Фотомарафон «100-летие ТАССР»: передовая бригада скобовщиков 3-й меховой фабрики, 1935 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 49-я
В 1935 году в стране зародилось стахановское движение. В Татарии его с восторгом подхватили на фабриках, заводах и в колхозах. Среди первых стахановцев были и работники Казанского мехового комбината. На 3-й меховой фабрике Казани движение внедрял скобовщик Нияз Хасанов.
Первыми стахановцами в ТАССР были рабочие Бондюжского завода (ныне химзавод им. Карпова, Менделеевск) — Егор Кузьмин, Мардан Хасанов, Тихон Карпов, Николай Аникин.
Стахановские методы работы обеспечивались не только за счет нечеловеческой выносливости, но и благодаря внедрению новых методов или использованию современных станков:
«Токарь-стахановец Чистопольского судоремонтного завода Гибалин С. 16 января работал на двух станках по расточке судовых поршней. Тов. Гибалин применил резец из победита и перевел станки на третью скорость. В результате сменный план был выполнен на 300 проц. Не остановившись на этом, стахановец перешел работать на три станка и добился выполнения 450 проц. нормы. Примеру тов. Гибалина последовали кузнецы-стахановцы Воробьев и Доронин. Они также ежедневно выполняют задание на 250—300 процентов».
Движение набирало силу по всей республике, абсолютно во всех отраслях производства — от птицеводства до станкостроения, от лесозаготовок до швейных производств. Газеты писали в середине 1937 года:
«В лесах Татарии имеется немало рекордистов-стахановцев. 123 стахановца, взявших обязательства дать по 1 000 кубометров каждый, своей работой разоблачают консерваторов, цепляющихся за старые нормы и ручной труд. Но в Татлесе, в лесных профорганизациях стахановским движением интересуются очень мало. Имеются факты явного саботажа стахановского движения, факты отсутствия элементарной заботы о материально-бытовых условиях стахановцев в лесах. Например, в Кайбицком леспромхозе стахановцу Митяшину не выдали необходимых инструментов для работы. Лучшую бригаду тов. Михайлова из Мамадышского леспромхоза лишили лучковых пил».
Стахановское движение в СССР продлилось на несколько десятилетий. Благодаря ему предприятия Красной Татарии внедряли новые, все более производительные методы производства, выросла плеяда мастеров во всех отраслях. Конечно, не обходилось без перегибов: перегибами ранняя история ТАССР вообще славилась изрядно. Но в общем можно констатировать, что стахановское движение стало мощным фактором становления промышленности и сельского хозяйства республики.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Весь марксистский "дух" того времени передают.
Идеологическую составляющую "стахановского движения" касаться не хочется - много о ней (составляющей) написано, от рабского труда "стахановцев", до смерти в психиатрической больнице от алкоголизма самого Стаханова.
Но есть на фотографиях и человеческие детали и детальки из повседневного быта того времени.
Умиляет, например, ребенок на фото "стахановцев" ликёро-водочного завода - возникает правда двусмысленность, "стахановцы" активно боролись с "зелёным змием" путем его поглощения?
Шутка.
Осенняя...
Но вот интересная деталь - на фото "стахановцев" Промкооперации на печке есть под потолком две детальки, прямоугольная и круглая.
Интересно, современная молодежь знает для чего эти детальки были нужны?
Ветеранов прошу не подсказывать.
И таких "деталек" на исторических фото множество.
Может организовать конкурс к "100-летию ТАССР"?
Спасибо уважаемым автору, РВ и ГА РТ за интересные фото и текст.