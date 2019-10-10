Запланированная встреча. Леон все-таки сыграл против сборной России в этом году

Правда, не на том волейбольном турнире, на котором ждали

Мужская волейбольная сборная России после окончания провального чемпионата Европы отправилась в Японию. Там за 15 октябрьских дней подопечные Туомаса Саммельвуо проведут сразу 11 матчей на Кубке мира, который ныне носит статус коммерческого турнира. Раньше именно в этом соревновании разыгрывались первые путевки на Олимпиаду. Ожидалось, что в этом году большинство сборных не привезут основные составы, однако реальность оказалась иной. О том, как главная звезда мирового волейбола и бывший лидер казанского «Зенита» Вильфредо Леон и сборная Польши сыграли против сборной России в Японии, — в материале «Реального времени».

Словенцы обыграли и россиян, и поляков, отменив суперматч

Прошедший в сентябре сразу в четырех европейских странах чемпионат Европы преподнес кучу сенсаций на стадии плей-офф. Перед турниром вряд ли кто-то мог уверенно предсказать и общую победу сборной Сербии. Но главной командой, сотворившей две подряд суперсенсации, стала сборная Словении. Если бы в четвертьфинале россияне одолели подопечных Альберто Джулиани, то уже в следующем матче играли бы против Польши во главе с Вильфредо Леоном. Эту встречу, безусловно, ждали обе стороны — игры между поляками и россиянами давно носят принципиальный статус, к которому теперь прибавляется и присутствие суперзвезды уровня Леона.

Словенцы устроили праздник своим болельщикам и абсолютно по делу обыграли сборную России, отменив матч с такой громкой афишей. Затем также по делу в полуфинале была обыграна и Польша, причем с тем же счетом — 3:1. В финале дошло до того, что многие называли фаворитом именно словенцев, а не сербов, которые имели меньше времени на восстановление после пятисетовика с французами. Но у Сербии в решающий момент здорово проявили себя все лидеры, поэтому Словения осталась только с «серебром». Бронзовые медали получили поляки — и это справедливо. Несмотря на то, что подопечные Хейнена на Евро явно рассчитывали на большее, Леон был рад первой медали в составе сборной.

Туомас Саммельвуо сам поехал в Японию, хотя, по большому счету, он мог бы уже отправиться в расположение своей новой команды, питерского «Зенита», а в Азию отправить помощников.

А вот главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо после фиаско в четвертьфинале получил незапланированные выходные. Тренер не стал уходить от ответов и в СМИ вину за поражение публично взял на себя. В случае успешного выступления на Евро на японский Кубок мира сборную России мог повезти нынешний тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов. Такой план существовал у Всероссийской федерации волейбола, которая еще весной заявляла, что после олимпийского отбора в августе приоритетом для мужской сборной будет именно чемпионат Европы. В итоге финн сам поехал в Японию, хотя по большому счету он мог бы уже отправиться в расположение своей новой команды, питерского «Зенита», а в Азию отправить помощников.

Почему на Кубок мира Россия привезла дублеров, а Бразилия, США и Польша — основу?

Здесь довольно простое объяснение. В 2019 году календарь сборных получился весьма насыщенным и у некоторых команд включал в себя около 50 официальных встреч. Очевидно, что нужно было расставлять приоритеты. Так, Бразилия и США устроили смотр основы перед Олимпиадой. У бразильцев в Японию приехали все сильнейшие, кроме диагонального Уоллеса.

Как и россияне, на Евро большую ставку сделали итальянцы. Но они также вылетели в четвертьфинале. В итоге Италия в этом сезоне играла, по сути, дублирующими составами сразу два турнира сезона — Лигу наций и Кубок мира.

Другим путем пошли поляки. Действующие двукратные чемпионы мира позволили себе не брать на Евро, например, звездного Бартоша Курека, но привезли его в Японию, которая хорошо ему знакома, так как волейболист выступал здесь на клубном уровне. По факту, главный тренер сборной Польши Витал Хейнен на двух подряд турнирах сборных посмотрел в действии две разные модели игры. Главное же сходство в них было одно — присутствие Вильфредо Леона, который с июля нынешнего года официально получил спортивное гражданство поляков и вряд ли его утомило участие и в Евро, и в японском Кубке мира.

Действующие двукратные чемпионы мира позволили себе не брать на Евро звездного Бартоша Курека, но привезли его в Японию, которая хорошо ему знакома, так как волейболист выступал здесь на клубном уровне

По сути, поляки в этом году пожертвовали только Лигой наций, хотя и там был довольно крепкий состав. В полуфинале «Финала шести» в Чикаго им досталась в соперники как раз сборная России. Но за Польшу еще не мог играть Леон, поэтому россияне ту встречу выиграли относительно уверенно (3:1).

Туомас Саммельвуо же ожидаемо собрал на турнир в Азию не просто дублеров, а даже подзабытых возрастных игроков. Так, неожиданно в списке диагональных появился 34-летний Павел Круглов. Но его приглашение было оправдано тем, что он долгое время играл в московском «Динамо» со связующим Сергеем Гранкиным, который также поехал в Японию. Вторым пасующим стал Дмитрий Ковалев, который летом перебрался из уфимского «Урала» в питерский «Зенит». Остальные кандидаты на участие в Кубке мира легко прогнозировались, хотя были и сюрпризы в лице доигровщика казанского «Зенита» Андрея Сурмачевского, который дебютировал в играх за сборную России. И дебютировал весьма успешно.

Воронков сыграл как Леон

Матч Россия — Польша на Кубке мира прошел накануне в Хиросиме, что на юго-западе острова Хонсю. В Японии подопечным Саммельвуо за 15 дней пришлось сменить сразу три локации (Нагано и два зала в Хиросиме). Поляки выставили максимально боевой состав с Бартошем Куреком и Вильфредо Леоном в основе (по разным причинам после чемпионата Евро сборную покинули четверо волейболистов, но глубина состава позволяет полякам оставлять их отсутствие незамеченным). У россиян вышли Гранкин — Круглов, Подлесных — Воронков, Яковлев — Филиппов. На позиции либеро играл Голубев, которого по ходу встречи заменил Андреев.

Польша довольно уверенно начала матч, выбив Россию с приема. Однако поведя в стартовом сете 22:18, подопечные Хейнена словно успокоились, и вели себя так, словно партия уже точно в кармане. Россияне этим воспользовались и быстро счет сравняли (22:22), а затем и сенсационно выиграли сет (27:25). Героем отрезка стал уже упомянутый Сурмачевский, которого в основном выпускают на подачу. Но здесь он приносил реальную пользу не только в своем излюбленном элементе, поднимая важные мячи, но и в защите.

Поляки выставили максимально боевой состав с Бартошем Куреком и Вильфредо Леоном в основе

Поляки быстро учли все ошибки и в трех остальных партиях уже не давали сбоев, играя максимально сконцентрировано и в итоге победив со счетом 3:1 (25:27, 25:21 25:18, 25:22). Связующий Фабиан Джизга максимально задействовал ударную мощь в лице Леона и Курека, которые в итоге наколотили по 19 и 12 очков соответственно. У сборной России отличный матч удался новичку казанского «Зенита», доигровщику Федору Воронкову. Он набрал столько же очков, сколько и Леон (19), но при этом показал и отличные цифры реализации атаки (70%). В целом, россияне проиграли и на излюбленном блоке (7—9), и на подаче (4—10 по эйсам), а также допустили намного больше ошибок в целом (30 против 19). Неплохо команда Саммельвуо выглядела только в атаке, как раз выиграв этот компонент у соперника (58—51).

— Мы хорошо сыграли, особенно в атаке, — говорил после игры на пресс-конференции Туомас. — Конечно, были мячи, которые можно было сыграть по-другому. Мы постоянно были в положении догоняющих. Это одна из причин, почему допустили много ошибок на подаче — пытались рисковать. Всегда интересно сыграть с такой тактически обученной, хорошо подающей командой. Я рад, что наши парни совершенствуются.

Отметим, что Подлесных и Воронков были хороши. Федор отлично выступил в атаке, он улучшает свою игру. Он редкий для своей позиции игрок: высокий, но при этом с довольно неплохим приемом. Такие волейболисты должны быть чаще в сложных ситуациях, получать опыт.

Федор Воронков набрал столько же очков, сколько и Леон, но при этом показал и отличные цифры реализации атаки

В свою очередь Витал Хейнен отметил, что при Саммельвуо сборная России стала играть в более умный волейбол и сильна в любом составе, но большое количество ошибок на подаче должно заставить призадуматься тренерский штаб Туомаса.

Таким образом, россияне с тремя поражениями в шести матчах практически лишились шансов на медали турнира в Японии. Двумя неделями раньше на Кубке мира здесь же играла женская сборная России, которая привезла бронзовые медали, и это было признано успехом. Общий призовой фонд японского турнира даже меньше, чем в ежегодной Лиге наций, однако ФИВБ (Международная федерация волейбола) на Кубке мира больше поощряет игроков. Если большая часть призового бюджета Лиги наций уходит в федерации, то здесь значительная часть денег достается игрокам. Это компенсация им за напряженный график (11 игр за 15 дней) не только мирового кубка, но и всего нынешнего сезона сборных.

Основные составы России и Польши встретятся только на Олимпиаде?

Теперь ближайшую игру России и Польши мы увидим только в летней Лиге наций. Уже известно, что в конце мая российский этап пройдет в Ярославле на хоккейной «Арене-2000», здесь в КХЛ свои домашние матчи играет местный «Локомотив». Но далеко не факт, что в заявке будут все сильнейшие игроки со стороны обеих команд. Глубина состава этих сборных позволит экспериментировать даже за несколько месяцев до Олимпиады. Так, на позицию основного связующего у команды Саммельвуо прямо сейчас есть сразу четыре кандидата (Кобзарь, Бутько, Ковалев и Гранкин). Интересно, что принесет перевод Максима Михайлова в доигровку в казанском клубе. Возобновит ли игровую карьеру Алексей Вербов в январе?

Ближайшую игру России и Польши мы увидим только в летней Лиге наций

А вот как раз в Токио встреча основных составов России и Польши очень вероятна. По итогам же 2019 года в плане результата у команд паритет: россияне выиграли в полуфинале Лиги наций летом (3:1), а поляки взяли своеобразный реванш на Кубке мира с тем же счетом. Но уже пора привыкнуть, что Польша с Вильфредо Леоном и без него — это разные команды.