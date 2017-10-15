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Чистопольская зональная жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Чистопольская зональная жилищная инспекция выполняет следующие функции:

  • защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
  • проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Чистополь и районов Чистопольский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Нурлатский, Спасский.
Руководитель - Зубков Николай Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 422980, РТ, г.Чистополь, ул. Ленина, 1
  • Телефон: (84342) 5-36-51
  • Email: Nikolay.Zubkov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 15.10.2017

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