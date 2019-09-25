Карма Саммельвуо. Почему сборная России провалила волейбольный Евро

Разбираемся в причинах неудачного выступления

В последние годы мужской чемпионат Европы складывался для сборной России удачно — в 2013-м и в 2017-м она его выигрывала. Этой осенью от подопечных Туомаса Саммельвуо ждали как минимум медалей. Турнирный расклад на групповом этапе и сетка плей-офф обещали топовый матч на стадии полуфинала, где россияне должны были сыграть с Польшей, за которую с лета выступает Вильфредо Леон. Однако команда Саммельвуо неожиданно уступила в четвертьфинале Словении, которую на домашнем стадионе в Любляне поддерживали 11 тысяч зрителей. О том, почему случился такой провал и что ждет российскую команду дальше, — в материале «Реального времени».

Туомас дал лишь сбой, выводы будут после Олимпиады

За нынешний результат полную ответственность несет наставник сборной России. Поражение от Словении во многом тренерское. Туомас Саммельвуо подбирал состав, он не брал тайм-аут в четвертой партии, когда это напрашивалось, он долго не менял Волкова, когда у того откровенно не заладилась игра в одном из сетов. В конце концов, банально не сработала стратегия финна на турнир: кроме сборной России, ни одна из команд на турнире не начинала все 5 матчей на групповом этапе абсолютно разным составом.

Идея была понятна: тренерский штаб по ходу турнира хотел проверить все возможные сочетания, показать каждому игроку, что он важен. Но одно дело проворачивать такой трюк во время Лиги наций, которая играется уикендами, другое — на краткосрочном турнире вроде чемпионата Европы. Это повлияло и на атмосферу, и на командный дух, который так проповедует в своих командах Саммельвуо. К слову, в его чемпионском «Кузбассе» результат делался, по сути, одной стартовой шестеркой. Но не стоит забывать, что и ее на весь сезон не хватало, так как в феврале было болезненное поражение в Кубке Вызова от «Галатасарая», которое привело к вылету из турнира.

За нынешний результат полную ответственность несет наставник сборной России. Поражение от Словении во многом тренерское. Фото cev.eu

Очевидно также, что история с переходом тренера из «Кузбасса» в «Зенит» не прошла бесследно — даже со стороны было заметно, что контакт между тренером и командой не был таким высокодуховным, как в той же Лиге наций летом. Финн всю игру со Словенией привычно провел на ногах, выплеснул много эмоций, подбадривал подопечных, много говорил, покраснел, вспотел. Но все зря. Итоговые 1:3 от словенцев, даже на их площадке, — это провальный результат. Однако тут стоит отметить, что Туомас в сборной дал только сбой. Настоящий спрос с него будет будущим летом, на Олимпиаде в Токио. Этот год в целом получился для финна очень хорошим. Поражение от словенцев он может воспринимать как тревожный звонок на будущее и личную неудачу, которую просто надо проанализировать и пережить.

— Этим и интересен спорт: вы легко выигрываете предыдущий матч, а следующая встреча — это всегда война с самого начала, — сказал Саммельвуо после игры. — Мы прекрасно знали, что соперник будет отлично подавать. Должен поздравить словенскую команду, они отлично сыграли. Они очень хорошо атаковали по высоким мячам, не в наш блок, а обводили. С другой стороны, у нас было много проблем с собственной атакой в первых двух партиях. Сегодня они были намного лучше нас.

Проблемы с подачей и с приемом

Если более детально рассматривать игру против Словении по статистике, то 24 ошибки на подаче при 93-х попытках — это огромная цифра. В каждой из партий россияне ошибались значительно больше соперника и в других компонентах. Весь турнир также была проблема с приемом, и к четвертьфиналу она никак не решилась. Стабильно работал только блок (10—6 в пользу россиян).

Новичок казанского «Зенита» Валентин Голубев явно не тянет на роль основного игрока. Фото cev.eu

У нас не было колоссальных проблем и с атакой, Полетаев (20 очков в целом за игру) и Клюка (19 очков) показали хорошую эффективность в этом компоненте. Тот же Егор был хорош и на подаче, сделав 4 эйса, но совершенно провалил прием. По-прежнему слабейшей линией в сборной является позиция либеро. Новичок казанского «Зенита» Валентин Голубев явно не тянет здесь на роль основного игрока — контраст с Алексеем Вербовым, завершившим карьеру игрока и в сборной, и в клубе, очень ощутим. До Олимпиады остается меньше года, и место либеро, по сути, вакантно. События могут развиваться самым непредсказуемым образом: от того, что эту позицию может занять кто-то, кто здорово проявит себя в стартующем совсем скоро чемпионате России — вплоть до того, что в январе возобновит игровую карьеру сам Вербов.

Также непонятно, что случилось со связующими, которые неэффективно играли с первым темпом. Не лучший матч провел и главная «зажигалка» этой сборной Дмитрий Волков, который наошибался почти во всех игровых компонентах. Самое неприятное, что ошибки он делал в решающих розыгрышах, а также полностью провалил второй сет. По большому счету, равной замены Дмитрию на скамейке не было, поэтому Саммельвуо стал заложником подбора волейболистов в линии доигровщиков. Но и это не снимает вопросов к тренеру, который так и не решился на замену и не выпустил хотя бы Карпухова, которого он прекрасно знает по кемеровскому «Кузбассу». Наверняка был вариант попробовать выпустить в доигровку и Максима Михайлова. Далеко не все соперники оказались бы готовы к такому ходу. Пусть прием бы и ослаб, но точно усилилась бы атака, которая в середине игры откровенно просела.



Злая Словения

Многое в игре со словенцами решили и детали. Например, необъяснимые ошибки блокирующих и доигровщиков сборной России, которые раз за разом касались сетки. Такие ошибки принято называть техническими, но они случались в очень важные моменты игры. Туомас не несет ответственности персонально за каждую, но раз они повторялись и повторялись, можно прийти к выводу, что тренер не сделал должный акцент на таком важном моменте, как функциональная готовность и возможный недонастрой. Скорее всего, в голове у большинства игроков уже засела мысль о вероятном полуфинале против Польши. Словению удалось без труда обыграть на групповом этапе в этом же зале, и четвертьфинал, если и обещал какие-то объективные трудности, то только не с итоговым результатом — проходить эту стадию мы были обязаны.

Да, Саммельвуо проиграл этот матч, но как фантастически подопечные Альберто Джулиани бились за каждый мяч в защите. Фото cev.eu

Но тут уже стоит отдать должное и самим словенцам. Да, Саммельвуо проиграл этот матч, но как фантастически подопечные Альберто Джулиани бились за каждый мяч в защите. Как здорово провел игру связующий Деян Винчич, который еще пару лет назад был одноклубником Алексея Спиридонова в красноярском «Енисее». Атаки партнеров по команде он распределял довольно равномерно, в итоге нельзя сказать, что у Словении был какой-то один герой матча. Хозяева площадки выиграли четвертьфинал у России, будучи именно командой — каждый бился за каждого. В какой-то момент даже пугала злость, с которой те же Гаспарини, Урнаут и Цебуль вколачивали мячи в площадку россиян. С настроем у этих ребят вечером понедельника проблем не было никаких.

Пока что словенцы идут по своему же графику 2015 года — тогда они уступили в пятисетовом финале французам, хотя имели все шансы на победу. На этом Евро в полуфинале их ждет Польша с Леоном, и тут комментарии излишни. Словения снова будет явным аутсайдером игры, но именно это и может сыграть ей на руку.

Формат турнира оставляет желать лучшего

Безусловно, на выступление россиян повлиял и формат проведения Евро. На групповом этапе у подопечных Саммельвуо не было ни одного серьезного соперника в пяти матчах. Проблемы возникали лишь в отдельных сетах. Та же Словения была обыграна легко — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) и по счету, и по игре. Сама по себе ситуация, когда двум соперникам приходится встречаться за неделю по два раза, не очень благотворно влияет на зрелищность турнира. Хотя в случае с матчами Россия — Словения вышло как раз наоборот: хозяева площадки сделали необходимые выводы из поражения на групповом этапе и выиграли ответную игру, абсолютно доминируя в двух сетах из четырех.

Но в целом нынешний формат проведения чемпионата Европы стоит признать далеко не самым оптимальным. Посещаемость турнира в четырех разных странах оставляла желать лучшего. Россияне играли все матчи в группе в пустых залах, а в решающий момент сказался и фактор поддержки родного стадиона в Любляне: чуть более 11 тысяч зрителей поддерживали Словению на высочайшем уровне, и наши чуть дрогнули. Особенно это было заметно в начале второго сета, когда словенцы увеличивали отрыв на кураже, подбадриваемые трибунами, — 4:1, 5:1, 6:1…

С 1 по 15 октября команда примет участие в Кубке мира, который теперь уже ничего не решает и не дает. Фото vk.com/russiamensvolley

Теперь у российской сборной впереди, по сути, проходной турнир в Японии. С 1 по 15 октября команда примет участие в Кубке мира, который теперь уже ничего не решает и не дает, и не является важным ни с коммерческой стороны, ни с точки зрения престижа. Хотя раньше именно на этом турнире разыгрывались две путевки на Олимпийские игры и именно мировой кубок был важнейшим соревнованием в предолимпийский год.

В расширенном списке сборной сейчас 17 игроков, и пока непонятно, кто из тренерского штаба Саммельвуо отлучится чуть более чем на две недели в Японию. Из состава, который выступал на Евро в Словении, на Кубок мира полетят только 6 игроков: Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев, Антон Семышев, Антон Карпухов, Евгений Андреев и Валентин Голубев. Сам Туомас, возможно, и пропустит большую часть Кубка мира, приехав лишь на несколько дней. Впереди у тренера дебютный клубный сезон в питерском «Зените», но официально он еще не работал с командой ни дня из-за занятости в сборной России.