Фотомарафон «100-летие ТАССР»: передовая бригада скобовщиков 3-й меховой фабрики, 1935 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 49-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

В 1935 году в стране зародилось стахановское движение. В Татарии его с восторгом подхватили на фабриках, заводах и в колхозах. Среди первых стахановцев были и работники Казанского мехового комбината. На 3-й меховой фабрике Казани движение внедрял скобовщик Нияз Хасанов.

Первыми стахановцами в ТАССР были рабочие Бондюжского завода (ныне химзавод им. Карпова, Менделеевск) — Егор Кузьмин, Мардан Хасанов, Тихон Карпов, Николай Аникин.

Обращение к работникам Бондюжского завода о необходимости внедрения стахановского движения, 1935 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

Стахановские методы работы обеспечивались не только за счет нечеловеческой выносливости, но и благодаря внедрению новых методов или использованию современных станков:

«Токарь-стахановец Чистопольского судоремонтного завода Гибалин С. 16 января работал на двух станках по расточке судовых поршней. Тов. Гибалин применил резец из победита и перевел станки на третью скорость. В результате сменный план был выполнен на 300 проц. Не остановившись на этом, стахановец перешел работать на три станка и добился выполнения 450 проц. нормы. Примеру тов. Гибалина последовали кузнецы-стахановцы Воробьев и Доронин. Они также ежедневно выполняют задание на 250—300 процентов».

Актив стахановцев и сотрудников Казанского ликеро-водочного завода, 1938 год. Фото mursernik.livejournal.com

Движение набирало силу по всей республике, абсолютно во всех отраслях производства — от птицеводства до станкостроения, от лесозаготовок до швейных производств. Газеты писали в середине 1937 года:

«В лесах Татарии имеется немало рекордистов-стахановцев. 123 стахановца, взявших обязательства дать по 1 000 кубометров каждый, своей работой разоблачают консерваторов, цепляющихся за старые нормы и ручной труд. Но в Татлесе, в лесных профорганизациях стахановским движением интересуются очень мало. Имеются факты явного саботажа стахановского движения, факты отсутствия элементарной заботы о материально-бытовых условиях стахановцев в лесах. Например, в Кайбицком леспромхозе стахановцу Митяшину не выдали необходимых инструментов для работы. Лучшую бригаду тов. Михайлова из Мамадышского леспромхоза лишили лучковых пил».

Первый всетатарский слет стахановцев системы Промкооперации. 1935 год. Фото из фондов Национального архива РТ

Стахановское движение в СССР продлилось на несколько десятилетий. Благодаря ему предприятия Красной Татарии внедряли новые, все более производительные методы производства, выросла плеяда мастеров во всех отраслях. Конечно, не обходилось без перегибов: перегибами ранняя история ТАССР вообще славилась изрядно. Но в общем можно констатировать, что стахановское движение стало мощным фактором становления промышленности и сельского хозяйства республики.

Сведения о количестве рабочих-стахановцев в ТАССР по отраслям, 1936 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

Людмила Губаева