«Чистополь надо спасать. Иначе к 2022 году, когда начнется реставрация, реставрировать будет уже нечего»

Академик Наиль Валеев о гибнущих домах уникального города и о том, стоит ли звать Тарантино на открытие музея романа «Доктор Живаго»

В сентябре в Чистополе прошла всероссийская научная конференция «Центр и периферия в российском культурном пространстве ХIХ—ХХI веков», посвященная 70-летию академика Академии наук РТ Наиля Валеева. Воспользовавшись этим поводом, «Реальное время» поговорило с вдохновителем и научным куратором большой перезагрузки Чистополя о том, чем знаменит «город-музей» и какие культурные проекты в нем уже реализованы.

«Гладков писал, что классики на улицах Чистополя спотыкаются друг о друга»



— Наиль Мансурович, вы часто повторяете, что другого такого города, как Чистополь, в нашей стране больше нет. Почему? И как вам пришла мысль именно там организовать всероссийскую научную конференцию «Центр и периферия в российском культурном пространстве ХIХ—ХХI веков»?

— Потому что это действительно удивительный город. 200 писателей жили в одном месте в эвакуации на протяжении двух лет, среди них лауреат Нобелевской премии. Где еще такое было? Как бы на особицу в Чистополь было эвакуировано до 500 детей писателей, деятелей культуры, среди которых доктор Леонид Рошаль, актер Алексей Баталов, дети Пастернака, сын Цветаевой Георгий Эфрон, сын Аркадия Гайдара Тимур, будущий контр-адмирал.

— Ну а разве в Москве писатели не жили в таком же, если не большем, количестве?

— Москва — это Москва, а тут малый исторический город. Своеобразие еще и в том, что писатели жили здесь в очень компактной среде. Александр Гладков писал, что классики на улицах Чистополя спотыкаются друг о друга (смеется). Ну а что? В столовую Литфонда они ходили два раза в день, в исполком города почитать свежие газеты, в библиотеку и, естественно, все время встречались и общались.

И город тогда совершенным образом преобразился: до июня 1941 года в нем жило 25 тысяч человек, а к лету 1942-го было уже 50 тысяч. Ведь в Чистополь были эвакуированы и второй Московский часовой завод, и судоремонтный, и завод автоспецоборудования, и ряд других. А из Союза писателей в Чистополе проживали весьма значительная часть его членов. В прикамском городе функционировал президиум СП СССР (М.В. Исаковский, К.А. Тренев, Л.М. Леонов, Б.Л. Пастернак и др.), возглавляемый К.А. Фединым. Здесь в СП приняли Марию Петровых, Виктора Бокова и др.

Фото godliteratury.ru

200 писателей жили в одном месте в эвакуации на протяжении двух лет, среди них лауреат Нобелевской премии. Где еще такое было? Александр Гладков писал, что классики на улицах Чистополя спотыкаются друг о друга

В той же Елабуге, для сравнения, жили около 30 писателей (самые видные — Марина Цветаева и Михаил Лозинский, поэт, переводчик «Божественной комедии» Данте). В Казани писатели тоже пребывали — где-то около 60 человек, но там они жили, как на перевалочной базе. А в Чистополе писатели жили стабильно, и этим город, конечно, очень интересен.

По поводу научной конференции… Младшие мои коллеги из лаборатории «Многофакторного…» решили к моему 70-летию организовать в Чистополе конференцию, поскольку город в 1941—1943 годах был одним из литературных и культурных периферийных центров СССР. У города очень богатая история с древности и до наших дней, поэтому научные форумы будут проводиться регулярно. В 2020 году будет отмечаться 130-летие со дня рождения Бориса Пастернака, и мы договорились с министром культуры РТ Ирадой Аюповой, что проведем в городе вторые Международные Пастернаковские чтения (первые прошли в 2016 году).

Планируем пригласить на них Дмитрия Быкова, автора добротной книги «Борис Пастернак» в серии ЖЗЛ. Потом, автора книг о Пастернаке и Цветаевой Бориса Мансурова, критика-пастернаковеда Наталью Иванову, которая участвовала в первых чтениях. Ну и, разумеется, все желающие из регионов России, а также республиканские литературоведы и члены нашей лаборатории гуманитарных исследований.

— Кто руководит молодежной лабораторией?

— Заведующим мы выбрали 35-летнего, но уже известного в стране поэта и ученого Алексея Саломатина. Он кандидат филологических наук, завершил докторскую диссертацию и вскоре выходит на защиту. Перешли в лабораторию из университета доктора наук профессора А.Э. Скворцов, М.О. Новак и другие специалисты — языковеды, историки, по компьютерным технологиям. Всего десять человек, почти все дипломированные ученые.

Мы около пяти лет вели переговоры о необходимости создания Отделения гуманитарных наук при КНЦ РАН с председателем Федерального исследовательского центра Казанского научного центра РАН академиком О.Г. Синяшиным. Остается теперь радоваться, что наши планы удалось успешно реализовать, и создана новая структура, которая, надеюсь, в ближайшие годы станет известной в стране. В перспективе необходимо при КНЦ РАН создавать полноценный научно-исследовательский гуманитарный институт, который разрешал бы многие актуальные вопросы современной жизни.

В данное время филологи лаборатории, помимо своих научных трудов, начали заниматься и темой писателей, живших в годы войны в Татарии и Чистополе. В частности, одним из первых в свет выйдет сборник стихов истинно народного советского поэта М.В. Исаковского, который написал великие стихи, более 30, ставшие любимыми песнями — «В лесу прифронтовом», «Ой, туманы мои, растуманы», «Огонек», «Лучше нету того цвету» и массу других, которые пел весь Советский Союз. К нему готовится статья-предисловие о чистопольском периоде жизни Исаковского, о его произведениях, написанных здесь, а также все его лучшие произведения. Планируем дать портреты писателя чистопольского периода, рисованные местным художником Иваном Нестеровым, а также младшим сыном доктора Д.Д. Авдеева, Валерием Дмитриевичем, который также рисовал и фотографировал всех писателей, регулярно бывавших в их доме.

Во все сборники будет вложена «Литературная карта Чистополя». Будет издана нами пьеса «Нашествие» Леонида Леонова, написанная в Чистополе и впервые поставленная в городском театре в 1942 году. Леонов сам руководил подготовкой спектакля к постановке с участием артистов Ленинградского областного театра имени Ленинского комсомола, волею судьбы оказавшихся в эвакуации. Позже он говорил, что, несмотря на то, что «Нашествие» ставил МХТ, чистопольский вариант ему нравился больше, что в Чистополе все выходило глубже, честнее. К его пьесе будут даны соответствующие предисловие и комментарии.

Фото godliteratury.ru

В Чистополе эти два года жили ярчайшие представители советской литературы эпохи. Пастернак — это важная тема для Чистополя, но в ту пору его знали лишь интеллигенты города

Каждый сборник рассчитан на 150 страниц, и будет их около десяти, для начала. Готовим цикл «Чистопольская тетрадь» и некоторые другие стихи Арсения Тарковского, написанные в октябре — ноябре 1941 года. Нельзя оставить без внимания стихи Виктора Бокова, Марии Петровых, Николая Асеева, Веры Инбер. Последняя, прилетев на несколько дней из блокадного Ленинграда, свой «Пулковский меридиан» впервые прочитала тоже в Чистополе. В Чистополь прилетал из Сталинграда и Василий Гроссман. Правда, тут у него случилось горе — от разрыва снаряда времен гражданской войны погиб его 16-летний приемный сын.

Чтобы оживить работу в гуманитарной сфере республики, по согласованию с президентом АН РТ академиком М.Х. Салаховым, в 2015 г. и при Академии наук РТ был организован Камский научный центр, в котором занимаются научными исследованиями в настоящее время семь ученых. К настоящему времени мы подготовили в центре работу «Свод памятников истории и культуры Чистополя», коллективную монографию «Чистополь: прошлое и настоящее».

— Когда хотите начать реализовывать эти идеи?

— Названные работы почти готовы к печати и вскоре планируем их публикацию. Известные наши ученые неоднократно говорили, что Россия сильна провинцией, и это легко подтверждается на примере Чистополя.

«Нужно создавать современный музей романа «Доктор Живаго»

— Но в основном он интересен, наверное, тем, что там жил и писал Пастернак?

— Как я уже говорил, в Чистополе эти два года жили ярчайшие представители советской литературы эпохи. Пастернак — это важная тема для Чистополя, но в ту пору его знали лишь интеллигенты города. По-московски известным литературным салоном, «почти клубом» был дом Дмитрия Дмитриевича Авдеева, прототипа Юрия Живаго, потомственного земского врача, человека высокой культуры.

Вот в этом доме нужно создавать современный музей доктора Живаго, музей романа «Доктор Живаго». Над концепцией музея мы настойчиво работаем. В дом Авдеева многие писатели ходили еженедельно, и некоторые по весьма прозаической причине — чтобы поесть вволю. А куда еще пойдешь? Богатыми ведь были только врачи, две семьи в Чистополе: Авдеевы и Самойловы. Хотя многие из писателей сами были далеко не бедные. Например, сын Константина Тренева, Виталий, привез отца и семью в Чистополь на импортной легковой автомашине — представляете, легковая машина в Чистополе военной поры! Они привезли с собой даже собаку, которую ежедневно нужно было кормить. Сейчас есть возможность показать обе стороны медали, и этим надо пользоваться.

Думается, «Музей романа «Доктор Живаго» будет совершенно уникальным местом, его с интересом посетят гости города, а также поклонники таланта поэта. Надо информировать о Чистополе, о замечательном мемориальном музее Пастернака и о памятнике, установленном в парке напротив музея в 2015 году всех знатоков и любителей пастернаковского творчества. Например, Тарантино, у которого Пастернак любимый поэт, он бывал на его могиле в Переделкино. Думается, он с удовольствием приедет. Американцы в восторге от трехсерийного фильма, поставленного по роману, им будет интересно посетить наш город. Опять же итальянцы, первыми издавшие «Доктора Живаго». Хотя Фельтринелли делал свой бизнес — нажился на Пастернаке, тем не менее факт издания имеется, и итальянцев, что-то понимающих в искусстве и литературе, Чистополь должен привлечь.

Фото kartarf.ru

По-московски известным литературным салоном, «почти клубом» был дом Дмитрия Дмитриевича Авдеева, прототипа Юрия Живаго, потомственного земского врача, человека высокой культуры



— А дом Авдеева хорошо сохранился?

— Не очень, он уже трижды горел.

— По каким причинам?

— Жильцы дома были выселены по программе аварийного и ветхого жилья. Сейчас в Чистополе десятки домов из-за этой программы под угрозой. Бомжи «бомбят», алкаши крыши снимают, в металлолом сдают. В итоге дома быстро погибают. Дом, где жил М.В. Исаковский с семьей, вполне приличный двухэтажный дом с видом на Каму, снесли лет 15 назад. Недавно смахнули дом К.А. Федина, преступное деяние, и виновников нужно заставить восстановить мемориальный памятник. Дом К.А. Тренева и его зятя Петра Павленко, секретаря Союза писателей СССР — большое двухэтажное здание на улице Льва Толстого — уже разбомблено, без крыши и окон, страшно смотреть.

— Вы не рассказывали об этом кому-то из тех, кто принимает решения?

— Мы пытаемся довести, но это очень сложно. Сами видите, тут с Казанью бы еще разобраться. То Арские казармы исчезают, то Мергасовский дом грабят, то еще что-нибудь. Люди совесть потеряли, перила срезают в расселенных домах, трубы вырезают. В Чистополе то же самое, соседи даже полы выдирают, все стройматериалы, какие можно, вытаскивают. Руководство города и музея-заповедника пытаются объяснять, конечно, таблички вешают. Но те, кто занимается уничтожением памятников, не слышат. Надо как-то спасать город. А то до 2022 года, когда начнется реставрация, реставрировать будет уже нечего.

«Музеев в Чистополе должно быть много и они должны быть разноплановые»

— Когда вы вплотную занялись Чистополем?

— В 2014 году мы, ведомые И.Ш. Халиковым, провели хорошую презентацию в Национальном музее для министра культуры России В.Р. Мединского, получилось очень здорово. Министр сказал, что звезды сошлись над уникальным городом: 2015 год был объявлен годом литературы, Б.Л. Пастернаку исполнится 125 лет, 70-летие великой Победы, писатели в чистопольской эвакуации...

Я где-то с середины 80-х годов занимался историей Елабуги, основную творчески активную жизнь провел там, 35 лет отдал Елабужскому педуниверситету. И, занимаясь местным краеведением, публикуя статьи о погибших памятниках Елабуги, о Стахеевых, о Капитоне Невоструеве и т. д., параллельно подбирал материалы по Чистополю. С одной стороны, Чистополь — моя родина, а с другой, мне всегда было интересно сравнивать эти два города. Они в каком-то смысле очень похожи — оба компактные, исторически интересные, оба с характерной застройкой середины XIX века. Думал — какой же из них ярче, интереснее? Сейчас, конечно, уже убедился, что Чистополь недосягаем для большинства малых исторических городов России. 200 писателей в одном месте два года — это же фантастический ресурс! Во всем мире ищут какую-нибудь одну фамилию, какую-нибудь зацепочку, чтобы привлечь в город туристов, а мы здесь думаем, кого выбрать в первую очередь из этих двухсот.

Чистополь — это город-музей. Не город музеев, а город-музей. И музеев там должно быть много. Но они должны быть разнообразные и разноплановые, у города для этого есть фактура, он действительно очень своеобразный и уникальный.

Фото inde.io

Чистополь — это город-музей. Не город музеев, а город-музей. И музеев там должно быть много

После презентации города министру культуры России И.Ш. Халиков поддержал нашу инициативу о создании в Чистополе историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Мы знали, что И.Ш. Халиков любит Пастернака, может наизусть прочитать десятки стихотворений поэта. Найдите еще чиновника такого ранга, который бы знал и понимал произведения Пастернака! (Смеется.)

Вообще, активно заниматься Чистополем я начал после того, как перешел из министерства в вице-президенты Академии наук Татарстана (в 2007—2009 годах наш собеседник был министром образования и науки РТ, — прим. ред.). В частности подготовил и издал энциклопедию «Чистополь литературный». Это 500 страниц, 330 имен. Она очень важна для определения города как одного из литературных центров огромного Советского Союза в 1941—1943 годах. В прошлом году был дополнительный конкурс «Благоустройство малых исторических городов России», где в президиуме сидел Борис Евгеньевич Пастернак, внук поэта, государственный эксперт по малым историческим городам России. В конкурсе участвовали десятки российских городов, Татарстан был представлен Менделеевском, Елабугой, Тетюшами и Чистополем. И не без поддержки Пастернака именно Чистополь выиграл еще 100 миллионов рублей.

В итоге Мединский поддержал нас в наших начинаниях. После его приезда в Чистополь в июне 2014 года вновь созданный заповедник через полгода выиграл большой грант правительства России (около 3 миллиардов рублей). И только ныне началась разработка проектов реставрации и реконструкции города.

Идею музея-заповедника очень серьезно поддерживал бывший глава Чистополя Ильдус Ахметзянов. Мы пригласили для этой работы знающих дело выпускников-историков Елабужского госпедуниверситета. Сейчас в музее-заповеднике работает около 80 человек, для Чистополя это весьма значимая цифра, рабочих мест в городе мало. Благодаря нашей коллективной деятельности город становится привлекательным, туда все активнее едут туристы на автобусах, некоторые прибывают на теплоходах, многие индивидуальным транспортом. Сейчас число теплоходов, делающих остановку на чистопольской пристани, превысило сотню. Для заинтересованных пассажиров Чистополь — часть обязательной высокоинтеллектуальной программы.

Фото Ильи Репина

«Чистополь литературный» — это 500 страниц, 330 имен. Энциклопедия очень важна для определения города как одного из литературных центров огромного Советского Союза в 1941—1943 годах

«В преддверии Олимпиады-80 в Чистополь перевели политических заключенных»

— Нам стало известно, что вы занимаетесь еще одной большой темой — знаменитыми сидельцами Чистопольской тюрьмы.

— Да, это проект «Особо опасные государственные преступники» в Чистопольской тюрьме». Тема, однозначно, мирового масштаба — важная страница истории нашей страны и, разумеется, Чистополя. Но глубоко она пока не разработана. Никто не знал, да и сейчас не знает точного количества «особо опасных государственных преступников» (так называли диссидентов-политзаключенных) в Чистопольской тюрьме. В преддверии Олимпиады-80, в октябре 1978 года, из Владимирского централа решили перевести политических заключенных в недосягаемый для любознательных иностранных туристов Чистополь. В моем списке на данный момент уже 104 имени ООГП. Среди них Сергей Ковалев, который при Ельцине стал уполномоченным по правам человека, Натан Щаранский — будущий трижды министр Израиля, который боролся за права советских евреев, а сейчас занимается евреями-репатриантами. Кстати, Щаранский готов приехать в Чистополь на открытие музея жертв политических репрессий.

В Чистопольской тюрьме сидел Анатолий Марченко, автор известной в свое время книги «Мои показания», опубликованной на Западе. Он провел в лагерях и тюрьмах больше 20 лет и умер 8 декабря 1986 года в чистопольской тюрьме, точнее, в бывшей поликлинике часового завода. Ранее Марченко сидел в пермской 35-й зоне, два месяца держал там голодовку с требованием освободить всех политзаключенных СССР, потом его перебросили в Чистополь, на более строгий режим. Но и здесь он продолжил голодовку. Сто с лишним суток Марченко выдержал, но потом его убедили, что из нее надо выходить, поскольку политзаключенных начали выпускать (это был конец 1986 года). У жены уже было разрешение на выезд с семьей в Израиль, но он этого не знал. Там несостыковка была буквально в несколько дней. Похоронен он в Чистополе, на могиле установлен камень.

И таких судеб — сто с лишним, представляете? Там сидели и доктора наук, известные ученые, и политические деятели. Например, Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, начальника контрразведки у Бендеры. Скандалист был — его постоянно отправляли в «трюм» (карцер), он также регулярно объявлял голодовки. Или вот был некий уголовник Труфанов. В 1983 году он пишет жалобу генеральному прокурору СССР, прокурору ТАССР и прокурору Чистополя, где обозначает, что он сиделец со стажем, с 1948 года, весь больной. Он даже в ООН писал. Конечно, эти письма изымали и уничтожали.

Я беседовал и с ветеранами ФСИН, которые помнят этих заключенных.

— И они рассказывали под запись?

— Да, конечно. И интересно рассказывали и рассказывают. Из каждой беседы, особенно с ветеранами, выносишь что-то примечательное. Например, что нары в дневное время пристегивались к стене, лежать на них было нельзя. Это общее правило, но ныне оно звучит как-то неправдоподобно. Потом, как их кормили, как они получали и отправляли почту и бандероли, как их лишали свиданий и пр. Если не проштрафился, имеешь право на одно письмо в месяц. Если попал в «трюм», никакого письма уже не положено. Всплывают и документы, материалов много. Много и публикаций-воспоминаний бывших диссидентов, сидевших в Чистопольской тюрьме, как в изданных в разные годы книгах, так и электронные версии.

Фото hromadske.ua

В Чистопольской тюрьме сидел Анатолий Марченко, автор известной в свое время книги «Мои показания», опубликованной на Западе. Он провел в лагерях и тюрьмах больше 20 лет и умер 8 декабря 1986 года в чистопольской тюрьме

— А работа над созданием музея идет?

— Пока все работы по городу-музею сдерживает грант. Он получен, но сейчас в петербургском фонде Васильева разрабатывается проект. Поэтому с этим музеем мы пока топчемся на месте. Но материалы собираем, анализируем. Готовимся к встречам с бывшими «особо опасными государственными преступниками», людьми мыслящими, личностями своеобразными.

Как видите, Чистополь — уникальный город. Он сам по себе интереснейшая тема, начиная с булгарского периода и по XX век, которую нужно обязательно поднимать. Потому что в эпоху разрушения надо как-то противостоять всей этой бесовщине, разложению, воровству, растлению телевизионному и интернетному. Всему этому нужно противопоставить созидание, патриотизм, любовь к малой родине.

