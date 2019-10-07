Марьям Давлетшина, ВТБ: «Наибольший интерес население проявляет к вопросу обеспеченности жильем»

Фото: Максим Платонов

Какие решения может предложить банк клиенту, следуя последним трендам — цифровизации и персонализации? В чем преимущества ипотеки с господдержкой и каковы ее ограничения? Что интересует татарстанских заемщиков больше — вторичный или первичный рынок? Как идет работа банка с эскроу-счетами и актуален ли для него вопрос финансирования строительства жилья в целом? На эти и многие другие вопросы ответила на пресс-конференции управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина. Подробности — в материале «Реального времени».

Цифровизация и клиентоориентированность

Сегодня одними из ключевых трендов в банковской сфере является клиентоориентированность и цифровизация. Общего тренда также придерживается банк ВТБ, предлагая клиентам лучшие продуктовые и цифровые решения.

— В качестве одного из примеров можно обозначить преференции по кредитным предложениям для клиентов, которые активно пользуются нашей банковской картой, — рассказала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина. — Помимо этого, если пользователь имеет положительную кредитную историю, то предодобренное предложение уже принимает во внимание этот факт. Также оно может учитывать и действующие обязательства в банке.

На примере нашего банка можно сказать, что у нас нет резких скачков по потребительским необеспеченным кредитам — все идет в достаточно ровной динамике, — комментирует приведенные выше данные Марьям Давлетшина. — Стоит отметить, что наибольший интерес население сейчас проявляет к вопросу обеспеченности жильем — мы видим, что ипотека прирастает из года в год. Так, за шесть месяцев текущего года мы выдали ипотечных кредитов на сумму 11 млрд рублей. Ипотечный портфель сейчас составляет 49 млрд рублей.

По готовому жилью мы выдали более 3 тысяч кредитов на 6,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по этому показателю составил 57%. Если говорить про новостройки, то мы выдали более 1,8 тысячи кредитов — порядка 4 млрд рублей. Факторов, влияющих на статистику, множество: от изменений в законодательстве до роста цен на первичном рынке. Однако сейчас мы наблюдаем оживление спроса на «первичку», соответственно, идет выравнивание, — рассказывает управляющий банка. — На 1 июля 2019 года у нас была проведена 151 сделка на сумму порядка 400 млн рублей. Мы видим заметный рост. Например, 1 сентября цифра уже превысила 1 млрд рублей.

Еще один актуальный тренд, вокруг которого строится стратегия ВТБ, — цифровизация. В банке рассчитывают, что 70% операций и 50% продаж в 2022 году будут совершаться в цифровых каналах. К этому же времени финансовая организация планирует существенно трансформировать мобильное приложение. Как пояснила Марьям Давлетшина, ключевыми особенностями функционала станут еще большая надежность, безопасность и более удобный интерфейс.

Стоит отметить, что следование одному из ключевых трендов не ограничивается одними лишь планами. Так, буквально на днях совместно с «Tele2» банк запустил виртуального мобильного оператора «ВТБ Мобайл». Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 SMS для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц).

Неотъемлемой составляющей цифровизации банковского бизнеса является внедрение биометрической идентификации. ВТБ одним из первых банков подключился к проекту Единой биометрической системы — с 1 июля 2018 года — и на первом этапе предоставил возможность для граждан создать свой цифровой образ для дальнейшего получения услуг. В этом году ВТБ в Татарстане уже подключил к Единой биометрической системе все отделения банка. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть банка, что полностью соответствует рекомендациям ЦБ. Сдать биометрию может любой желающий. Для этого необходимо стать клиентом ВТБ (например, открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг — данную процедуру можно совершить в офисе банка. С помощью специального оборудования клиента сфотографируют и запишут его голос. После проверки полученные данные будут переданы в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс занимает несколько минут.

До конца года ВТБ разработает сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Безусловно, это повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах. А голосовая биометрия, которая позволит определить, кто именно обратился в контакт-центр, снизит риск обращения мошенников и третьих лиц, а также предоставит возможность клиентам проводить большее количество банковских операций по телефону, не посещая офис банка.

Рост кредитования населения

Также спикер озвучила итоги работы банка за первые шесть месяцев текущего года. Наибольший рост зафиксирован в сегменте привлечения. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 44% и составил 186 млрд рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в республике вырос на 13% и превысил 158 млрд рублей.

Если говорить о розничном бизнесе, то здесь кредитный портфель с начала года увеличился на 20% и на 1 июля составил 83,4 млрд рублей. Всего за отчетный период жители Татарстана оформили в ВТБ кредиты на сумму 21 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольшая доля в розничном кредитном портфеле приходится на ипотечные кредиты (прирост с начала года составил 26%).

Спикер отмечает интересный тренд: если раньше активно росли продажи кредитов на новостройки, то результаты работы первых шести месяцев 2019 года показывают сильный рост «вторички».

Ипотека с господдержкой

Особое внимание Марьям Давлетшина обращает на такой инструмент, как ипотека с господдержкой. Она доступна семьям, у которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок (или последующие дети). У них есть возможность приобрести жилье по ставке 5%, сроком на 30 лет. Также они могут рефинансировать действующую ипотеку, что способствует существенному снижению долговой нагрузки.

Работа с эскроу

В корпоративном сегменте по итогам полугодия наблюдается рост: кредитный портфель юрлиц вырос на 6%, превысив 75 млрд рублей. Объем привлеченных средств на отчетную дату достиг почти 108 млрд рублей, увеличившись с начала года практически в два раза. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса составил 38,4 млрд рублей, а количество клиентов в этом сегменте на 1 июля 2019 года превысило 12 тысяч.

— Что касается новых направлений работы в этом сегменте, то я бы отметила, что актуальным сейчас является финансирование строительства жилья с использованием эскроу-счетов. ВТБ является одним из основных банков, финансирующих строительство жилья в соответствии с новыми требованиями 214-ФЗ. В частности, по проектам в Татарстане уже приняли несколько положительных решений по проектам различных застройщиков и заключили пять кредитных соглашений, — отметила спикер.

Как заявила Марьям Давлетшина, приобрести коммерческую недвижимость на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ) могут и представители малого бизнеса: предприниматели могут купить нежилое помещение за сумму до 150 млн рублей, причем по хорошей процентной ставке сроком до 12 лет, а в качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ. Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

Расширяем территорию присутствия в республике

Помимо этого, банк ставит перед собой задачу по увеличению точек присутствия на карте Татарстана. Если раньше его охват в основном ограничивался крупными городами — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск или Альметьевск, то сейчас покрытие выходит за их пределы. Так, до конца текущего года запланировано открытие офисов в Лениногорске и Чистополе. На сегодняшний день по всей республике работают 35 офисов ВТБ.

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