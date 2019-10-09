«Пятерочка» открыла первый магазин в новой концепции

Первые покупатели уже оценили обновление «Пятерочки»

Этой осенью торговая сеть объявила о запуске новой концепции и открыла первый универсам. Магазин площадью 360 квадратных метров и ассортиментом около 5 000 позиций находится в Москве на Малой Филевской улице.

Работать над новой концепцией начали еще год назад. При ее разработке учли современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей. При этом был сохранен традиционный для сети акцент на низкие цены.

«В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живет рядом и работает в нем. Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок», — комментирует генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

Изменения затронули и внешнее оформление, и ассортимент. В новом магазине категория fresh* увеличилась почти в два раза и теперь занимает около половины торгового зала. На «фреш-арене» площадью в 150 квадратных метров представлено большое разнообразие фруктов и овощей. Здесь же можно найти часть продуктов с коротким сроком годности. В обновленной «Пятерочке» гости найдут широкий выбор готовой продукции (food-to-go** и ready-to-eat***), могут купить кофе или свежевыжатый апельсиновый сок в специальной зоне (кроме того, в ней можно зарядить гаджеты). Как и многие ретейлеры, «Пятерочка» расширяет ассортимент в том числе за счет собственного производства. В центре зала в обновленном магазине находится собственная пекарня, которая дает возможность предлагать гостям магазинов большой выбор свежеиспеченной вкусной хлебобулочной продукции.

Акцент на свежесть отражен и в дизайне интерьера и экстерьера, где использованы натуральные материалы и преобладает теплая цветовая гамма. Отдельного внимания заслуживают световые решения, использованные в новом магазине: в зонах с фруктами и овощами преобладает направленный свет, а в кассовой зоне располагаются лампы рассеянного света для создания уютной атмосферы.

В рамках новой концепции торговое пространство и навигация организованы таким образом, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт при совершении покупок. Теперь, чтобы быстро приобрести свежую или готовую продукцию, не нужно обходить весь торговый зал — эти категории представлены рядом со входом. А вот по периметру магазина расположены товары, обычно закупаемые впрок. Еще одно нововведение — организация «сезонной зоны», где в зависимости от времени года обновляется ассортимент товаров. Кроме того, новая «Пятерочка» оборудована пятью кассами самообслуживания, что повышает эффективность работы торговой точки.

Поддерживая различные экологические инициативы, «Пятерочка» активно внедряет их в магазинах. Так, впервые в новом универсаме используются покупательские корзины из переработанного пластика. Также представлены многоразовые сумки для продуктов и установлен фандомат — специальный аппарат, куда можно сдать пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки.



До конца этого года торговая сеть «Пятерочка» планирует открыть еще шесть магазинов в новой концепции в Москве и Московской области, а также оптимизировать процесс поставки новых материалов и оборудования. С 2020 года «Пятерочки» в новой концепции начнут появляться во всех регионах страны.

* fresh — свежие продукты (с англ.)

** food-to-go — еда на вынос (с англ.)

*** ready-to-eat — готовая еда (с англ.)

