы увидеться с ним».

При этом Тодт почти не комментировал состояние здоровья Михаэля, заявив: «Новостей нет, за исключением того, что Михаэль каждый день изо всех сил стремится к прогрессу. Я читал какие-то сумасшедшие сообщения о его госпитализации. Как обычно, говорят те, кто ничего не знает. А те, кто знает, ничего не говорят. Я отношусь ко второй категории. Я удивлен, что о его госпитализации в больнице в Париже рассказали люди, которые обязаны хранить врачебную тайну. Они повели себя недостойно и лишили себя всякого доверия. Надеюсь, что мы найдем источник. Мы все должны помогать Михаэлю и надеяться на, скажем так, постоянный прогресс».

Таким образом Тодт отреагировал на просочившуюся ранее в прессу информацию о том, что Шумахера возили в Париж, где лечили его стволовыми клетками. Увы, семья легендарного автогонщика только подогревает интерес к нему, устроив вокруг Михаэля завесу тайны. Хотя современные средства коммуникации позволяют его близким создать что-то вроде пресс-службы и выдавать в свет информацию: максимально правдивую, либо ту, которая была бы максимально близка к правде. Но даже официальный сайт Михаэля Шумахера больше похож на музей, чем на кладезь актуальной информации.

Бывший руководитель команды «Феррари» Жан Тодт сказал в интервью итальянской газете «Република», что иногда смотрит гонки гран-при «Формула-1» со своим бывшим подопечным по команде Михаэлем Шумахером. Фото Pauline Richard / wikipedia.org

«Дейли Мейл» избежала судебных исков от семьи Михаэля

А иначе получается, что получается. В последний раз массовый интерес к бывшему гонщику проснулся в середине сентября, когда мир облетела информация, что Шумахер пришел в сознание. Впрочем, периодически то или иное издание «по капле» информировало своих читателей или телезрителей тем, что «Михаэль не прикован к креслу и сидит возле окна», «чувствует, что вокруг него любящие его люди», «он в сознании». Тот же Тодт впервые рассказал о том, что смотрит гонки с Михаэлем еще в ноябре прошлого года. И это был гран-при Бразилии. Правда, в этих новостях нет необходимой законченности, слов о реакции Михаэля на окружающее. Смотреть что-либо можно, извините, и с Лениным, создавая полный эффект присутствия и вовлечения Владимира Ильича в этот процесс. Здесь же сама информация выглядит обрывочно: «пришел в себя…», «в сознании…», «чувствует, кто его окружает…», «смотрит гонки…». И? Как реагирует? Есть ли хоть какой-то прогресс и возможен ли он в дальнейшем?

В конце декабря нынешнего года исполнится уже шесть лет с момента той трагедии, когда Михаэль получил травму головы, катаясь на горных лыжах. После этого конкретика была только в сумме, которую затрачивает семья на его лечение и содержание в больнице: 50 тысяч фунтов в неделю. Интересно, что озвучило ее английское издание «Дейли Мейл», и семейство Шумахера полностью проигнорировало эту публикацию, оставив ее и без комментариев, и, что немаловажно, без судебных исков. Поскольку ранее парочка немецких журналов попала на деньги, проиграв иски в судах. Если верить сумме в 50 тысяч, то в году получается 2,6 миллиона фунтов, а за шесть лет сумма увеличится до почти 16 миллионов. Судя по тому, как мало просочилось информации за шесть лет, окружение Шумахера серьезно вкладывалось не только в лечение Михаэля. Правда, личное состояние Красного Барона, как называли великого автогонщика, оценивается в разных источниках от 800 миллионов до миллиарда долларов, так что деньги вообще не проблема.

«Публика хочет знать подробности, ведь Михаэль — легенда автоспорта. Однако это решение семьи. Михаэль всегда оберегал свою личную жизнь, и мы выполняем его желание. Он никогда не рассказывал о себе и не показывал фотографии своих детей. Это трагическое происшествие оставило последствия, но это личное», — объяснял все тот же Тодт атмосферу глубочайшей секретности всего, что связано с Шумахером.

«Сейчас я смотрю гонки отца и понимаю, что в свое время он был очень классным пилотом. Я хочу стать таким же», — это все, чем порадовал прессу Мик. Фото Sven Mandel / wikipedia.org

На что способна современная медицина? После Рокфеллера ответ на этот вопрос ищут Шумахеры

Любопытно, что в сентябре в России проходил этап «Формулы-1», на который впервые приехал Мик Шумахер, сын великого гонщика. Более того, там еще гонялся Дэвид Шумахер, племянник Михаэля, сын его младшего брата Ральфа. Казалось бы, какая возможность узнать о самочувствии кумира из первых уст. Но в России на это время исчезла вся журналистика, как спортивная, так и желтая, и родственникам Шумахера не был задан ни единый вопрос о состоянии здоровья Шумми.

«В настоящее время мне советуют побыть еще один сезон в «Формуле-2», но я очень хочу попасть в «Формулу-1». Самое главное, чтобы место в команде было свободным. Сейчас я смотрю гонки отца и понимаю, что в свое время он был очень классным пилотом. Я хочу стать таким же», — это все, чем порадовал прессу Мик. Поэтому странно, что пресса кинулась сейчас обсуждать слова Тодта, который, в отличие от Шумахера-младшего, видит Михаэля гораздо реже.

Это, кстати, дает нам право на домыслы. Один из которых планетарного масштаба. Происходящее с Михаэлем в конце концов даст ответ на вопрос — на что способна современная медицина, не ограниченная в финансах. В случае если ей удастся вернуть к полноценной жизни своего пациента, это будет означать, что деньги побеждают природу. Нашумевшая кончина Дэвида Рокфеллера, который ушел из жизни в марте 2017-го в возрасте 101 года, показала, что даже смерть перестает быть всевластной — миллиардер умер после седьмой пересадки сердца. Сейчас законы медицины, казалось бы, говорят о том, что в случае утраты фрагментов мозга, да еще после шести лет, в течение которых никаких видимых улучшений не произошло, Шумахер так и останется до конца жизни человеком, не приходящим в сознание. И он может смотреть гонки «Формулы-1» сколько угодно, но вот полноценно посетить их будет не в состоянии.

Между тем уже в ближайшие выходные состоится этап гран-при Японии, на котором британский гонщик Льюис Хэмилтон может вплотную подобраться к Шумахеру по количеству титулов чемпиона «Формулы-1». У Хэмилтона большое преимущество в очках, что позволяет ему надеяться на шестую победу в общем зачете (у Шумахера их семь). И не этот ли факт заставил Тодта лишний раз вспомнить Шумахера и историю совместных просмотров, о которой он заикался еще год назад…

